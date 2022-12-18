أول صور للمتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها وتفاصيل جديدة مروعة (شاهد)

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وطن– نشر موقع “أهل مصر” المحلي، أول صورة للمتهم في جريمة قتل سيدة بورسعيد بمشاركة ابنة الضحية، في الجريمة التي هزّت مصر والعالم العربي.

لم يدافع الأب عن ابنته

هذا وقد أكّد والد الفتاة المتهمة بقتل والدتها داليا الحوشي، التي تعمل مشرفة عمال بمستشفى بورفؤاد، بمساعدة جارها القاصر، أنه لم يدافع عن ابنته.

وقال زوج الضحية ووالد المتهمة: “أطالب الجميع بانتظار نتائج تحقيقات النيابة، كل ما أريده عدالة ربنا. لم أدافع عن ابنتي أو المتهم”

وتابع: “أريد القصاص وحق زوجتي المتوفية التي هي أغلى ما عندي في الدنيا، سواء كانت ابنتي مدانة من عدمه”.

في حالة هدوء وتضحك

وقامت المتهمة وصديقها بتمثيل الجريمة. وأمرت جهات التحقيق بسحب عينة من المتهمة لبيان ما إذا كانت تتعاطى المخدرات من عدمه.

كما أمرت بتوقيع كشف العذرية على المتهمة، وأيضًا الكشف على منطقة الدبر، وذلك لمعرفة إن كانت هناك علاقة بين الفتاة وجارها من عدمه.

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وكشف مصدر أمني مطلعَ بمحافظة بورسعيد، أنّ التحريات الخاصة بالقضية توصّلت إلى أن هناك علاقة مخدرات جمعت بين الفتاة وجارها. قبل أن تتطور هذه العلاقة وتكتشفها الأم.

وأشار المصدر إلى أنّ السبب وراء طلب النيابة العامة إجراء تحليل مخدرات للمتهمة، هو وجودها في حالة هدوء وضحك خلال تواجدها بالنيابة.

سيء السمعة

كما توّصلت التحريات إلى أنّ الشاب معروف عنه سوء الخلق في منطقة سكنه. وأنه كثيراً ما رفض سكان عقار القتيلة دخوله إلى العقار. ولكنه كان يتحجج بوجود صداقة بينه وبين شقيق المتهمة.

وقالت الفتاة وعشيقها في التحقيقات، إنهما أنهيا حياة والدتها، وذلك بعدما دخلت المنزل ووجدتهما بالداخل في وضع مُخل.

وكشف الجانيان، أنهما خلال تنفيذ جريمتهما طلبت الضحية منهما الرحمة قائلة: “سيبوني اتشاهد”، ونطقت بالشهادة 3 مرات. فردّ المتهم عشيق ابنتها قائلًا: “كفاية عليكي كده”. ووجّه لها ضربة أودت بحياتها.

وحتى يتأكد المتهمان من موت السيدة، قامت ابنتها بصبّ المياه الساخنة عليها، وتأكدا من أنها لقيت مصرعها.

آخر رسالة

حاول المتهمان إعداد شيكارة لإخفاء جثة الأم. بعد محاولات المتهمين توصيف الحادث على أنه سرقة. إلا أن أمرهما انكشف وتمكّنت الأجهزة المعنية من ضبطهما.

وكانت داليا سمير الحوشي قد كتبت رسالة تهنئة إلى ابنتها التي قتلتها، على صفحتها الشخصية على فيس بوك بمناسبة عيد ميلادها.

وجاء نص الرسالة: “حبيبتي وصاحبتي وبنتي ونور عيني.. أنا مهما أنا قولت عنك مش هكفي كلام يا أغلى عليا من نفسي يا أجمل نور كل سنة وأنتي طيبة يا أول نور لعيني ربنا يسعدك يا رب ويهنيكي ويحفظك يا رب”.

وهو ما ردّت عليه المتهمة بالقول: “كل سنة وإنتي أجمل أم في حياتنا”.