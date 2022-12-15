الخميس, ديسمبر 15, 2022
الرئيسيةالهدهدهل تعاد مباراة المغرب وفرنسا بسبب الحكم؟.. احتجاج مغربي رسمي لدى الفيفا
الهدهد

هل تعاد مباراة المغرب وفرنسا بسبب الحكم؟.. احتجاج مغربي رسمي لدى الفيفا

حرم الحكم أروتو راموس بسبب الأخطاء التحكيمية الكارثية أسود الأطلس من الفوز على فرنسا

كتب فهمي الورغمي
حكم مباراة المغرب وفرنسا watanserb.com
حكم مباراة المغرب وفرنسا سيزار راموس
- Advertisement -

وطن – بعدما شهدته مباراة نصف نهائي مونديال قطر، التي انتهت بفوز فرنسا 2-صفر على المغرب وتأهلها للمباراة النهائية، من أخطاء تحكيمية كارثية، ليس فقط من الحكم المكسيكي “سيزار أرتورو راموس“، بل من طاقم التحكيم كله، عبرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن احتجاجها رسميا لدى الفيفا على تلك الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل.

الجامعة المغربية لكرة القدم تحتج على أرتورو راموس

وأصدرت الجامعة بلاغا على موقعها الرسمي، جاء فيه “احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقوة على تحكيم مباراة المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس بالازويلوس.”

وتابعت: “جاء ذلك في رسالة إلى الهيئة المختصة تضمنت الحالات التحكيمية التي حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين، بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم تنبيه غرفة الفار لذلك”.

- Advertisement -

وأضاف: “تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالانصاف في اتخاد الإجراءات اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم “.

الأخطاء التحكيمية في مباراة فرنسا والمغرب

وخلال المباراة، أمس الأربعاء، اعترض لاعبو منتخب المغرب كثيرا على الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس، الذي أدار مباراتهم أمام فرنسا، حتى أن الظهير الأيمن للمنتخب “أشرف حكيمي” عبر خلال المقابلة عن غضبه من الحكم.

- Advertisement -

وغضب اللاعبون المغاربة كثيرا من قرارات الحكم خاصة في الشوط الأول، وطالبوا باحتساب ركلتي جزاء، لكن دون جدوى، حيث رأى المكسيكي أن اللعبتين لا تستحقان احتساب الركلتين.

تفاعل كثيرون من الخبراء في التحكيم ولاعبين سابقين مع الأخطاء التحكيمية للحكم المكسيكي في مباراة منتخب المغرب وفرنسا.

ما هو رأي خبراء التحكيم الدوليين؟

وقال الحكم المصري السابق “جمال الغندور”، الذي سبق أن شارك في مونديالي 1998 و2002، إن أرتورو راموس ارتكب أخطاء أثرت على نتيجة وسير اللقاء.

وأشار “الغندور” في تحليله للحالات التحكيمية في شبكة “بي إن سبورتس”: “لقد تعرض اللاعب سفيان بوفال لإعاقة واضحة من مدافع فرنسا ثيو هرنانديز، كانت تستلزم ركلة جزاء”.

وأضاف الخبير التحكيمي المصري: “لقد أمسك تشواميني اللاعب المغربي سليم أملاح، واستمر في المسك حتى أسقطه أرضا.. إنها ركلة جزاء سبق أن تم احتسابها كثيرا في عدة مباريات بالبطولة”.

وتابع: “المثير أن تقنية الفيديو لم تتدخل في الحالتين، ومثل هذه الأخطاء عندما تتكرر في مباراة كبيرة قبل نهائي كأس العالم فإنها تكون مكلفة للغاية”.

هل تعاد مباراة المغرب وفرنسا؟

واختتم الغندور كلامه بالقول: “اللعبتان المذكورتان كانتا في الشوط الأول، وكان من الممكن أن تجعلا المنتخب المغربي ينهيه متقدما بهدفين لهدف بدلا من التأخر، وهو ما كان من الممكن أن يقلب أحداث المباراة”.

ودفع الاحتجاج الرسمي المغربي لدى الفيفا على أخطاء حكم المباراة، العديد من النشطاء إلى التساؤل عن إمكانية إعادة مباراة نصف النهائي بين المغرب وفرنسا، بسبب هذه الأخطاء التحكيمية الفاضحة.

لكن بحسب العديد من الخبراء فإن هذا الأمر مستبعدا بل مستحيل، رغم الظلم الذي تعرض له المنتخب المغربي.

أخطاء الحكم المكسيكي أرتورو راموس ظلمت المغرب

وكانت الأخطاء التحكيمية للحكم المكسيكي أرتورو راموس، في مباراة القمة بين المغرب وفرنسا محل انتقادات واسعة من الضحافة العربية والدولية.

الحكم أرتورو راموس

ودخلت صحيفة “ماركا” الإسبانية، على خط الانتقاد لتلك الأخطاء التحكيمية التي أكدت أنها “حرمت المنتخب المغربي من الفوز على المنتخب الفرنسي”.

وفاز المنتخب الفرنسي بهدفين نظيفين، لتتأهل فرنسا، كاملة اللقب، إلى نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، من أجل مواجهة المنتخب الأرجنتيني.

فيما سيلتقي “أسود الأطلس” بالكروات يوم، السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم قطر 2022.

المصدرماركا + تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

إيفانا نول تثير حزن متابعيها بظهور غير متوقع في مباراة المغرب وفرنسا (شاهد)

مونديال قطر 2022

شيخة قطرية تُعلق على مباراة المغرب وفرنسا.. ماذا قالت؟!

مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت في كأس العالم 2022

تقارير

قطر تلغي الجسر الجوي لنقل المشجعين بعد تطاول برلماني مغربي على مسؤولين قطريين!

الهدهد

ريما إدبوش زوجة لاعب منتخب فرنسا عثمان ديمبلي تنقلب عليه وتعلن ولاءها للمغرب(شاهد)

الهدهد

كريم بنزيما يتوعد المنتخب المغربي برسالة نارية للاعبي منتخب فرنسا..ماذا قال؟

الهدهد

ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا لا يُنصح بتناول البازلاء الخضراء في الشتاء؟

قيادي بالقاعدة بـ7 أرواح.. مكافأة أمريكية ضخمة للوصول إلى أبو أيمن المصري

طالب يحلّ لغزا حير العلماء لعدة قرون!

كنز جديد.. تفاصيل اكتشاف حقل غاز في مصر يحوي كميات كبيرة

كريم بنزيما في نهائي مونديال كأس العالم 2022

مصري يقتل ابنه بعدة طعنات بعد شجار دامٍ

موقع بريطاني يكشف حجم ثروة الملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله الثاني!

4 طرق لتخفيف آلام الظهر في الشتاء

تشكيلة المنتخب المغربي ضد كرواتيا في كأس العالم قطر 2022

زيارة واشنطن ووثائق bbc.. هل تنقذ السيسي من كابوس سد النهضة الإثيوبي؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC