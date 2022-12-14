هذا ما فعله مبابي مع حكيمي لمواساته بعد خسارة المغرب.. فيديو

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وطن- انتهت مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب، بفوز المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين نظيفين، لكن صداقة الفرنسي “كيليان مبابي” مع زميله المغربي “أشرف حكيمي” كانت حاضرة بنهاية المباراة.

وظهر النجمان في نادي باريس سان جريمان، وهما يتبادلان قميصيهما، مباشرة بعد إعلان حكم المباراة صافرة نهاية القمة الكروية، معلنا فوز منتخب الديوك على “أسود الأطلس“، وصعود فرنسا لمواجهة ميسي ورفاقه في نهائي مونديال قطر.

مبابي يهدي قميصه إلى حكيمي

ونجحت فرنسا في افتكاك فوز ثمين من أسود الأطلس، بعد تسجيل هدفين وهز شباك الحارس الرائع “ياسين بونو“، الأول في الدقيقة الخامسة من إمضاء “تيو هيرنانديز” والثاني في الدقيقة 79 لـ “راندل كولو مواني” بعد تمريرة دقيقة من كيليان مبابي.

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وبعد انتهاء المباراة مباشرة، أظهرت كاميرات الـ “بي إن سبورتس” نجمي نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي “كيليان مبابي” والمغربي “أشرف حكيمي” يتبادلان قميصي منتخبيهما.

وظهر مبابي يواسي زميله حكيمي، في حديث مطوّل بين نجمي باريس سان جيرمان بعد نهاية المباراة.

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وتربط اللاعبان علاقة صداقة قوية منذ انتقال المغربي أشرف حكيمي إلى النادي الباريسي، وقد شاءت الصدف الجميلة أن يلتقيا معا في مباراة قمة ضمن منافسات كأس العالم.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة في مباراة فرنسا والمغرب، حيث وصلت عدد تسديدات ديوك فرنسا إلى 14 تسديدة، كما ووصل عدد تسديدات المنتخب المغربي إلى 8 تسديدات.

بينما تفوق أسود الأطلس المغربي الذي قدم الأداء المشرف للعرب وللقارة الأفريقية في البطولة العالمية، في الاستحواذ بنسبة 61%، على عكس حامل اللقب فرنسا وصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 39%.

للمرة الثانية على التوالي.. فرنسا في نهائي كأس العالم

والآن، بعد تحديد طرفي المباراة النهائية (الأرجنتين وفرنسا) في كأس العالم فيفا قطر 2022، يلاقي المنتخب المغربي نظيره الكرواتي في مقابلة ترتيبية سيُحدد فيها صاحب المركز الثالث في هذه البطولة.

كيليان مبابي يواسي صديقه أشرف حكيمي 🇫🇷🇲🇦❤️ pic.twitter.com/z0wmKKPWR0 — Screen Mix (@ScreenMix) December 14, 2022

بينما سيلتقي منتخب فرنسا (الديوك)، أمام نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، في نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، الأحد، على ملعب ( استاد لوسيل).

إنجاز ضخم لأسود الأطلس

هذا وقدم المنتخب المغربي، طيلة مشواره المونديالي، أداء كرويا مُشرفا، أثبت به أن الكرة العربية والإفريقية يمكن أن تتطور وأن تبلغ مراحل متقدمة في المحافل الكروية العالمية المهمة.

وببلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العالم، وربما قد يحصل على المرتبة الثالثة أيضا في حال فوزه على المنتخب الكرواتي، يُصبح أسود الأطلس أول فريق عربي وإفريقي يبلغ هذا المستوى.

الأمر الذي سيدخل أبناء وليد الركراكي تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، في إنجاز سيسجل بحروف من نور في تاريخ هذا الجيل.