من المهم تذكّر خفض غطاء المرحاض بعد عملية الشطف..إليك سبب

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وطن-أظهرت تجربة علمية أن شطف المرحاض دون إغلاق الغطاء يعزز انتشار الجراثيم في الهواء، التي يحتمل أن تكون خطرة، حيث يحملها الهباء الجوي وتنتقل إلى محيط المرحاض وفي الهواء أيضًا.

وفيما يلي استعرضت مجلة “فيمينا” الفرنسية، سبب أهمية تذكر خفض غطاء المرحاض بعد الشطف بعد قضاء الحاجة:

وفقًا لما ترجمته “وطن“، فإن عادة خفض غطاء مقعد المرحاض قبل شطفه، يقوم بها بعض الناس والبعض الآخر يتجنبها قدر الإمكان محاولين تذكّر عملية الشفط في كل استعمال. من ناحية أخرى، ثبت بالفعل أن مقعد المرحاض، يعمل على حماية الأسطح من البقع والقطرات المحتملة. لذلك فإن له غرضًا صحيًا، ولكن كما أشار باحثون في جامعة كولورادو (الولايات المتحدة الأمريكية)، فإن هذا هو الحال أيضًا أو أكثر من ذلك، بالنسبة لغطاء المرحاض.

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كما كشفت دراستهم المنشورة في مجلة Scientific Reports، كيف أن ترك غطاء المرحاض مفتوحًا عند تنشيط آلية التنظيف يتعارض مع عامل النظافة الجيدة. وباستخدام الليزر الأخضر ومعدات الكاميرا، أجرى الفريق العلمي تجربة للكشف عن كيفية خروج قطرات الماء الصغيرة، غير المرئية للعين المجردة، بسرعة في الهواء عندما لا يكون المرحاض مغلقًا بالغطاء. ناهيك بأن هذه القطيرات، التي تسمى أعمدة الهباء الجوي، فبسبب الفضلات البشرية، يمكن أن تنتشر مسببات الأمراض وتعرّض الناس للأمراض المعدية.

كما يقول جون كريميلدي، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ الهندسة المدنية والبيئية والمعمارية: ” من خلال إنشاء صور مرئية مثيرة لهذه العملية، يمكن لدراستنا أن تلعب دورًا مهمًا في رسائل الصحة العامة، حيث تم تصميم المرحاض لتفريغ المحتويات بداخل الوعاء بكفاءة عن طريق حركة نزولية في أنبوب التصريف”.

بكتيريا الإشريكية القولونية، الفيروسات الغدية … قطرات محملة بالجراثيم

ولكن عندما يتم شطف المرحاض، فإن الماء المنسكب يتلامس بقوة مع المحتويات الموجودة داخل الوعاء وهذا يخلق رذاذًا ناعمًا من الجزيئات المحمولة في الهواء، ومن المحتمل أن يهبط أكبرها على الأسطح المحيطة. “إن فهم مسارات وسرعات هذه الجسيمات التي يمكن أن تحمل مسببات الأمراض أمر مهم للتخفيف من مخاطر التعرض من خلال استراتيجيات التطهير والتهوية، أو تحسين تصميم المرحاض والشطف. يضيف الفريق العلمي.

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ما هي مسببات الأمراض هذه؟ قد يكون الخطر متعلقًا بشكل خاص ببكتيريا Escherichia coli (بعضها موجود في الأمعاء البشرية دون الإضرار بها والبعض الآخر يمكن أن يسبب التهابات) والمطثية العسيرة (وهي بكتيريا تسبب الإسهال والتهاب الأمعاء إذا كانت موجودة بكثرة في الأمعاء) و فيروسات عائلة نوروفيروس (الأسباب الرئيسية لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد) والفيروس الغدي (مجموعة من الفيروسات التي تصيب الأغشية المخاطية).

ووجدت الدراسة أن هذه الجسيمات المحمولة في الهواء تنطلق بسرعة تصل إلى مترين في الثانية. بينما تميل القطرات الأكبر إلى الاستقرار على الأسطح في غضون ثوانٍ، يمكن أن تظل الجسيمات الأصغر (الهباء الجوي أقل من 5 ميكرون) معلقة في الهواء لعدة دقائق. ومع ذلك، فإن الجزيئات الأصغر التي تبقى معلقة يمكن أن تعرض الناس لأمراض الجهاز التنفسي بينما الجزيئات الأكبر التي تترسب على الأسطح يمكن أن تنشر الأمراض المعوية من خلال ملامسة اليدين والفم.

ولتصور هذه الظاهرة، أنشأ الباحثون مرحاضًا تجاريًا نموذجيًا بدون غطاء مع تدفق قياسي من أمريكا الشمالية في مختبرهم. تم استخدام نوعين من الليزر: أحدهما يضيء باستمرار فوق المرحاض وفوقه، بينما يرسل الآخر نبضات ضوئية سريعة على نفس المنطقة. كشف الليزر الثابت عن مكان وجود الجسيمات العالقة بينما يمكن لليزر النبضي قياس سرعتها واتجاهها.

خلال هذا الوقت، التقطت كاميرتان صورًا عالية الدقة.

أظهرت النتائج أن الجزيئات الصغيرة لا تطفو في الهواء لفترة أطول فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تمر عبر شعر الأنف وتتغلغل بشكل أعمق في الرئتين، ما يجعلها أكثر خطورة على الصحة. ومع ذلك، يود الباحثون أن يشيروا إلى أنهم ليسوا علماء أوبئة، وبالتالي لا توجد حسابات دقيقة من حيث احتمالية انتشار المرض. ولكن مع ذلك، يمكن أن تحتوي مياه المرحاض الملوثة بالبراز على تركيزات من مسببات الأمراض تستمر بعد عشرات الهبات: ويبقى السؤال ما إذا كانت أعمدة الهباء الجوي تشكل خطرًا للانتقال.

هذا ويمكن استخدام هذه النتائج من قبل خبراء الصحة العامة لاختبار استراتيجيات التطهير والتهوية على أفضل وجه لتقليل مخاطر التعرض بأكبر قدر ممكن من الفعالية. وخلص الباحثون إلى أنه “لا يمكن إجراء أي من هذه التحسينات بشكل فعال دون معرفة كيفية نمو عمود الهباء الجوي وكيف يتحرك والقدرة على رؤية هذا العمود غير المرئي، غيّر قواعد اللعبة”.