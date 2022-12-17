جماهير نادي “الإفريقي” التونسي تقتحم الملعب وتعتدي على اللاعبين لهذا السبب!(شاهد)

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وطن– في واقعة صادمة، تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام جماهير نادي “الإفريقي” التونسي لأرضية ملعب منير القبايلي والاعتداء على اللاعبين بسبب الهبوط الذي حققه في الدوري.

وأظهر الفيديو الذي رصدته “وطن”، اقتحام الجماهير التي كانت تحضر تمارين الفريق أرضية الملعب والبدء في مطاردة اللاعبين والاعتداء عليهم.

كما أظهر الفيديو حدوث اشتباكات وعمليات كر وفر بين الجماهير الغاضبة واللاعبين الغاضبين من النتائج السيئة التي حققها النادي العريق.

🔴🔥🔥جماهير النادي الإفريقي تجتاح ملعب التمارين وتعتدي بالعنف الشديد جداً على الاعبين والمسؤولين بالضرب pic.twitter.com/0ZHKlsE6lm — ⭐️علي بن غذاهم✌️ (@moradcha_king) December 16, 2022

اعتداء الجماهير على حافلة نادي الإفريقي

وكانت جماهير النادي حاولت في وقت سابق، الاعتداء على اللاعبين وألحقت أضراراً جسيمة بحافلة الفريق خلال العودة من مدينة المنستير، حيث خسر الفريق أمام الاتحاد المنستيري بثلاثة أهداف دون رد.

المركز الأخير

يشار إلى أن نادي “الإفريقي” يحتل حاليا المركز الأخير في المجموعة الثانية بالدوري المحلي، في حين تخشى الجماهير أن يضطر إلى خوض مرحلة تفادي الهبوط للدرجة الثانية إذا استمرت النتائج السيئة.

نادي الإفريقي تلقى هزيمة قاسية من الاتحاد المنستيري

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والأربعاء، الاتحاد المنستيري من الفوز على النادي الإفريقي بثلاثية نظيفة ضمن مباراة متأخرة من الجولة الثانية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والتي أقيمت اليوم الأربعاء بملعب مصطفى بن جنات.

ورفع “المنستيري” رصيد نقاطه بهذا الفوز إلى 13 نقطة بعد 6 مباريات له في صدارة المجموعة الثانية من الدوري، فيما تجمد رصيد النادي الإفريقي عند نقطتين في المركز الأخير بعد اربع مباريات له.

وفي مباراة أخرى تعادل الصفاقسي مع نظيره الملعب التونسي بهدف لمثله عن الجولة المؤجلة من الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري التونسي.

ورفع الملعب التونسي رصيده للنقطة 7 في المركز الثالث من ترتيب المجموعة الأولى بعد 6 مباريات، ورفع الصفاقسي رصيده للنقطة 3 في المركز الاخير بعد 4 مباريات.