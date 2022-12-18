سخرية واسعة من ملك البحرين وزوجته بسبب ما فعلاه في احتفالات اليوم الوطني

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وطن – في واقعة أثارت الكثير من السخرية، تبادل ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وقرينته الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التهنئة بمناسبة حلول العيد الوطني للبلاد.

الملك حمد تلقى برقية تهنئة من قرينته الأميرة سبيكة بنت إبراهيم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، تقدمت فيها بخالص التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ، وذكرى تولي الملك حمد مقاليد الحكم.

وقالت الأميرة سبيكة: “إنها ذكرى عطرة لمسيرة عهد زاهرة بالخير والنماءوعامرة بالإنجاز والعطاء، ونسأل الله أن يحيطها بالتوفيق والبركات للمزيد من الرفعة والرخاء”، كما نقلت وكالة الأنباء البحرينية “بنا“.

كما باركت ما تشهده البحرين مما أسمتها “منجزات حضارية لافتة”، رأت أنها تحققت بسعي مخلص وحثيث من أهلها الذين يبذلون كل ما بوسعهم، لتحقيق الإنجازات.

وتابعت: “ما ذلك إلا ثمرة قيادة الحكيمة وتوجيهه السديد ورعايته السامية، ونتاج مبارك لجهود الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء، الذي يعمل بعزيمة لا تكلّ ، لتحقيق تطلعات وآماله لرفعة ورخاء أبناء وبنات الوطن الأعزاء”.

بدوره، بعث الملك حمد برقية شكر جوابية إلى قرينته أعرب فيها عن بالغ الشكر والتقدير والاعتزاز لتهنئتها بمناسبات الأعياد الوطنية.

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وأشاد بدور الأميرة سميكة وإسهاماتها الوطنية الكبيرة ، خاصة في مجال النهوض بالمرأة البحرينية ، والعمل على تلبية احتياجاتها، وتحقيق تطلعاتها في مسيرة العمل الوطني، وذلك من خلال قيادتها الموفقة للمجلس الأعلى للمرأة ، لتحقيق المزيد من المكتسبات للمرأة وللأسرة البحرينية، وفق تعبيره في البرقية.

تبادل السخرية بين ملك البحرين وزوجته أثار الكثير من الجدل والسخرية بين النشطاء على موقع تويتر.

وقال ناشط: “من كثر ما الخبر يفشل محد مسوي ريتويت بذمتكم في رئيس دولة في العالم يتبادل التهاني بمناسبة اليوم الوطني مع زوجتة؟! هذا دليل ان ما عنده حد يهنيه!”.

من كثر ما الخبر يفشل محد مسوي ريتويت 🤭😅 بذمتكم في رئيس دولة في العالم يتبادل التهاني بمناسبة اليوم الوطني مع زوجتة؟! هذا دليل ان ما عنده حد يهنيه! — قناص (@BelaGalb9o0o9) December 16, 2022

فرد عليه ناشط: “الظاهر انك بعيد عن شي اسمه بروتوكول هو يهنيها لانها تحمل منصب رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وليست بصفتها الشيخة سبيكة بنت ابراهيم الزوجه اعرف البروتوكول وعقب تحجى”.

الظاهر انك بعيد عن شي اسمه بروتوكول

هو يهنيها لانها تحمل منصب رئيسة المجلس الاعلى للمرأة وليست بصفتها الشيخة سبيكة بنت ابراهيم الزوجه اعرف البروتوكل وعقب تحجى — شمعة الجلاس (@nooona2611) December 17, 2022

وسخرت نورة: “ليه مايقدر يهنيها بالبيت أي بروتوكول فاهمين غلط ترى”.

ليه مايقدر يهنيها بالبيت 😂 اي بروتوكول فاهمين غلط ترا — نـورة الـبوعـينـين 🕊 (@nooraalboainain) December 17, 2022

فعاد صاحب التعليق الأول ليقول: “مشيها مشيها يا نورة اهم شي انها تكون عايشة الدور انها فاهمه وحافظه البروتوكولات”.

مشيها مشيها يا نورة اهم شي انها تكون عايشة الدور انها فاهمه وحافظه البروتوكولات 😅😅 — قناص (@BelaGalb9o0o9) December 17, 2022

وكتب علي: “انا لله وانا اليه راجعون”.

انا لله وانا اليه راجعون — ‏Ąℓí (@_Ali1q) December 16, 2022

وتفاعل فهد: “اكيد سبيكة مسافره وفتره طويله بعد مستحيل يكون هالخبر صحيح اذا هي فالبيت معاه”.