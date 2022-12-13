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لماذا إختار الأمير هاري هذا الإسم الغريب لحسابه على الإنستغرام؟

هل كان دوق ساسكس يتجسس على ميغان ماركل؟

كتب ايمان الباجي
لماذا إختار الأمير هاري هذا الإسم الغريب لحسابه على الإنستغرام؟ watanserb.com
هاري وميغان
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وطن– في السلسلة الوثائقية التي تحمل عنوان “هاري وميغان” والتي تحكي فصولاً مثيرة عن حياتهما، كشف الأمير هاري معلومات مشوقة تتعلق بحسابه الشخصي على الإنستغرام وكيف التقى بزوجته ميغان ماركل.

اللقاء الأول بين هاري وميغان

في الحلقات الأولى من السلسلة، التي تم عرضها عبر منصة نتفليكس، كشف الأمير هاري كيف إلتقى بميغان عبر حسابه السري على “الانستغرام” الذي كان تحت إسم” SpikeyMau5″.

حيث قال للمشاهدين إنه كان يتصفح حسابه على إنستغرام عندما رأى مقطع فيديو يظهر فيه أحد أصدقائه وميغان، وكانت هذه الأخيرة تضع فلتر على شكل وجه كلب.

ميغان ماركل
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وحول ذلك، قالت ميغان للمشاهدين أنها فضلت تصفح حسابه على الإسنتغرام لمعرفته أكثر ولتقييمه بدلاً من قراءة تقارير تتحدث عنه في الإنترنت.

إنستغرام الأمير هاري

وفقا لصحيفة الماركا، فإن الحساب السري الذي يمتلكه الأمير هاري على الإنستغرام، باسم SpikeyMau5، يظهر العديد من الصور لم تُشاهد من قبل لهاري، وكثير منها تظهره وهو في الحياة البرية وفي الهواء الطلق وفي الرحلة التي قام بها في بوتسوانا، إفريقيا.

صورة من الحساب السري للأمير هاري

وأضافت ميغان أنها أعجبت كثيرا بحساب هاري، حيث قالت:“كنت أتصفح حسابه وشاهدت كل تلك الصور الجميلة التي التقطها وخاصة التي تظهر الفترة التي قضاها في إفريقيا.”

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وفقا لكاتب السيرة الملكية ومؤلف كاتب “العثور علي الحرية” أوميد سكوبي، اختار الأمير هاري هذا الإسم “SpikeyMau5″ تكريمًا لـ”دي جي” المفضل لديه، Deadmau5.

كما كان يمتلك هاري حساباََ على “فيس بوك” باسم مستعار وهو “Spike Wells”وهو اللقب الذي منحه له ضباط سكوتلاند، وفقا لما كشفه سكوبي.

المصدرماركا الإسبانية، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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