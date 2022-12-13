الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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الهدهد

الكشف عن خدمة حصرية قدمتها قطر للمنتخب المغربي استعداداً لملاقاة المنتخب الفرنسي

قطر خصصت المركز الاستشفائي "أسبيتار" لأسود الأطلس

كتب سالم حنفي
مباراة فرنسا والمغرب watanserb.com
ستقام مباراة المغرب وفرنسا غدا الأربعاء على ملعب “البيت” في الخور بقطر في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش
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وطن – كشفت مصادر مطلعة بأن قطر قدمت خدمة خاصة للاعبي المنتخب المغربي لم تقدمها لمنتخب آخر، وذلك استعدادا لمباراة الدور نصف النهائي مع المنتخب الفرنسي.

وقالت المصادر إن لجنة المشاريع والإرث المنظمة لبطولة كأس العالم خصصت المركز الاستشفائي “أسبيتار”، لصالح منتخب “أسود الأطلس“، من أجل التحضير لمباراتهم أمام المنتخب الفرنسي، المقررة مساء الأربعاء، على أرض استاد “البيت”، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة “الصحيفة” المغربية.

وعلمت “الصحيفة”، أن جميع لاعبي المنتخب المغربي خضعوا لفترة تأهيل تحت إشراف الأطقم الطبية للمركز، وذلك قبيل البرنامج التدريبي، بحصة مغلقة في ملعب “أسباير”.

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وبحسب المصادر، يسابق الطاقم الطبي للمنتخب المغربي الزمن، من أجل استعادة اللياقة البدنية لبعض اللاعبين، وعلى رأسهم المدافع نايف أكرد، الذي كان يعاني من إصابة غيبته عن المواجهة الأخيرة أمام البرتغال، في إطار دور ربع نهائي كأس العالم.

وستقام مباراة المغرب وفرنسا غدا الأربعاء، على ملعب “البيت” في الخور بقطر، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش.

وأصبح المنتخب المغربي أولَ منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم، بفوزه على نظيره البرتغالي، بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

المنتخب الفرنسي يسعى للاحتفاظ باللقب

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أما منتخب فرنسا، حامل اللقب والساعي ليكون ثالث منتخب يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فقد بلغ المربع الذهبي في مونديال قطر على حساب نظيره الإنجليزي، بفوزه عليه بنتيجة 2-1.

المباراة الأولى بين المنتخبين في كأس العالم

وستكون مباراة المغرب وفرنسا المقبلة هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس العالم، علماً بأنهما تواجها سابقا في خمس مباريات ودية ما بين 1988 و2007.

وليد الركراكي: الفوز علينا لن يكون سهلا

وعن المواجهة مع المنتخب الفرنسي، قال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن المشوار مازال مستمرًا حتى المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، مضيفا أن الحلم مجاني ولا أحد بإمكانه منعنا.

وأجاب الركراكي علي تسائل حول إمكانية التتويج باللقب العالمي، قائلاً: “الحلم مجاني، من بإمكانه أن يمنعنا من الحلم! نحن هنا ونخوض مسابقتنا وبلغنا دور الأربعة”.

وأضاف المدرب: “أعتقد أننا بعثنا رسالة حقيقية بالنظر إلى مشوارنا في البطولة لأننا لم نلعب مع المنتخبات الصغيرة لعبنا فقط ضد المنتخبات الكبيرة”.

واستكمل قائلا: “الآن، سأكون قاسيا شيئا ما، وأقول إننا لم نفعل أي شيء حتى الآن، ولكننا على بعد لقاء واحد من المباراة النهائية ويجب أن تكون قويا للفوز علينا، متابعا: سنكون في لياقتنا البدنية الكاملة، سيكون من الصعب الفوز علينا هذا ما أود قوله إلى الذين سيواجهوننا”.

وأضاف “يجب أن يثق اللاعبين و في مؤهلاتهم وبذل ما في وسعهم وعدم التحسر، كان هذا جنون بالنسبة لهم لكنهم صدقوني نسبيا، وأحيانا نحاول أن نكذب عليهم، ومن هذا المنطلق فهم قادرون على تحقيق هذا النوع من الإنجازات”.

المصدرصحيفة الصحيفة المغربية
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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