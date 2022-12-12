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لا حياة فيه..البحر الميت يحتضر (صور)

متى سيتم إتخاذ محاولات حقيقية لإنقاذ البحر الميت من حالة الانحسار التي يتعرض لها؟

كتب ايمان الباجي
لا حياة فيه..البحر الميت يحتضر (صور) watanserb.com
البحر الميت
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وطنيعد البحر الميت أعجوبة طبيعية لا مثيل لها في الدنيا، إذ يعد أخفض منطقة في العالم كما حدد العلماء، ويعد من ضمن المنتجعات الصحية الأقدم بالعالم. كما كان مصدرا مهما لبعض المواد التى استخدمها قدماء المصريين فى عمليات التحنيط.

البحر الميت يحتضر

لكن اليوم، البحر الميت يحتضر نتيجة انخفاض منسوب المياه تدريجيا بمعدل متر سنويا.

يبلغ عمق الجزء الرئيسي من البحيرة الآن حوالي 950 قدمًا – حوالي 15 ٪ أقل عمقًا، وثلث مساحة السطح، مقارنة بشكلها قبل نصف قرن.

ومع انحسار البحيرة، فإنها تغير المناظر الطبيعية من حولها وتخلف ورائها أكواماً متراكمة من الملح كالتلال البيضاء، وفقا لما أورده موقع “wfsu“.

فقدان للحلول

في الواقع، تم اقتراح عدة حلول لتجديد البحر الميت. ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء مهم لإنقاذه وكما أن تغيّر المناخ يجعل إعادة تأهيل البحيرة تبدو بعيدة المنال.
سائحون يستحمون في البحر الميت بالقرب من منتجع فندقي إسرائيلي في 10 نوفمبر
كراسي بلاستيكية على شاطئ البحر الميت
البحر الميت بحيرة غير ساحلية تقع جزئيًا في الأردن وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة. والبحر، الذي يُعرف بشدة ملوحته، بدأ يشهد منذ عقود انخفاض منسوب مياهه.

عوامل بشرية

من جهة، يقول باحثون ومسؤولون بيئيون إن انخفاض منسوب مياه البحر الميت تعود أسبابه إلى عوامل بشرية. في منطقة تندر فيها المياه، قامت إسرائيل والأردن وسوريا بتحويل المياه العذبة، والتي كانت تغذي البحر الميت، في العقود الأخيرة للاستخدام في أغراض أخرى في المنطقة كالري والتعدين ومياه الشرب.
بالإضافة إلى ذلك، قامت مصانع  إسرائيلية وأردنية بإستغلال مياهه ومعادنه للتصدير.
إطلالة فندق Vert Dead Sea Hote الموجود على طول البحر الميت في 10 نوفمبر
من جهته، يقول جيك بن زاكين، وهو إسرائيلي يدير قوارب الركاب الوحيدة في البحر الميت:” إنه لأمر مروع أن نرى التلال على طول الشاطئ، وهي انخفاض واضح بمقدار أربعة أقدام كل عام. ينحسر البحر المالح بسرعة كبيرة، ويترك وراءه تكوينات ملحية على طول الشواطئ.”
جيك بن زاكين

محاولات الإنقاذ المعلقة

أبرمت إسرائيل والأردن مؤخرًا اتفاقيات بشأن التعاون في مجال المياه تشمل صفقة لإعادة تأهيل نهر الأردن الذي يمدُ البحر الميت بمياه عذبة.
وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي في القاهرة، قال العاهل الأردني الملك عبد الله ” البحر الميت ونهر الأردن المقدس كنوز من الماضي وموروث للمستقبل.”
صورة تظهر تراجع الخط الساحلي للبحر الميت في 5 نوفمبر.
لكن اتفاق نهر الأردن، كما أعلنته إسرائيل، لا يبدو أنه يعالج المشاكل العديدة التي تهدد حياة هذا النهر التاريخي.
قدم البنك الدولي والحكومة الإسرائيلية ومنظمة السلام البيئي في الشرق الأوسط مقترحات لإعادة تأهيل البحيرة. يتمثل أحد الحلول المقترحة في بناء قناة لتزويد البحر الميت بالمياه المحلاة من البحر الأحمر.
اقتراح آخر هو زيادة تدفق مياه نهر الأردن للمساعدة في تجديد البحر الميت والثالث سيطلب من شركات التعدين أن تدفع مقابل إعادة تأهيل البحيرة.
لكن، لم يتم اتخاذ أي إجراء هام لاعتماد أي من هذه الخطوات.
ظهور أكوام من الصخور الملحية بعد انحسار مياه البحر

البحر الميت وآثار تغير المناخ

كما أن تغير المناخ له تأثير غير مباشر. مع ارتفاع درجة حرارة المناخ، تزداد حرارة المنطقة الصحراوية حول البحر الميت ويصبح هطول الأمطار أكثر ندرة.
ومع نمو السكان، سيزداد الطلب على المياه للشرب والري، مما يترك القليل من الموارد لتجديد البحر الميت.
 
مندوبو الأمم المتحدة يسبحون في البحر الميت خلال زيارة في عام 1947
من جهته، أكد في السابق مدير وزارة البيئة الإسرائيلية، غاليت كوهين، أن الحلول ليست سهلة الصنع، ومكلفة للغاية الآن.
وأضاف: “إذا كنت تريد إعادة المياه إلى البحر الميت، فهذا يعني تحلية المياه في كل مكان. هذا مكلف للغاية بالطبع، ولا تستطيع جميع البلدان من حولنا دفع هذا المبلغ من المال.”
لافتة بالقرب من البحر الميت توضح مستوى سطح البحر في 1 ديسمبر 1936 والتي كانت تظهر أن مستوى سطح البحر كان 1312 قدمًا في ذلك الوقت.
مؤخرا، أمضى الأمريكي شاي رابينيو، الذي يدرّس الدراسات الإسرائيلية في جامعة بينغهامتون بنيويورك، والمصور جوليان بندر، أسبوعين وهما يتجولان في محيط البحر الميت، حيث يخطط الثنائي لكتابة كتاب عن هذه البحيرة المتلاشية وتأثيرها على المجتمعات المحيطة.
وقال رابينيو “ما سمعناه كثير من التشاؤم، قال الناس في الجانب الأردني إن حياتهم أصبحت أسوأ … يبدو أن معظم الناس يقبلون أن مستوى هذا الجزء من البحر الميت قد ينخفض 100 متر أخرى، 150 مترًا، في المستقبل.”
قد يستغرق هبوط 100 متر (حوالي 330 قدمًا) أكثر من قرن، وعند هذه النقطة يقول بعض العلماء إن مستويات المياه قد تستقر، لكنها قد تصبح بحيرة صغيرة جدًا.
والسؤال هنا هو “متى سيتم إتخاذ محاولات حقيقية وجادة، لإنقاذ البحر الميت من حالة الانحسار التي يتعرض لها خاصة وأنه كان موجودا منذ ملايين السنين؟.”
المصدرموقع "wfsu"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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