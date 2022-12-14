يوسف بلايلي يستفز المغاربة قبل مباراة المغرب وفرنسا.. فيديو

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وطن- أثار فيديو نشره لاعب كرة القدم الجزائري “يوسف بلايلي“، عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، وثق الهدف الذي سجله في مرمى المنتخب المغربي، في ربع نهائي كأس العرب ديسمبر 2021 في قطر، موجة واسعة من ردود الأفعال، أكد خلالها الكثيرون أن “بلايلي” كان يقصد من وراء نشرها “إستفزار مشاعر مشجعي أسود الأطلس”.

يوسف البلايلي يستفز المغاربة

وشارك نجم المنتخب الجزائري “يوسف البلايلي“، عبر خاصية “الاستوري” بحسابه الرسمي على انستغرام، فيديو أظهر الهدف التاريخي الذي كان قد سجله بمرمى المنتخب المغربي، في ربع نهائي كأس العرب 2021، والتي احتضنتها قطر ديسمبر من نفس السنة، وشهدت تتويج “محاربي الصحراء” باللقب على حساب المنتخب التونسي.

فيما القنوات الاذاعات والجرائد العالمية مشغولة بالإنجاز التاريخي لمنتخبنا

في العالم الموازي الجزائري بلايلي ينشر في الانستغرام هدفه التعادل ضد المنتخب المحلي المغربي فكأس العرب كأنه يريد القول بأن منتخبنا مهما حقق من انتصارات على كندا بلجيكا اسبانيا البرتغال يبقى ضعيفاً أمامهم pic.twitter.com/Rjc47S7qFd —  تليلة الرازي ‏ (@jAKF1sV0yWcmU9m) December 13, 2022

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لكن نشر البلايلي لهذا المقطع، أحدث موجة عارمة من ردود الأفعال سلطتها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على لاعب محاربي الصحراء.

وعبر الناشطون عن غضبهم من الفيديو الذي نشرها يوسف بلايلي، مُعتبرين أنه يدل على حركة استفزازية انخرط اللاعب في ممارستها من أجل استفزاز جماهير المنتخب المغربي وباقي المشجعين من مختلف الدول العربية لـ أسود الأطلس.

🟢 Il y’a 1 an, Youcef Belaïli inscrivait ce but incroyable face au Maroc en coupe arabe 🚀⚡️ pic.twitter.com/2YPKW5viQP — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) December 12, 2022

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ويأتي نشر “بلايلي” لفيديو هدفه الشهير في شباك المغرب، قُبيل ساعات من انطلاق المباراة الحاسمة في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي.

غضب رواد مواقع التواصل من يوسف بلايلي

وفي سياق غاضب غردت الصحفية المغربية “تليلة الرازي” عبر حسابها على تويتر، للتعبير عن غضبها من النجم الجزائري، يوسف بلايلي، مشيرة أنه كان حريا به مساندة أو على الأقل نهنئة أسود الأطلس بإنجازاتهم التاريخية في مونديال قطر.

وقالت: “فيما القنوات الاذاعات والجرائد العالمية مشغولة بالإنجاز التاريخي لمنتخبنا في العالم الموازي الجزائري بلايلي ينشر في الانستغرام هدفه التعادل ضد المنتخب المحلي المغربي فكأس العرب.”

وتابعت موضحة:”كأنه يريد القول بأن منتخبنا مهما حقق من انتصارات على كندا بلجيكا اسبانيا البرتغال يبقى ضعيفاً أمامهم”.

فيما القنوات الاذاعات والجرائد العالمية مشغولة بالإنجاز التاريخي لمنتخبنا

في العالم الموازي الجزائري بلايلي ينشر في الانستغرام هدفه التعادل ضد المنتخب المحلي المغربي فكأس العرب كأنه يريد القول بأن منتخبنا مهما حقق من انتصارات على كندا بلجيكا اسبانيا البرتغال يبقى ضعيفاً أمامهم pic.twitter.com/Rjc47S7qFd —  تليلة الرازي ‏ (@jAKF1sV0yWcmU9m) December 13, 2022

فيما دعا الناشط المغربي “يوسف فراح”، إلى ضرورة أن يبتعد جمهور كرة القدم، واللاعبين أساسا، عن المشاكل السياسية التي تحدث بين الجزائر والمغرب.

وفي تعليقه على مقطع فيديو يظهر الهدف الرائع للنجم الجزئري في مرمى المنتخب المغربي، قال فراح إن “كل المغاربة اعتبروا ذلك الهدف رائعا”، من منظور كروي خالٍ من أي أحقاد سياسية وغيرها.”

وغرد عبر حسابه على تويتر قائلا: “المغاربة كلهم و بكل روح رياضية يقولون ان هدف البلايلي هدف رائع. نتمنى للمنتخب الجزائري تألقا في المستقبل، لأن الشعب الجزائري حتى هو شعب كرة القدم. اللهم ابعد عنه فقط نظام العسكر الخائن الفاسد،. الحاقد على المغرب”.

المغاربة كلهم و بكل روح رياضية يقولون ان هدف البلايلي هدف رائع. نتمنى للمنتخب الجزائري تألقا في المستقبل، لأن الشعب الجزائري حتى هو شعب كرة القدم. اللهم ابعد عنه فقط نظام العسكر الخائن الفاسد،. الحاقد على المغرب. — Youssef Farrahe يوسف فراح (@farrahe) December 12, 2022

يشار أن عددا من لاعبي المنتخب الجزائري قد هنأوا المنتخب المغربي بعد التألق في دور المجموعات ثم دور الثمانية، والانتصار الثمين على إسبانيا وبعده في ربع نهائي والفوز التاريخي على المنتخب البرتغالي.

وعبر النجم الجزائري “رياض محرز” عن سعادته بالفوز التاريخي للمنتخب المغربي، داعيا لهم بالتوفيق في مشوارهم المونديالي، مؤكدا أنهم يستحقون المكانة التي بلغوها في كأس العالم قطر 2022، بسبب مثابرتهم وعملهم الدؤوب.

ويلتقي أسود الأطلس، مساء اليوم الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، المنتخب الفرنسي في نصف نهائي كأس العالم الذي تحتضنه قطر، وسط حضور جماهيري مغربي-عربي كثيف سيكون داعما رئيسيا من على مدرجات ملعب استاد “البيت” المونديالي.