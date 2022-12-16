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معان تغلي وإضراب الكرامة يضع الأردن على صفيحٍ ساخن .. اشتباكات ومقتل ضابط كبير (شاهد)

شهدت محافظة معان جنوبي الأردن اضطرابات واسعة إثر رفع أسعار المحروقات في البلاد ثم انتقلت وتيرة الاحتجاجات إلى مناطق

كتب خالد السعدي
احتجاجات معان على رفع أسعار المحروقات watanserb.com
العقيد عبدالرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان قتل خلال احتجاجات في منطقة الحسينية
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وطن – زادت الأمور سوءا في الأردن، على إثر احتجاجات شعبية مناهضة لقرارات حكومية برفع أسعار المحروقات، تخللتها مقتل مسؤول شرطي كبير في مدينة معان بجنوب المملكة.

وشهدت محافظة معان جنوبي الأردن، اضطرابات واسعة إثر رفع أسعار المحروقات في البلاد، ثم انتقلت وتيرة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في محافظات وقرى المملكة.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية، قد قررت في نوفمبر الماضي، وللمرة الـ16 خلال عامين، زيادة أسعار الديزل والبنزين، الأمر الذي قوبل باحتجاجات لا تزال مستمرة في عدد من مدن البلاد.

مواجهات عنيفة

وتداول نشطاء مقاطع فيديو، تُظهر اشتباكات عنيفة بين الأمن العام ومتظاهرين في معان، مع رصد مركبات مدرعة في الشوارع.

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وامتدت المواجهات العنيفة بين قوى الأمن والمتظاهرين إلى مدن أخرى مثل الكرك.

الداخلية تنعي قتيلها

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أن العقيد عبدالرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان جنوب الأردن، قتل إثر تعرضه لطلق ناري في منطقة الرأس خلال احتجاجات في منطقة الحسينية بالمحافظة.

ونعت مديرية الأمن العام العقيد عبد الرزاق الدلابيح، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع ما قالت إنها أعمال شغب في منطقة الحسينية في محافظة معان.

وأضافت أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، متعهدة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن.

في السياق، شددت مديرية الأمن العام على أنها تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، وفي الوقت نفسه ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب.

وتابعت: “لن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم”.

بالتزامن، تتواصل الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية إلى جانب إضراب مستمر ينفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.

كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لمدة يومين حتى الآن في محافظتي معان والكرك.

ووصلت حالة الغضب إلى العاصمة عمان، التي شهدت وقفات تضامنية مع المضربين رغم العودة النسبية لحركة الشحن في البلاد.

تحذير أمريكي

بدورها، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن، رعاياها من السفر الشخصي والرسمي إلى أربع محافظات في جنوب البلاد، هي الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وذلك حتى إشعار آخر.

وقالت السفارة، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي “بسبب تقارير عن الاحتجاجات المستمرة وإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على المركبات في الشوارع والطرق السريعة في جميع أنحاء الأردن، خاصة في الجنوب.

وأشارت إلى تكرار حالات إغلاق الطرق والحوادث الأمنية ذات الصلة ولا يمكن التنبؤ بها، كما أن خدمات الطوارئ تواجه تأخيرات كبيرة عند الاستجابة لطلبات المساعدة.

إضراب الكرامة يجوب تويتر

على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع تويتر دشن ناشطون وسما بعنوان “اضراب الكرامة”، تضامنا مع السائقين المضربين، وتنديدا بالقمع الذي تنتهجه السلطات ضد المحتجين.

وقالت الكاتبة والناشطة الحقوقية البارزة علياء الحويطي: “أي أحد يصمت عما يجري في الأردن من قمع الآن وخرس إعلامي ودولي من مؤسسات حقوقية وهيئة الأمم ومدعين النضال من اردنين وعرب، والأردن منذ اسبوعين تغلي (شككو في وظائفهم ودورهم ووطنيتهم وصدقهم) اليوم تسقط الأقنعه، إن إضراب الكرامة رمز للحرية والمطالبة بالحق فلا نامت أعين الجبناء!”.

بدورها، قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي: “تراقب المنظمة بقلق تقارير عن اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأردنية والمتظاهرين في معان ومادبا والزرقاء والسلط والكرك بما في ذلك وجود مركبات مدرعة ثقيلة في الشوارع. يجب على السلطات ضمان احترام حقوق المواطنين في التجمع والاحتجاج”.

وغرد الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي: “إضراب الكرامة تم من أناس عاديين غير مسيسين ،لكنه الجوع والفقر والتهميش، وافقار الناس مقابل ثروات هائلة ومليارية بيد فئة تريد أن تثرى وتثرى على حساب حليب الأطفال وتدفئة الفقراء”.

وكتب الناشط السياسي خالد الجهني مدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية: “إضراب الشاحنات والحافلات والسيارات في الأردن مستمر ويتوسع .. مطالبات عامة بتخفيض أسعار كافة المحروقات والتي بات ارتفاعها يؤثر على كافة القطاعات في الأردن، ويزيد من معاناة المواطن الأردني”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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