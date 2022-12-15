الخميس, ديسمبر 15, 2022
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صورة لعمل سحري على قائم مرمى المنتخب المغربي في مباراة البرتغال تثير الجدل!

أسود الأطلس كانت قد أقصت البرتغال من الدور ربع النهائي برأسية يوسف النصيري

كتب سالم حنفي
الحبل مربوط على إحدى قائمي المرمى الجنوبي بالاستاد الوطني watanserb.com
الحبل مربوط على إحدى قائمي المرمى الجنوبي بالاستاد الوطني
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصورة يزعم ناشروها بأنها توثق وجود “حجابا” على قائم مرمى المنتخب المغربي، والتي يدعي مروجي الصورة بانه كان سببا في فوز أسود الأطلس على منتخب البرتغال وتأهله للدور نصف النهائي.

وتداولت العديد من الحسابات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الصورة بكثافة، ولقيت تفاعلا واسعا، حيث زعمت هذه الحسابات بأن لجنة لمراقبة التابعة لـ”الفيفا” وجدت الحجاب على قائم مرمى المنتخب المغربي أثناء مباراة المغرب والبرتغال في الدور ربع النهائي في مونديال قطر2022.

وكانت صفحة تحمل اسم “اخبار ليبيا” هي اول من روجت للصورة، والتي لقيت تفاعلا كبيرا، تجاوز أكثر من 800 تعليق، وأكثر من 2000 تفاعل بالإعجاب.

صورة مفبركة

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وجاء تداول هذه الصورة في إطار الإدعاء إلى أن لمنتخب المغربي لجأ إلى استعمال أعمال السحر لحماية مرماه من الأهداف.

ووفقا لمنصة “إيكاد” فإن الصورة المتداولة مفبركة وليست من مباراة المنتخب المغربي أمام البرتغال الأخيرة.

حقيقة الصورة

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واتضح أن الصورة الاصلية سبق وأن نشرتها صحيفة الوسط البحرينية في ديسمبر/كانون الأول عام 2015، على أنها تُظهر خيطًا مربوطًا على قائم مرمى في استاد البحرين الوطني، خلال مباراة جمعت فريقي الرفاع الشرقي والبسيتين في الدوري البحريني لكرة القدم، بهدف تثبيت قائم المرمى.

الحبل مربوط على إحدى قائمي المرمى الجنوبي بالاستاد الوطني
الحبل مربوط على إحدى قائمي المرمى الجنوبي بالاستاد الوطني

وهذا يعني أن ترويج هذه الصورة كان متعمدا، حيث قام أحدهم بالتلاعب بها ووضع صورة “الحجاب” ليظهر بأنه مربوطا بالخيط الذي ظهر في الصورة الأصلية.

فوز المنتخب المغربي على البرتغال

وكان المنتخب المغربي قد وضع نفسه في كتب التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، يوم الثلاثاء الفائت وعبر إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه، حيث لاقى المنتخب الفرنسي، أمس الأربعاء، لتتمكن الديوك الفرنسية من إيقاف تقدم أسود الأطلس.

وسجل الهدف الوحيد لـ”أسود الأطلس” في مباارة البرتغال المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.
وضغط المنتخب البرتغالي بمختلف الوسائل في الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل، لكن دفاع المغرب صمد إلى آخر دقيقة.
يشار إلى أن هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.

المصدرفيسبوك، تويتر، صحيفة الوسط البحرينية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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