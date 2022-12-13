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مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد: “أنا فرنسي وسأشجع المنتخب المغربي”(شاهد)

هيرفي رينارد عبر عن فخره بإنجاز أسود الأطلس في مونديال قطر

كتب سالم حنفي
هيرفي رينارد watanserb.com
مدرب المنتخب السعودي الحالي ومدرب المنتخب المغربي الأسبق هيرفي رينارد
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وطن – عبر مدرب المنتخب السعودي الحالي ومدرب المنتخب المغربي الأسبق، هيرفي رينارد عن إعجابه بأداء “أسود الأطلس” في مباريات كأس العالم في قطر2022، معلنا عن أنه سيقوم بتشجيعه في المباراة التي سيستضيفها استاد البيت اليوم الأربعاء مع المنتخب الفرنسي.

وفي لقاء له عبر “البودكاست” مع قناة “RMC” الرياضية الفرنسية، قال “رينارد”:” أنا فرنسي، وولدت في فرنسا، وأملك جواز سفر فرنسي، ولكني آسف سأشجع المغرب”.

وأثنى الفرنسي “رينارد” على التجربة التي خاضها سابقا مع المنتخب المغربي وكذلك على إقامته في المغرب، قائلا: “المغرب غمرني بالحب لدرجة لا يمكن تخيلها، وهذا ما يحدث غالباً في مثل هذه الدول، إما أن تجد الحب الشديد أو الكره الشديد، أتمنى للمغرب أفضل شيء في العالم”.

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وتابع قائلا: “لقد خضت مغامرة رائعة مع مجموعة من اللاعبين في بلد يحب كرة القدم، اليوم، أعتقد أن الأرض تهتز في المغرب، فهم فخورون جدًا ويستحقون ذلك، هناك مثل هذا الشغف، الذي قد يكون أحيانًا مفرطًا، وهو اليوم مكافأة استثنائية، كما أنها مكافأة عظيمة للقارة الأفريقية”، بحسب قوله.

كأس العالم في قطر سيبقى شيئا رائعاً

وأكد “رينارد” على أن “كأس العالم هذا في قطر سيبقى شيئًا رائعًا لكرة القدم الأفريقية وبالطبع كرة القدم المغربية “.

وعن علاقته بمدرب “أسود الأطلس” الحالي، قال “رينارد”: “وليد الركراكي صديقي وأعرفه جيدا، وقام في المونديال بعمل جيد”.

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تدريب هيرفي رينارد للمنتخب المغربي

يشار إلى انه في شباط/فبراير 2016 تم تعيين هيرفي رينارد مدربا للمنتخب المغربي، وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2017؛ حقق إنجازا مع المنتخب المغربي بعدما تمكن من تأهيله لمونديال روسيا 2018 بعد غياب دام 20 سنة.

ووقَّع هيرفي رينارد في وقت لاحق من ذلك الشهر على عقدٍ جديد مع المنتخب حتى عام 2022، وبعد مفاجأة إقصاء المنتخب المغربي أمام منتخب بنين بالضربات الترجيحية خلال كأس الأمم الأفريقية 2019، أعلن هيرفي رينارد استقالته من تدريب الأسود في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل تويتر يوم الأحد 21 يوليو/تموز من نفس السنة.

تعاقد هيرفي رينارد مع المنتخب السعودي

وفي أواخر تمّوز/يوليو 2019؛ أعلنَ الاتحاد السعودي عن توقيع عقدٍ مع المدرب هيرفي رينارد ليكون بذلك أول مدربٍ فرنسي يُشرف على قيادة الأخضر.

وقاد هيرفي رينارد منتخب السعودية وأشرف على فوز “الأخضر”على الارجنتين في كأس العالم 2022 في قطر وكسر سلسلة اللاهزيمة للأرجنتين وبوجود “ميسي”.

أرقام قياسية حققها المنتخب المغربي في مونديال قطر2022

وكان المنتخب المغربي قد تفوق، السبت المضي، على المنتخب البرتغالي، بنتيجة هدف لصفر، في ربع النهائي، وكتب بذلك صفحة جديدة في تاريخ الكرة الأفريقية، وسيواجهون الأربعاء المنتخب الفرنسي، في نصف النهائي.

وأصبح المغرب أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، فيما أول فريق أفريقي يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم منذ عام 2010، كما أنه رابع منتخب أفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم، بعد الكاميرون 1990، والسنغال 2002، وغانا 2010.

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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