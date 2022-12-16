مشجع مغربي غاضب من تضامن العرب مع منتخب بلاده:”نحن عجم ولا علاقة لكم بنا” (شاهد)

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وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشجع مغربي يستنكر التضامن العربي مع المنتخب المغربي خلال مونديال قطر2022، زاعما أن المغربة ليسوا عربا.

وقال المشجع المغربي في خطابه العنصري موجها حديثه للجماهير العربية:”أنت تعربني رغما عني، نحن لسنا عرب”، مضيفا أن “شمال إفريقيا أرض الامازيغ ونحن عجم لا علاقة بيننا وبين العرب، لا تاريخيا ولا ثقافيا ولا في الحضارة ولا أي شيء”.

وتابع قائلا: “لا تحدثني عن العروبة وأنا لست عربيا”، زاعما “ان العلاقة الوحيدة التي بيننا وبين العرب هو الغزو الذي قاموا به لأراضينا منذ آلاف السنين”.

كما طالب المشجع المغربي في حديثه العنصري العرب بالتوقف عن التفاخر بإنجازات الامازيغ والابتعاد عنهم، بحسب قوله.

مشجع مغربي غاضب من دعم الشعوب العربية للمنتخب المغربي: "نحن عجم ولا علاقة بيننا وبين العرب!" pic.twitter.com/3MqqfVLLa9 — Gorgeous (@gorgeous4ew) December 15, 2022

ورد السياسي الكويتي وعضو مجلس الامة السابق، وليد الطبطبائي، على فيديو المشجع المغربي، واصفا إياه بالكذب، كاشفة عن نسبة العرب في المغرب العربي.

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وقال في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:”هذا المشجع المغربي يكذب لأن المغرب الاغلبية فيه العرب سواء العرب الأصليين أو المستعربين والذين تصل نسبتهم نحو ٧٥ ٪ أما الأمازيغ الحاليون فنسبتهم لا تزيد عن ٢٥ ٪ وهم من يطلق البعض عليهم البربر وأما العرب فأطلقوا عليهم اسم الطوارق تيمنا بالقائد المسلم طارق بن زياد فاتح الاندلس”.

هذا المشجع المغربي يكذب لأن #المغرب الاغلبية فيه العرب سواء العرب الأصليين أو المستعربين والذين تصل نسبتهم نحو ٧٥ ٪ أما #الأمازيغ الحاليون فنسبتهم لاتزيد عن ٢٥ ٪ وهم من يطلق البعض عليهم البربر وأما العرب فأطلقوا عليهم اسم #الطوارق تيمنا بالقائد المسلم طارق بن زياد فاتح #الاندلس https://t.co/F0IoWmsg8C — وليد مساعد الطبطبائي (@Altabtabie) December 16, 2022

كما رد المؤرخ السعودي، عبدالرحمن العبيد، على مزاعم المشجع المغربي بالقول:” أجدادنا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم خرجوا من شبه الجزيرة العربية ليفتحوا بلادكم (شمال أفريقيا) ولينشروا دين الله الإسلام وليخرجوا أجدادكم من جحيم ظلم الرومان إلى نور الإسلام والإيمان. فكيف تقابلون المعروف بالنكران؟ ثم إذا كان يكره العرب فلماذا يتكلم بلغتهم؟!”.

أجدادنا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم

خرجوا من شبه الجزيرة العربية

ليفتحوا بلادكم (شمال أفريقيا)

ولينشروا دين الله الإسلام

وليخرجوا أجدادكم من جحيم ظلم الرومان

إلى نور الإسلام والإيمان.

فكيف تقابلون المعروف بالنكران؟

ثم إذا كان يكره العرب فلماذا يتكلم بلغتهم؟! https://t.co/sxKr0DNZqa — عبدالرحمن العبيد (أبو مشعل) (@rahman885566) December 16, 2022

وسخر الصحفي العراقي، سيف صلاح الهيتي، من مزاعم المشجع المغربي بالقول:” طيب تكلم بلغة العجم على الأقل! تكلمنا بالعربية الفصحى وتقول لسنا عرب! النتيجة أن المغرب في قلوبنا مهما تعالت الأصوات النشاز، ومثلك يمثل نفسه فقط.”

طيب تكلم بلغة العجم على الأقل!

تكلمنا بالعربية الفصحى وتقول لسنا عرب!

النتيجة أن #المغرب في قلوبنا مهما تعالت الأصوات النشاز، ومثلك يمثل نفسه فقط. 🇲🇦🇲🇦🇲🇦 https://t.co/sVjg8agwk5 — سيف صلاح الهيتي (@saifsalahalhety) December 16, 2022

كما سخرت الصحفية اللبنانية، باتريشا هاشم، من حديث المشجع باللغة لعربية ونفيه أن يكونوا عرب في نفس الوقت بالقول:” بس لو سمحت ردلنا احرف الابجدية العربية حاج عم بترغل بالعربي وبتقلنا انا مش عربي. وأصلاً بالناقص فرد عاق بمستواك بأمتنا العربية… عادي يعني”.

بس لو سمحت ردلنا احرف الابجدية العربية حاج عم بترغل بالعربي وبتقلنا انا مش عربي.

وأصلاً بالناقص فرد عاق بمستواك بأمتنا العربية… عادي يعني https://t.co/wxSZPnZAqn — Patricia Hachem (@Patricia_Hachem) December 16, 2022

انجاز غير مسبوق للمنتخب المغربي في مونديال قطر

وكان المنتخب المغربي بقيادة مدربه وليد الركراكي قد استطاع الوصول لأول مرة في تاريخه وتاريخ العرب والأفارقة إلى نصف نهائي المونديال، بعد تعادله في أولى مبارياته مع كرواتيا قبل أن ينتفض محققا انتصارين متتاليين على بلجيكا وكندا في الدور الأول ليتصدر المجموعة السادسة بسبع نقاط.

وفي دور الستة عشر حقق منتخب (أسود الأطلس) مفاجأة كبرى بالفوز على المنتخب الإسباني، الفائزة بكأس العالم عام 2010، بركلات الترجيح قبل أن يتغلب على البرتغال في دور الثمانية، حتى واجه المنتخب الفرنسي في دور نصف النهائي، لينتهي الحلم العربي عند هذا الحد بتأهل فرنسا لملاقاة الأرجنتين في المباراة النهائية.

فرحة العرب من المحيط إلى الخليج

انتصارات الفريق المغربي التي لم تتحقق منذ مشاركته في المكسيك 1986، عندما فاز على البرتغال وتأهل إلى الدور الثاني، لم تُخرج المغاربة فحسب إلى الشوارع للاحتفال بنشوة النصر في هيستيريا أنستهم أزماتهم الاجتماعية، وعلى رأسها غلاء المعيشة، وإنما أدخلت السرور على نفوس العرب جميعا.

واحتفل بعض المواطنين الجزائريين بفوز المغرب على الرغم من أن حكومة بلادهم تجاهلت ذكر المغرب نهائيا في هذه المنافسات، بل وأقالت المدير العام للتلفزيون الجزائري بعد أن سمح ببث خبر تأهل المنتخب المغربي لنصف النهائي، وذلك بسبب القطيعة الدبلوماسية بين البلدين منذ أكثر من عام، على أثر تراكم الخلافات بينهما.

وأطلقت نجاحات المنتخب المغربي المدوية كذلك العنان للفرحة داخل مخيمات اللاجئين السوريين مثلما ظهر جليا في مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحملت الفلسطينيين أيضا على الخروج للاحتفال بإنجازات المغرب.

وحمل لاعبو المنتخب المغربي العلم الفلسطيني عقب الفوز في مباراة بلجيكا، كما غنى الجمهور المغربي لفلسطين في مبارياته، رغم التطبيع الرسمي بين المغرب وإسرائيل منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020.