جزائريون يحتفلون بفوز فرنسا على المغرب.. فيديو أثار الجدل

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وطن – رغم التضامن منقطع النظير الذي أبدته الجماهير العربية بمختلف مشاربها وأهوائها، للمنتخب المغربي خلال مسيرته المُشرفة وإنجازاته التاريخية في مونديال قطر، قررت بعض المجموعات الصغيرة من الشباب والمراهقين في الجزائر، خلال مباراة أسود الأطلس وفرنسا، تشجيع الديوك على حساب المغرب، في لقطة أثارت غضب النشطاء بالجزائر أولا وباقي الدول العربية لاحقا.

جزائريون يحتفلون بفوز فرنسا على حساب المغرب

وأظهر مقطع فيديو متداول لثُلة من الشباب داخل أحد المقاهي، وهم يقفزون سعادة لحظة تسجيل المنتخب الفرنسي هدفه الثاني في مرمى عرين الحارس المغربي ياسين بونو.

في جزائر الشهداء فرحة عارمة لفوز ماماهم فرنسا التي قتلت الملايين منعم حسب قولهم pic.twitter.com/5TJRnraFFW — ۞⛦Bent lâassima۞ (@Sissi_imp) December 15, 2022

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وأشعل هذا المقطع، حفيظة رواد مقاطع التواصل، وتراوحت حوله ردود الأفعال بين من اعتبر هؤلاء الفتية مجرد حالة معزولة لا تمثل المجتمع الجزائري.

تخيل معي صحافة وجمهور منتخب ما مأهلش لكأس العالم. شمتان ومطلعها على منتخب لاعب نصف نهائي كأس العالم أمام بطل العالم و قد هزم بطل العالم الأسبق إسبانيا. 🤦🤦🤦🤦

وقف وقف الكرة الأرضية ننزل😅😅 — Sofia (@SdSoufia) December 15, 2022

وجادل آخرون، أن مقطع الفيديو ذاك، هو في الواقع ترجمة لسياسة إعلامية رسمية تنتهجها السلطات في الجزائر، ضد مسيرة المنتخب المغربي خلال مونديال قطر منذ انطلاقه.

ردود أفعال متباينة

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وجاء في بعض التعليقات المصاحبة لمقطع الفيديو: “من العيب على أحفاد الشهداء الذين أخرجوا فرنسا من أرض الجزائر بطولها وعرضها، مقدمين أرواحهم فداء التحرر من الاستعمار الغاشم، أن يقوموا اليوم، بدعم المنتخب الفرنسي في مباراة لكرة القدم.”

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، راه هذا حالهم يرقصوا لفرنسا لكن حنا راه اللي دارت اها فرنسا الف حساب فيناهو منتخب ديالهم — rajaa talaoui (@RTalaoui) December 15, 2022

وتابع: “وليست أي مباراة، حيث أن الخضم في تلك المواجهة الكروية هو المنتخب المغربي، الجار الغربي للجزائريين ورفيق النضال السابق من أجل التحرر من نفس المُستعمِر!”

“الإعلام الجزائري السبب”

بينما نوه آخرون، إلى التوجه الإعلامي “غير المهني” الذي انخرطت فيه وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية منذ انطلاق مونديال قطر، ضد المشوار الكروي لـ أسود الأطلس في هذه البطولة.

سبحان الله من هذه العقليات يكره اخوه من اجل قاتله 🤔 https://t.co/XW2pyN2Nvl — احمد العيناوي N&N (@Caynawi123) December 15, 2022

حيث عمدت بعض القنوات الجزائرية إلى “تجنب” و”تناسي” نشر الإنجازات التاريخية لأبناء وليد الركراكي طيلة المباريات التي خاضوها في قطر، على حد تعبير الكثيرين.

هذا وتمكن المنتخب المغربي، بقيادة المدرب وليد الركراكي من بلوغ دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم التي تحتصنها قطر من 20 نوفمبر الماضي حتى 18 ديسمبر الجاري، في إنجاز عربي وإفريقي غير مسبوق.

مباراة تاريخية للمغرب أمام فرنسا

وبعد سلسلة من الانتصارات في دور المجموعات (تعادل مع كرواتيا مع فوز على بلجيكيا وكندا)، ثم الانتصار الثمين في دور الـ 16 على إسبانيا، وهدف الانتصار الوحيد على البرتغال في دور الـ 8، وجد المنتخب المغربي نفسه في مواجهة فرنسا في المربع الذهبي.

قدم أسود الأطلس في مواجهة فرنسا، رغم الهزيمة، أداءا كرويا بطوليا اتسم بالروح القتالية العالية، أثار إعجاب العالم قبل المغاربة.

وسلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على أسلوب لعب “أسود الأطلس” داخل الميدان في مواجهة فرنسا، الأسلوب الذي هدد في مرات كثيرة، منتخب الديوك، وكاد يحرمه من الفوز.

وفي هذا السياق قالت صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية بشأن الأداء المغربي في المباراة التاريخية، إنه رغم الهدف المُبكر، للاعب المنتخب الفرنسي، “ثيو هيرنانديز” في الدقائق الأربع الأولى من عمر المباراة، إلا أن المغرب قدم “أداء رائعا جديدا أتعب فريق الديوك”.

وتحدثت الصحيفة الإسبانية عن “الروح القتالية” التي ظهر بها أسود الأطلس في المنتخب الفرنسي، في مواجهة ندية ضمن نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

والسبت، يلتقي أبناء وليد الركراكي في مواجهة كروية أخيرة في هذه المسيرة الحافلة من كأس العالم، المنتخب الكرواتي من أجل تحديد صاحب المركز الثالث.