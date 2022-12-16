معان تغلي وإضراب الكرامة يضع الأردن على صفيحٍ ساخن .. اشتباكات ومقتل ضابط كبير (شاهد)

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وطن – زادت الأمور سوءا في الأردن، على إثر احتجاجات شعبية مناهضة لقرارات حكومية برفع أسعار المحروقات، تخللتها مقتل مسؤول شرطي كبير في مدينة معان بجنوب المملكة.

وشهدت محافظة معان جنوبي الأردن، اضطرابات واسعة إثر رفع أسعار المحروقات في البلاد، ثم انتقلت وتيرة الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في محافظات وقرى المملكة.

وكانت لجنة تسعير المشتقات النفطية، قد قررت في نوفمبر الماضي، وللمرة الـ16 خلال عامين، زيادة أسعار الديزل والبنزين، الأمر الذي قوبل باحتجاجات لا تزال مستمرة في عدد من مدن البلاد.

مواجهات عنيفة

وتداول نشطاء مقاطع فيديو، تُظهر اشتباكات عنيفة بين الأمن العام ومتظاهرين في معان، مع رصد مركبات مدرعة في الشوارع.

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وامتدت المواجهات العنيفة بين قوى الأمن والمتظاهرين إلى مدن أخرى مثل الكرك.

احتجاجات في مدينة الكرك والحسينية ومدن أخرى جنوب الأردن بسبب رفع أسعار المحروقات ومقتل نائب مدير شرطة معان إثر تعرضه لطلق ناري. وانقطاع الانترنت لبعض المناطق pic.twitter.com/EOO4XSvufX — MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) December 15, 2022

الداخلية تنعي قتيلها

وأعلنت وزارة الداخلية الأردنية، أن العقيد عبدالرزاق الدلابيح نائب مدير شرطة محافظة معان جنوب الأردن، قتل إثر تعرضه لطلق ناري في منطقة الرأس خلال احتجاجات في منطقة الحسينية بالمحافظة.

ونعت مديرية الأمن العام العقيد عبد الرزاق الدلابيح، إثر تعرضه للإصابة بعيار ناري في منطقة الرأس أثناء تعامله مع ما قالت إنها أعمال شغب في منطقة الحسينية في محافظة معان.

الوضع الآن في الكرك

إغلاق الطرق و إشتباكات مع قوات الأمن و الدرك في المزار الجنوبي و مؤتة و العدنانية و المشيرفة و راكين و الربة و غيرها

بانتظار قرارات الحكومة أو حلها لتهدئة الوضع الحالي في كافة المحافظات

اللهم إنا نستودعك الأردن 🤲 #اضراب_الكرامة #الأردن #معان pic.twitter.com/7n1s5tauQz — م. زياد المجالي (@ZeyadAlmajali) December 14, 2022

وأضافت أنها مستمرة في عملها لحفظ أمن الوطن وحماية مواطنيه، متعهدة بالضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة ويهدد أمن الوطن والمواطن.

"خرجت الأمور عن السيطرة" نقطة آخر السطر… لطالما رددتها أجهزة الأمن في تقاريرها السرية عن الوضع السائد على الأرض ، انفجار شعبي في الجنوب الأردني وامتدت شرارته لتصل لشمالها ، رفع أسعار المحروقات فجر الأوضاع نحو #اضراب_الكرامة ومقتل ضابط أردني كبير ، وطوفان بشري نحو القصر الملكي pic.twitter.com/MseXfsDXFN — ضرغام نجد (@Najd_NI) December 15, 2022

في السياق، شددت مديرية الأمن العام على أنها تكفل حماية حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، وفي الوقت نفسه ستتعامل وفق أحكام القانون وباستخدام القوة المناسبة مع كل من يقوم بأعمال الشغب والتخريب.

وتابعت: “لن تسمح للمجرمين والمخربين باستغلال هذا الظرف للمساس بحياة المواطنين وترويعهم”.

الأمن العام ينعى استشهاد العقيد عبدالرزاق عبدالحافظ الدلابيح برصاصة مخربين في منطقة الحسينية للتفاصيل || https://t.co/y8wbrmebZS#الأمن_العام#الأردن pic.twitter.com/KsvrQNF3cW — مديرية الأمن العام (@Police_Jo) December 15, 2022

بالتزامن، تتواصل الاحتجاجات في عدد من المدن الأردنية إلى جانب إضراب مستمر ينفذه سائقو الشاحنات وعاملون في قطاعي النقل والشحن احتجاجا على الرفع المستمر لأسعار المحروقات.

كما أغلقت المحال التجارية أبوابها لمدة يومين حتى الآن في محافظتي معان والكرك.

ووصلت حالة الغضب إلى العاصمة عمان، التي شهدت وقفات تضامنية مع المضربين رغم العودة النسبية لحركة الشحن في البلاد.

تحذير أمريكي

بدورها، حذرت السفارة الأمريكية في الأردن، رعاياها من السفر الشخصي والرسمي إلى أربع محافظات في جنوب البلاد، هي الكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وذلك حتى إشعار آخر.

وقالت السفارة، في بيان، إن هذا الإجراء يأتي “بسبب تقارير عن الاحتجاجات المستمرة وإحراق الإطارات وإلقاء الحجارة على المركبات في الشوارع والطرق السريعة في جميع أنحاء الأردن، خاصة في الجنوب.

الطفيلة قبل ساعة اللهم احفظ البلد pic.twitter.com/kF9drSo9Qp — خليل القرعان (@FUHzKjaRtqUWOec) December 15, 2022

وأشارت إلى تكرار حالات إغلاق الطرق والحوادث الأمنية ذات الصلة ولا يمكن التنبؤ بها، كما أن خدمات الطوارئ تواجه تأخيرات كبيرة عند الاستجابة لطلبات المساعدة.

إضراب الكرامة يجوب تويتر

على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع تويتر دشن ناشطون وسما بعنوان “اضراب الكرامة”، تضامنا مع السائقين المضربين، وتنديدا بالقمع الذي تنتهجه السلطات ضد المحتجين.

وقالت الكاتبة والناشطة الحقوقية البارزة علياء الحويطي: “أي أحد يصمت عما يجري في الأردن من قمع الآن وخرس إعلامي ودولي من مؤسسات حقوقية وهيئة الأمم ومدعين النضال من اردنين وعرب، والأردن منذ اسبوعين تغلي (شككو في وظائفهم ودورهم ووطنيتهم وصدقهم) اليوم تسقط الأقنعه، إن إضراب الكرامة رمز للحرية والمطالبة بالحق فلا نامت أعين الجبناء!”.

اي أحد يصمت عما يجري في #الأردن من قمع الآن وخرس إعلامي ودولي من مؤسسات حقوقيه وهيئة الأمم ومدعين النضال من اردنين وعرب، والأردن منذ اسبوعين تغلي (شككو في وظائفهم ودورهم ووطنيتهم وصدقهم) اليوم تسقط الأقنعه، إن #اضراب_الكرامة رمز لحريه والمطالبه بالحق فلا نامت اعين الجبناء! pic.twitter.com/EV8ehMXTx0 — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) December 16, 2022

بدورها، قالت منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي التي أسسها الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي: “تراقب المنظمة بقلق تقارير عن اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأردنية والمتظاهرين في معان ومادبا والزرقاء والسلط والكرك بما في ذلك وجود مركبات مدرعة ثقيلة في الشوارع. يجب على السلطات ضمان احترام حقوق المواطنين في التجمع والاحتجاج”.

تراقب منظمة DAWN بقلق تقارير عن اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأردنية والمتظاهرين في معان ومادبا والزرقاء والسلط والكرك بما في ذلك وجود مركبات مدرعة ثقيلة في الشوارع. يجب على السلطات ضمان احترام حقوق المواطنين في التجمع والاحتجاج. #اضراب_الكرامة #اضراب_الاردنpic.twitter.com/Lc7sXeKDjU — الديمقراطية الآن للعالم العربي (@DAWN_Arabic) December 15, 2022

وغرد الكاتب الصحفي أحمد حسن الزعبي: “إضراب الكرامة تم من أناس عاديين غير مسيسين ،لكنه الجوع والفقر والتهميش، وافقار الناس مقابل ثروات هائلة ومليارية بيد فئة تريد أن تثرى وتثرى على حساب حليب الأطفال وتدفئة الفقراء”.

#اضراب_الكرامة تم من أناس عاديين غير مسيسين ،لكنه الجوع والفقر والتهميش،وافقار الناس مقابل ثروات هائلة ومليارية بيد فئة تريد أن تثرى وتثرى على حساب حليب الأطفال وتدفئة الفقراء — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) December 15, 2022

وكتب الناشط السياسي خالد الجهني مدير مكتب كتلة الإصلاح النيابية: “إضراب الشاحنات والحافلات والسيارات في الأردن مستمر ويتوسع .. مطالبات عامة بتخفيض أسعار كافة المحروقات والتي بات ارتفاعها يؤثر على كافة القطاعات في الأردن، ويزيد من معاناة المواطن الأردني”.