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مونديال قطر 2022

ضربة موجعة في صفوف المنتخب الفرنسي قبيل مواجهة المغرب

غياب رابيو و أوباميكانو عن مواجهة فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
غيابات المنتخب الفرنسي watanserb.com
غيابات المنتخب الفرنسي
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وطن- تعرض المنتخب الفرنسي حامل اللقب، لضربة موجعة قبيل مواجهة نظيره المغربي، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، على صعيد غيابات اللاعبين عن المباراة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، غياب الفرنسينيين أوباميكانو وأدريان رابيو، عن المباراة المرتقبة أمام المغرب، بسبب معاناتهمامن نزلة برد. حيث أنهما سيمارسان تدريبات خفيفة داخل صالات معسكر التدريبي لديوك فرنسا.

غيابات المنتخب الفرنسي عن مواجهة المغرب

وأضح الاتحاد الفرنسي، بأن قلب دفاع المنتخب الفرنسي أوباميكانو، غاب بالفعل عن جلسة مران الاثنين. بسبب معاناته من نزلة برد.

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وفي حال تم استبعاد رابيو وأوباميكانو، عن المباراة المنتظرة. أمام نظيره المغربي، فإن زميليه إبراهيما كوناتي سيكون في قلب الدفاع. كما وسيكون يوسف فوفانا برفقة أنطوان غريزمان وأوريلين تشواميني في مركز خط وسط ديوك فرنسا.

مباراة المنتخب الفرنسي ضد المغرب

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا والمغرب، الأربعاء، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة)، من أجل حسم المتأهل منهما إلى نهائي بطولة كأس العالم.

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وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، قد استبعد مع بداية مونديال كأس العالم 2022، النجم الفرنسي كريم بنزيما، دون استدعاء بديل عنه. بسبب تعرضه للإصابة على مستوى العضلة الخليفية، إلا أن اللاعب عاد مجدداً قبل أيام للتدريب الجماعي مع ريال مدريد الإسباني.

يذكر بأن الفائز في مباراة فرنسا والمغرب، سيلتقي أمام الأرجنتين، في نهائي مونديال كأس العالم 2022. الأحد، على ملعب (استاد لوسيل).

المصدروطن + الاتحاد الفرنسي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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