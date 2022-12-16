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وطن- يتلقي حامل اللقب فرنسا ضد الأرجنتين، الأحد، في نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل) أكبر الملاعب في دولة قطر المستضيفة لأحداث المونديال بنسختها ال22.

وستنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، بقرار من الحكم البولندي سيمون مارشينياك، في نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة فرنسا ضد الأرجنتين

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الرابعة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

💡 Four of the last six 𝗴𝗼𝗮𝗹𝘀 for France in the World Cup 𝘀𝗲𝗺𝗶-𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝘀 have been scored by 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝘀! ⚽️ @TheoHernandez vs. Morocco 🇲🇦 (2022)

⚽️ @samumtiti vs. Belgium 🇧🇪 (2018)

⚽️⚽️ Lilian Thuram vs. Croatia 🇭🇷 (1998)#FiersdetreBleus pic.twitter.com/67lLkmYGyl — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 16, 2022

معلق مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022

ومن المتوقع أن يُعلق على نهائي كأس العالم قطر 2022، بين حامل اللقب فرنسا ضد الأرجنتين، على قنوات ( بين سبورت) المفتوحة للجميع بالمجان، المعلق التونسي عصام الشوالي أو مواطنه رؤوف خليف.

Happiness coursing through our veins 💉

💙🤍❤️ pic.twitter.com/rDcYDGtyV3 — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) December 14, 2022

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كما وسيعلق على ذات المباراة النهائية على قنوات (الكأس) القطرية المفتوحة، المعلق المصري علي محمد علي أو القطري يوسف سيف.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022

وسيلعب المدرب الفرنسي المخضرم ديدييه ديشان، مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، أمام منافسه الأرجنتين، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: جول كوندي، رافاييل فاران، أوباميكانو (إبراهيما كوناتي)، تيو هرنانديز.

خط الوسط: أدريان رابيو (يوسف فوفانا)، أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو، كيليان مبابي.

وكان حامل اللقب فرنسا (الديوك)، قد وصل نهائي كأس العالم 2022، للمرة الثانية على التوالي، بعد إقصائه المنتخب المغربي بهدفين نظيفين دون رد، من منافسات نصف نهائي البطولة العالمية.

#Qatar2022 La Selección Argentina🇦🇷 se prepara para disputar la final de la Copa del Mundo 🏆 ante Francia #TodosJuntos 📋https://t.co/aIzxsjLP5S pic.twitter.com/fFeed4UipI — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) December 15, 2022

كما ونجح المنتخب المنافس الأرجنتين (راقصو التانغو)، من تحقيق الفوز على الوصيف كرواتيا. بثلاثية نظيفية، والتأهل بذلك إلى نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويسعى منتخب فرنسا حامل اللقب، الحصول على لقب كأس العالم 2022. للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ مسيرته، كما ويطمح ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين إلى نيل اللقب الثالث في تاريخ المونديال.