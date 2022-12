ضربة موجعة في صفوف المنتخب الفرنسي قبيل مواجهة المغرب

- Advertisement -

وطن- تعرض المنتخب الفرنسي حامل اللقب، لضربة موجعة قبيل مواجهة نظيره المغربي، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، على صعيد غيابات اللاعبين عن المباراة.

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الثلاثاء، غياب الفرنسينيين أوباميكانو وأدريان رابيو، عن المباراة المرتقبة أمام المغرب، بسبب معاناتهمامن نزلة برد. حيث أنهما سيمارسان تدريبات خفيفة داخل صالات معسكر التدريبي لديوك فرنسا.

وأضح الاتحاد الفرنسي، بأن قلب دفاع المنتخب الفرنسي أوباميكانو، غاب بالفعل عن جلسة مران الاثنين. بسبب معاناته من نزلة برد.

وفي حال تم استبعاد رابيو وأوباميكانو، عن المباراة المنتظرة. أمام نظيره المغربي، فإن زميليه إبراهيما كوناتي سيكون في قلب الدفاع. كما وسيكون يوسف فوفانا برفقة أنطوان غريزمان وأوريلين تشواميني في مركز خط وسط ديوك فرنسا.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا والمغرب، الأربعاء، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت) جنوب العاصمة القطرية (الدوحة)، من أجل حسم المتأهل منهما إلى نهائي بطولة كأس العالم.

وكان مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان، قد استبعد مع بداية مونديال كأس العالم 2022، النجم الفرنسي كريم بنزيما، دون استدعاء بديل عنه. بسبب تعرضه للإصابة على مستوى العضلة الخليفية، إلا أن اللاعب عاد مجدداً قبل أيام للتدريب الجماعي مع ريال مدريد الإسباني.

