تشكيلة منتخب فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022

وطن- يتلقي حامل اللقب فرنسا ضد الأرجنتين، الأحد، في نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل) أكبر الملاعب في دولة قطر المستضيفة لأحداث المونديال بنسختها ال22.

وستنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، بقرار من الحكم البولندي سيمون مارشينياك، في نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الرابعة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

💡 Four of the last six 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀 for France in the World Cup 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 have been scored by 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀!

⚽️ @TheoHernandez vs. Morocco 🇲🇦 (2022)

⚽️ @samumtiti vs. Belgium 🇧🇪 (2018)

⚽️⚽️ Lilian Thuram vs. Croatia 🇭🇷 (1998)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/67lLkmYGyl

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 16, 2022