الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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هذا ما فعله مبابي مع حكيمي لمواساته بعد خسارة المغرب.. فيديو

ظهر كيليان مبابي وهو يواسي زميله أشرف حكيمي بعد فوز فرنسا على المغرب في نصف نهائي كأس العالم

كتب فهمي الورغمي
مبابي و حكيمي watanserb.com
مبابي و حكيمي
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وطن- انتهت مباراة نصف نهائي كأس العالم بين فرنسا والمغرب، بفوز المنتخب الفرنسي بنتيجة هدفين نظيفين، لكن صداقة الفرنسي “كيليان مبابي” مع زميله المغربي “أشرف حكيمي” كانت حاضرة بنهاية المباراة.

وظهر النجمان في نادي باريس سان جريمان، وهما يتبادلان قميصيهما، مباشرة بعد إعلان حكم المباراة صافرة نهاية القمة الكروية، معلنا فوز منتخب الديوك على “أسود الأطلس“، وصعود فرنسا لمواجهة ميسي ورفاقه في نهائي مونديال قطر.

مبابي يهدي قميصه إلى حكيمي

ونجحت فرنسا في افتكاك فوز ثمين من أسود الأطلس، بعد تسجيل هدفين وهز شباك الحارس الرائع “ياسين بونو“، الأول في الدقيقة الخامسة من إمضاء “تيو هيرنانديز” والثاني في الدقيقة 79 لـ “راندل كولو مواني” بعد تمريرة دقيقة من كيليان مبابي.

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وبعد انتهاء المباراة مباشرة، أظهرت كاميرات الـ “بي إن سبورتس” نجمي نادي باريس سان جيرمان، الفرنسي “كيليان مبابي” والمغربي “أشرف حكيمي” يتبادلان قميصي منتخبيهما.

وظهر مبابي يواسي زميله حكيمي، في حديث مطوّل بين نجمي باريس سان جيرمان بعد نهاية المباراة.

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وتربط اللاعبان علاقة صداقة قوية منذ انتقال المغربي أشرف حكيمي إلى النادي الباريسي، وقد شاءت الصدف الجميلة أن يلتقيا معا في مباراة قمة ضمن منافسات كأس العالم.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة في مباراة فرنسا والمغرب، حيث وصلت عدد تسديدات ديوك فرنسا إلى 14 تسديدة، كما ووصل عدد تسديدات المنتخب المغربي إلى 8 تسديدات.

بينما تفوق أسود الأطلس المغربي الذي قدم الأداء المشرف للعرب وللقارة الأفريقية في البطولة العالمية، في الاستحواذ بنسبة 61%، على عكس حامل اللقب فرنسا وصلت نسبة الاستحواذ بنسبة 39%.

للمرة الثانية على التوالي.. فرنسا في نهائي كأس العالم

والآن، بعد تحديد طرفي المباراة النهائية (الأرجنتين وفرنسا) في كأس العالم فيفا قطر 2022، يلاقي المنتخب المغربي نظيره الكرواتي في مقابلة ترتيبية سيُحدد فيها صاحب المركز الثالث في هذه البطولة.

بينما سيلتقي منتخب فرنسا (الديوك)، أمام نظيره الأرجنتين (راقصو التانغو)، في نهائي نسخة مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، الأحد، على ملعب ( استاد لوسيل).

إنجاز ضخم لأسود الأطلس

هذا وقدم المنتخب المغربي، طيلة مشواره المونديالي، أداء كرويا مُشرفا، أثبت به أن الكرة العربية والإفريقية يمكن أن تتطور وأن تبلغ مراحل متقدمة في المحافل الكروية العالمية المهمة.

وببلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي كأس العالم، وربما قد يحصل على المرتبة الثالثة أيضا في حال فوزه على المنتخب الكرواتي، يُصبح أسود الأطلس أول فريق عربي وإفريقي يبلغ هذا المستوى.

الأمر الذي سيدخل أبناء وليد الركراكي تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه، في إنجاز سيسجل بحروف من نور في تاريخ هذا الجيل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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