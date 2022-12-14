لفتة إنسانية لزوجة سلطان عمان في أحدث ظهور (فيديو)

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وطن- لفتت السيدة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، زوجة سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الأنظار إليها في أحدث ظهور حيث قامت بلفتة إنسانية لاقت استحسان وإشادة العمانيين.

إشادة بلفتة إنسانية لعهد البوسعيدية زوجة السلطان هيثم

زوجة السلطان التي يلقبها العمانيون باسم “السيدة الجليلة“، قامت بزيارة إلى جمعية الأطفال ذوي الإعاقة في العذيبة، بمحافظة مسقط للإطلاع على الخدمات والبرامج التأهيلية والتعليمية والعلاجية المقدّمة لهذه الشريحة التي تلقى الرعاية والاهتمام على أعلى المستويات في سلطنة عمان.

فيديو 🎥 | #السّيدةُ_الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم/حفظها الله ورعاها/ تتفضّل فتقوم بزيارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بــ #العذيبة بمحافظة #مسقط؛ للاطلاع على الخدمات والبرامج التأهيلية والتعليمية والعلاجية المقدّمة للأطفال ذوي الإعاقة. pic.twitter.com/EpofXaZf4p — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) December 14, 2022

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وجاء ذلك بحسب وسائل الإعلام العمانية، بحضور حجيجة بنت جيفر آل سعيد رئيسة مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية بالسلطنة.

وأظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة عمان الأولى عهد بنت عبدالله البوسعيدية، وهي تحتضن الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتلاطفهم.

ثم تظهر في مشهد تال وهي تتابع نشاطات الأطفال ذوي الإعاقة ثم تقوم باحتضان بعض نزيلات المركز واحدة تلو الأخرى بحرارة وإنسانية بدت من ملامح وجهها.

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وبعدها وقفت زوجة السلطان العماني على طاولة تجلس عليها العديد من الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تابعت ما يقمن به من أشغال ونشاطات قبل أن تقوم بالتلويح لهن ومغادرة المكان.

#السّيدةُ_الجليلةُ حرمُ جلالةِ السُّلطان المعظم/حفظها الله ورعاها/ تتفضّل فتقوم بزيارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بــ #العذيبة بمحافظة #مسقط؛ للاطلاع على الخدمات والبرامج التأهيلية والتعليمية والعلاجية المقدّمة للأطفال ذوي الإعاقة. pic.twitter.com/qNWH0W14yn — Royal Oman Family (@RoyalOmanFamily) December 14, 2022

برامج لتأهيل وتدريب للأطفال على اختلاف إعاقاتهم

وأفادت وكالة الأنباء العمانية في هذا السياق أن السيدة عهد، تفقدت خلال الزيارة المراكز التأهيلية التخصصية التي تضمّها الجمعية، والقاعات المجهزة بالمعدات والأجهزة اللازمة لتطبيق برامج التأهيل والتدريب للأطفال على اختلاف إعاقاتهم التي تساعدهم على التكيف والاندماج في المجتمع.

كما استمعت “البوسعيدية” خلال الزيارة إلى شرح مفصل عن الجهود المبذولة للعناية بهذه الفئة وتنمية مهاراتها ومساعدة الأسر لإدماجهم بالمجتمع.

وتجولت “السيدة الجليلة” أيضا في المعارض المصاحبة التي أقيمت على هامش زيارتها الجمعية، مشيدةً بما شاهدته من ابتكارات للمتطوعات في مجال الوسائل التعليمية.

وكان إصدار عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات كشف أن عدد الأطفال العمانيين ذوي الإعاقة يشكل أكثر من ربع العدد الإجمالي العدد الإجمالي لذوي الإعاقة بالسلطنة.

والذي بلغ حسب “بيانات تعداد 2020” حوالي 42.3 ألف مواطن، من بينهم 10.88 ألف طفل (ما بين عمر يوم واحد و17 عاما)، وهو ما يشكل نحو 26% من إجمالي ذوي الإعاقة، ونسبة إلى إجمالي أطفال السلطنة فإن كل 100 طفل من أطفال السلطنة تقريبا بينهم طفل واحد من ذوي الإعاقة.

وبحسب الإحصائية ذاتها تمثلت أعلى أنواع الإعاقات بين الأطفال في ضعف السمع وبنسبة 24% تقريبا، أما الإعاقة الجسدية فكانت نسبتها 22.4%، و15% من الأطفال ذوي الإعاقة من المصابين باضطراب طيف التوحد، و13.9% لديهم إعاقات متعددة، و10.2% مصابون بمتلازمة داون.

قانون رعاية وتأهيل المعاقين

وفي سياق اهتمام سلطنة عمان بهذه الشريحة أُصدِر قانون رعاية وتأهيل المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (63/2008) واللائحة التنظيمية لإنشاء مراكز تأهيل المعاقين الصادرة بالقرار الوزاري رقم (124/2008) ولائحة تنظيم إصدار بطاقة معاق الصادرة بالقرار الوزاري رقم 94/2008.

ثم شُكلت اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وفقا للقرار الوزاري رقم 1/2009، بالإضافة لذلك تم توقيع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذويي الإعاقة المصادق عليها بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008.

وتحرص زوجة سلطان عمان عهد البوسعيدية، على متابعة أعمال الجمعيات الخاصة بهذه الشريحة في المجتمع ودعمها بكل السبل.

وتحظى “السيدة الجليلة” كما تُلقب في السلطنة بشعبية كبيرة جدا بين العمانيين، ويتفاعل النشطاء في السلطنة بشكل كبير مع كل إطلالة لها بأي مناسبة.