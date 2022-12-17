شبيه كيليان مبابي يشعل الأجواء في قطر قبل مواجهة نهائي المونديال(شاهد)

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وطن– نشرت شبكة قنوات “الكاس” لقطرية مقطع فيديو يوثق وصول شبيه لاعب المنتخب الفرنسي ونجم نادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، إلى قطر لحضور المباراة النهائية بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني، المقرر إقامتها يوم غد الأحد.

وظهر الشاب المصري الجنسية، والذي يجمعه تشابها كبيرا مع كيليان مبابي محاطا بعدد كبير من المشجعين ف محطة المترو في العاصمة القطرية، الدوحة.

احتشاد المشجعين حول شبيه مبابي

وتهافت المشجعون لالتقاط الصور معه، في حين عبر عن أمنيته بمقابلة “مبابي” أثناء تواجده في الدوحة.

وتوقع شبيه “مبابي” بفوز المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، واحتفاظ فرنسا باللقب الذي حصلت عليه في روسيا كبطل للعالم عام 2018.

وتوقع شبيه مبابي كذلك بانتهاء المباراة بفوز الديوك الفرنسية بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف، متوقعا إحراز “مبابي” هدفين خلال المباراة النهائية.

كما عبر عن شكره لقطر، موضحا ان شرفت العالم أجمع بتنظيمها المذهل لبطولة كأس العالم 2022.

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وأظهرت صور تم تداولها احتشاد المشجعين على شبيه كيليان مبابي أثناء زيارته لسوق واقف في العاصمة القطرية، الدوحة.

وأظهرت الصورة تهافت العشرات وربما المئات لشبيه “مبابي” لالتقاط الصور التذكارية معه.



يشار إلى أن كيليان مبابي البالغ من العمر 23 عامًا لعب 302 مباراة وسجل 222 هدًفا، وقدم 111 تمريرة حاسمة وفاز بـ 12 لقبا.

وليست هذه المرة الأولى التي تشهد قدوم أشخاص مشابهين بشكل كبير لنجوم المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم.

شبيه نيمار يخدع منظمي بطولة كأس العالم

وانتشر في وقت سابق مقطع فيديو لشبيه النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وقد نجح في دخول أرض الملعب في أحد الاستادات المستضيفة لبطولة كأس العالم في قطر.

وشوهد شبيه نيمار، وهو يدخل أرضية الملعب، رفقةَ بعض المنظّمين، وقد طالبه بعض الحاضرين في المدرجات بالتقاط صور تذكارية معه، فاستجاب لهم والتقط الصورة بنفسه، قبل أن يغادر أرضية الملعب مرة أخرى.

شبيه نيمار لم يكتفي بخداع الناس في شوارع قطر بل حتى المنظمين ادخلوه الملعب يعتقدون انه نيمار 😂😂 . pic.twitter.com/T1yojHtjBH — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) November 28, 2022

شبيه نيمار يخدع شبكة فوكس نيوز الأمريكية

ووصل الأمر إلى أنّ حساب “فوكس سوكر” التابع للشبكة الأمريكية “فوكس نيوز” على تويتر، وقع في خطأ محرج بعدما نشر فيديو، قال إنه للاعب البرازيلي المصاب نيمار دي سليفا في شوارع الدوحة.

ونشر حساب الشبكة مقطعَ فيديو يُظهر أفراداً يرتدون زي المنتخب البرازيلي، ويلتقطون صوراً مع من قالت “فوكس سوكر”، إنه نجم باريس سان جيرمان، وكتبت: “نيمار شوهد وهو يتجول في شوارع الدوحة”.