سبب وفاة ليث شبيلات.. شاهد آخر ظهور له وهذا ما تمناه

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وطن- غيب الموت في العاصمة الأردنية عمان، الأحد، السياسي والنقابي الأردني المعارض ليث شبيلات، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

ليث شبيلات أسعف إلى المشفى ووصل متوفياً

وبحسب معلومات صحفية فقد تم نقل ليث الشبيلات إلى المستشفى غير أنه وصل متوفياً.

من جهته نعى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وفاة “الشبيلات” وعبر باسمه وباسم أعضاء المجلس عن تعازيهم لذوي الفقيد، “سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان”.

شبيلات وشهداء أسوار القدس.. آخر ما تمناه

ويعد الراحل أحد أبرز الشخصيات السياسية في الأردن، وكان عضوا في مجلس النواب لدورتين 1984، 1989 عن الدائرة الثالثة في العاصمة.

كما تولى نقابة المهندسين الأردنيين لدورتين، وترأس جمعية مكافحة العنصرية والصهيونية حتى وفاته.

وكان ليث شبيلات قد نشر على حسابه في فيسبوك قبل أيام صورة له أمام لوحة للفنان خلف المهندس، تجمع بعض شهداء الجيش الأردني الذين قضوا على أسوار مدينة القدس وتمنى أن يرتقي إلى أصحاب الصورة خلفه.

رحم الله المهندس ليث شبيلات وربط على قلب أسرته وأحبابه.

المهندس ليث في آخر منشور له قبل أربعة أيام تمنى أن "يرتقي إلى مستوى أصحاب الصورة" خلفه، نسأل الله أن يجمعه معهم في جنة النعيم.

📷:اللوحة خلف المهندس ليث هي عمل فني لصورة تجمع شهداء الجيش الأردني على أسوار مدينة #القدس pic.twitter.com/MVUVktDJTd — Bara'a O. Al-Ma'any (@BMaany) December 18, 2022

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كما نشر صاحب حساب “جنرال انسبوكتر” صورة لشبيلات قبل وفاته بساعات داخل إحدى الصيدليات في العاصمة عمان.

وعلق عليه قائلاً :”غادر سنديانة الوطن ليث شبيلات الصيدلية قبل ساعتين وقد شعر بدنو الأجل آخر صورة لأبي فرحان بالكاميرا قبل سويعات.”

غادر سنديانة الوطن ليث شبيلات الصيدلية قبل ساعتين وقد شعر بدنو الأجل …

آخر صورة لأبي فرحان بالكاميرا قبل سويعات..

ولا حول ولا قوة إلا بالله#الأردن#ليث_شبيلات pic.twitter.com/h6jLPqEmZX — General Inspector (@GeneralInspect3) December 18, 2022

عشيرة الهلالات تنعى ابنها ليث شبيلات

ونعت عشيرة الهلالات وفاة المنهدس ليث في بيان رسمي جاء فيه: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى عشيرة الهلالات عامةً وال شبيلات خاصة واقربائهم وانسبائهم، عميد آلِ شبيلات المجاهد الكبير والوطني الثابت على المبادي عميد ال شبيلات المغفور له بإذن الله المهندس ليث فرحان عبدربه الشبيلات.”

وتابع البيان معرفا نسب الشبيلات:”زوج السيدة هند ظاهر سلطان ووالد كل من يعقوب (فرحان) وعمر واحمد وحمزة واعتدال ومريم وفاطمة واسماء وكوثر وجميلة.. وشقيق كل من المرحومة طروب والمرحوم اللواء الطبيب غيث ولمى وطلال وزين، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى في عمّان يوم الاحد عن عمر يناهز ٨٠ سنة بعد حياة حافلة بالمواقف الوطنية والعروبية والاسلامية والانسانية الثابتة واعمال الخير والبر.”

وأوضح البيان أن شبيلات أقيمت صلاة الجنازة عليه، بعد صلاة‬ الظهر في مسجد أبو عيشة (أول طريق المطار) ووارى الثرى في مقبرة عائلة شبيلات في أم الحيران.

واختتم موضحا مكان العزاء:”تقبل التعازي للرجال في قاعة عمان الكبرى (المدينة الرياضية) اعتبارا من يوم الاثنين ٢٠٢٢/١٢/١٩ بعد الدفن ويومي الثلاثاء والاربعاء من الساعة العاشرة صباحاً.. وللنساء في ديوان ال ملحس (الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي) من الساعة ١١ صباحا ولغاية الساعة ٢ بعد الظهر ومن الساعة الرابعة بعد الظهر الى الساعة الثامنة مساءاً.”

من هو ليث شبيلات؟

ويشار إلى أن ليث فرحان شبيلات، هو سياسي أردني الجنسية، ولد في عمّان في الثامن والعشرين من أكتوبر عام 1942.

ودرس البكالوريوس في الكلية العامة في بيروت عام 1959، ثم درس في كلية الهندسة في الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1964.

وحصل “شبيلات” على درجة الماجستير في هندسة الإنشاءات من جامعة جورج واشنطن عام 1968، وعمل في تونس بعد تخرجه.

تعددت نشاطات السياسي ليث شبيلات، فكان أول نقيب إسلامي يصل إلى إحدى أهم النقابات المهنية وهي نقابة المهندسين في عام 1982، قبل أن يتمكن من دخول مجلس النواب الأردني مرتين في عامي 1984 و1989.