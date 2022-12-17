عضلات بيج رامي تلفت الأنظار واستعراض ناري أبهر الحضور (فيديو)

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وطن- اشتعلت السوشيال ميديا ووسائل الإعلام في مصر بصور “بيج رامي”، والأحاديث عن البطل المصري ممدوح السبيعي تزامنا مع مشاركته في بطولة العالم لكمال الأجسام “مستر أولمبيا” ومنافسته مجددا على اللقب الذي فاز به مرتين على التوالي.

بيج رامي ينافس على “مستر أولمبيا” للمرة الثالثة

وانطلقت مساء، الجمعة، منافسات بطولة “مستر أولمبيا” للمحترفين في كمال الأجسام لموسم 2022.

البطل المصري بيج رامي في ظهور مميز خلال نهائيات مستر_أولمبيا_2022 أثناء العرض الفردي في البطولة الأقوى لكمال الأجسام 🔥💪 pic.twitter.com/2thYNmwLSK — Screen Mix (@ScreenMix) December 17, 2022

ويشار إلى أن هذه البطولة هي الأقوى والأشهر على مستوى العالم، ويحمل لقبها في الوزن المفتوح البطل المصري “بيج رامي” الحاصل على اللقب لعامين متتاليين.

وضجت مواقع التواصل في مصر والوطن العربي بأحدث صور لبيج رامي، من البطولة أمس والتي ظهر فيها بلياقة بدنية عالية جدا وعضلات مفتولة جعلته حديث الشارع المصري.

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وعبر العديد من المصريين عن أمنيتهم باقتناص بطلهم المصري بيج رامي، للقب للمرة الثالثة على التوالي، ليحقق إنجازا تاريخيا.

واكتسب ممدوح السبيعي ـ بيج رامي ـ شهر واسعة مؤخرا وتحديدا قبل عامين عندما فاز بلقب “مستر أولمبيا” لأول مرة، حيث تصدر اسمه وصوره الصحافة المصرية وبات حديث البرامج واللقاءات التلفزيونية.

وباتت أشهر القنوات والصحف تحرص على إجراء مقابلات صحفية وحوارات معه، حيث تحول لبطل قومي مصري.

انشاء الله بيج رامي هيكسب اوليمبيا للمره الثالثه ❤️🥇🔝 pic.twitter.com/ZtJ7eb9pAP — Zezo _ Elhanafy (@AbdelazizAlhan1) December 13, 2022

بطولة مستر أولمبيا لكمال الأجسام

جدير بالذكر أن فعاليات البطولة العالمية تستمر لمدة يومين، وذلك بمشاركة خمسة لاعبين محترفين في كمال الأجسام والكلاسيك والفيزيك من مصر.

ويشارك فريق “كوسكواد” المصري بقائمة تضم بين صفوفه 7 لاعبين تأهلوا لمنافسات العام الحالي، وهم بيج رامي ـ حامل اللقب ـ ، ومحمد شعبان في الوزن المفتوح، بعدما اعتذر حسن مصطفى عن المشاركة قبل أيام من انطلاق البطولة لظروف صحية.

بالإضافة إلى اللاعب “محمد امبابي” في وزن 212، واحمد شكري في الفيزيك، كما تضم قائمة الفريق الثلاثي المحترف ميشيل دعبول البطل السوري في الكلاسيك فيزيك، والصيني بينج يونج وزن 212، وامحمود المغربي اللاعب البحريني صاحب الأصول المصرية، كما تشهد المنافسات مشاركة اللاعب المصري أحمد الحلوانى في فئة الكلاسيك فيزيك.

ويشهد، اليوم السبت 17 ديسمبر، نهائيات وزن 212 لبطولة مستر أولمبيا، والتى تقام بولاية لاس فيجاس بأمريكا بمشاركة عدد من اللاعبين المصريين.

جوائز مستر أولمبيا

والخميس، أقيم المؤتمر الصحفي للبطولة وظهر خلاله “بيج رامي” وأعلن تحديه للمنافسين المشاركين، وأكد أنه حضر من اجل الفوز باللقب للعام الثالث على التوالي.

بيج رامي أشار كذلك إلى أنه “لا ينافس أحدا إلا بيج رامي حامل لقب العام الماضي مع كامل احترامه لباقي اللاعبين المشاركين.”

التالته إن شاءالله

بيج رامي❤️ pic.twitter.com/R15Uz5jbUW — Ibrahim Mohamed (@hima_338) December 17, 2022

وبشأن الجوائز المالية المرصودة لبطولة مستر أولمبيا 2022 في كالآتي:

ـ يحصل المركز الأول على 400 ألف دولار أمريكي، وهو الرقم المنتظر أن يحصل عليه بيج رامي، حال التتويج باللقب للعام الثالث على التوالي.

ـ فيما يحصل صاحب المركز الثاني على 150 ألف دولار أمريكي.

ـ ويحصل صحب المركز الثالث والرابع على 45 ألف دولار، و40 ألف دولار لصاحب المركز الخامس.