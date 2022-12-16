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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022

فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب فرنسا اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب فرنسا اليوم
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وطن- يتلقي حامل اللقب فرنسا ضد الأرجنتين، الأحد، في نهائي كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل) أكبر الملاعب في دولة قطر المستضيفة لأحداث المونديال بنسختها ال22.

وستنطلق صافرة بداية مباراة فرنسا ضد الأرجنتين، بقرار من الحكم البولندي سيمون مارشينياك، في نهائي مونديال كأس العالم قطر 2022، عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وقطر.

توقيت مباراة فرنسا ضد الأرجنتين

فيما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة الرابعة مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون عند الساعة السابعة مساءً.

أما بتوقيت القدس الشريف ومصر، فستكون في تمام الساعة الخامسة مساءً.

معلق مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022

ومن المتوقع أن يُعلق على نهائي كأس العالم قطر 2022، بين حامل اللقب فرنسا ضد الأرجنتين، على قنوات ( بين سبورت) المفتوحة للجميع بالمجان، المعلق التونسي عصام الشوالي أو مواطنه رؤوف خليف.

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كما وسيعلق على ذات المباراة النهائية على قنوات (الكأس) القطرية المفتوحة، المعلق المصري علي محمد علي أو القطري يوسف سيف.

تشكيلة منتخب فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم قطر 2022

وسيلعب المدرب الفرنسي المخضرم ديدييه ديشان، مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022، أمام منافسه الأرجنتين، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

دفاع ديوك فرنسا: جول كوندي، رافاييل فاران، أوباميكانو (إبراهيما كوناتي)، تيو هرنانديز.

خط الوسط: أدريان رابيو (يوسف فوفانا)، أوريلين تشواميني، أنطوان غريزمان.

مركز الهجوم: عثمان ديمبيلي، أوليفيه جيرو، كيليان مبابي.

وكان حامل اللقب فرنسا (الديوك)، قد وصل نهائي كأس العالم 2022، للمرة الثانية على التوالي، بعد إقصائه المنتخب المغربي بهدفين نظيفين دون رد، من منافسات نصف نهائي البطولة العالمية.

كما ونجح المنتخب المنافس الأرجنتين (راقصو التانغو)، من تحقيق الفوز على الوصيف كرواتيا. بثلاثية نظيفية، والتأهل بذلك إلى نهائي كأس العالم قطر 2022.

ويسعى منتخب فرنسا حامل اللقب، الحصول على لقب كأس العالم 2022. للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخ مسيرته، كما ويطمح ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين إلى نيل اللقب الثالث في تاريخ المونديال.

المصدروطن + صفحة منتخب فرنسا + صفحة منتخب الأرجنتين
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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