الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
الرئيسيةحياتناللسيطرة على إرتفاع ضغط الدم..تناول هذه الفاكهة يوميََا
حياتنا

للسيطرة على إرتفاع ضغط الدم..تناول هذه الفاكهة يوميََا

الموز غني بالبوتاسيوم ومليء بالألياف وهو ما يقلل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

كتب ايمان الباجي
للسيطرة على إرتفاع ضغط الدم..تناول هذه الفاكهة يوميََا watanserb.com
إرتفاع ضغط الدم
- Advertisement -

وطن- يؤدي ارتفاع ضغط الدم إذا لم يتم علاجه إلى زيادة خطر التعرض لمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. فإذا كان ضغط الدم مرتفعاً يضع ضغطاً إضافياً على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى.

ارتفاع ضغط الدم

ويعاني حوالي ثلث البالغين في المملكة المتحدة من ارتفاع ضغط الدم، وفق صحيفة “إكسبريس“، رغم أن الكثيرين لا يعلمون بإصابتهم لعدم اكتشاف الأعراض بسهولة، أو قد لا تظهر أعراض على الإطلاق.

وهناك عدة طرق لخفض ضغط الدم المرتفع بدون دواء، على سبيل المثال تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ب يساهم في الحفاظ على ضغط الدم الطبيعي.

- Advertisement -

من جهتها، تقول خبيرة التغذية شونا ويلكينسون أن هناك فاكهة واحدة يُنصح بتناولها يوميًا للمساعدة في  تحسين صحة القلب.

الموز يخفض ضغط الدم

حيث قالت:”الموز ليس مغذيًا فحسب، ولكنه غني بالبوتاسيوم ومليء بالألياف وهو ما يقلل من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.”

- Advertisement -

يعتبر البوتاسيوم من أهم المغذيات للجسم، فهو معدن رئيسي يعتمد عليه الجسم لخفض ضغط الدم ويساعد كذلك على توازن كمية الصوديوم في الجسم.

لن يمنحك الموز دفعات كبيرة وثابتة وفورية من الطاقة فحسب، بل سيساعد أيضًا في الحفاظ على وظائف القلب الطبيعية. 

يساعد البوتاسيوم أيضًا جسمك على الحفاظ على المستويات الطبيعية للسوائل داخل الخلايا ويساعد في تنظيم تقلصات العضلات والقلب، مما يحافظ على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم إلى الأعضاء الحيوية.

ماذا يقول البحث؟

خلال دراسة نُشرت في مجلة القلب الأوروبية هذا العام، حلل الفريق بيانات أكثر من 24000 شخص.

وقد أكمل المشاركون استبيانًا حول عادات نمط الحياة، وتم قياس ضغط الدم، وجمع عينة بول. تم استخدام الصوديوم والبوتاسيوم في البول لتقدير المدخول الغذائي.

ووجدت الدراسة أنه بين النساء كان هناك صلة بين استهلاك البوتاسيوم وضغط الدم. فمع ارتفاع تناول البوتاسيوم، انخفض ضغط الدم، ومع ذلك، لم يتم إجراء هذا الارتباط بين الرجال.

وقالت الدراسة:”تشير البيانات إلى أن النساء اللائي يتناولن كميات كبيرة من الصوديوم على وجه الخصوص يستفدن أكثر من تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم فيما يتعلق بضغط الدم الانقباضي.”

ويقاس ضغط الدم برقمين: الرقم الأول (الانقباضي) يمثل الضغط داخل الأوعية الدموية أثناء انقباض القلب أو نبضه. ويمثل الرقم الثاني (الانبساطي) الضغط داخل الأوعية أثناء فترة راحة القلب بين النبضات.

بشكل عام، يعتبر ضغط الدم مُرتفعًا إذا كانت قراءة الضغط 140/90 مم زئبق أو أعلى، أو 150/90 مم زئبق أو أعلى إذا كان عمر المريض يزيد عن 80 عامًا.

المصدرإكسبرس البريطانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

هل يمكن أن يؤدي استعمال غسول الفم إلى رفع ضغط الدم؟ دراسة تجيب

حياتنا

علامة قد تثير اشمئزازك في الموز.. ارمِها على الفور لو لاحظتها

حياتنا

إذا كنت مصاباً بالسكري..تجنّبْ هذا المشروب فوراََ!

حياتنا

هل يمكننا أكل الموز وفي أعلاه تلك النقطة السوداء التي يقطعها الجميع قبل الأكل ؟

حياتنا

طريقة سهلة للحفاظ على لون الموز الأصفر لـِ15 يوماً .. جربوها

حياتنا

فاكهة خضراء تسبب ارتفاع ضغط الدم .. إحذر منها!

حياتنا

هذه هي الطريقة التي يعمل بها الموز كمضاد طبيعي للاكتئاب

حياتنا

تحذير للنباتيين .. هذا ما توصّل إليه علماء صينيون عن ارتفاع ضغط الدم!

حياتنا

ماذا يحدث لجسمك إذا أكلت الكثير من بذور عباد الشمس؟

حياتنا

منها العسل .. إليك أطعمة لا يجب أن تضعها أبدًا في الثلاجة

حياتنا

هل يزيد التدخين من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

حياتنا

كيف تمنع تحول الموز إلى اللون الأسود وتخزينه لِـِ15 يوما!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ميا خليفة تُعلن دعم المغرب بصورة ساخنة من غرفة الفندق (شاهد)

جريمة قتل “أخوية” تهز البحرين

لاعبو المنتخب الأرجنتيني يحتفلون بفوزهم على كرواتيا بشتم الإنجليز (شاهد)

شيخة قطرية تُعلق على مباراة المغرب وفرنسا.. ماذا قالت؟!

أفضل 5 تمارين لخسارة الوزن بسرعة

صاحبة الجولة الجنسية في إيطاليا تهاجم جورجينا وتقارنها بأمهات اللاعبين المغربيين! (شاهد)

مشاهدة مباراة المغرب وفرنسا اليوم مباشر يلا شوت في كأس العالم 2022

أفضل 10 عملات مشفرة لها مستقبل كبير في 2023

مشجعون أجانب يزورون أحد مساجد قطر ويشاهدون الصلاة.. ورسالة إلى إبراهيم عيسى

رانيا يوسف تنشر صورة ابنتها المراهقة بقميص نوم (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC