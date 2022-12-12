عريس يهدي عروسه حماراً ليلة الزفاف .. السبب لا يُصدّق! (فيديو)

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وطن – يحاول العروس والعريس دائمًا التخطيط لبعض المفاجآت لبعضهما البعض في حفل الزفاف، فقد يجلب البعض الهدايا؛ بينما قد يكون لدى الآخرين شيئًا أكثر خصوصية لمشاركته.

عريس يهدي عروسه حماراً

ومع ذلك، في تحول للأحداث، أهدى عريس باكستاني زوجته حمارًا يوم زفافهما. بحسب ما ترجمت وطن عن موقع “hindustantimes”

في مقطع فيديو شاركه مستخدم YouTube الباكستاني “أزلان شاه“، يمكنك رؤيته وهو يحضر حمارًا إلى حفل الزفاف ويهديه لزوجته.

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كان السبب الذي قدمه لهذه الهدية بسيطًا جدًا، يقول إن زوجته تحب الحمير، وهي في الواقع “حيوانات مجتهدة ومحبة”، مضيفاً أنه أيضًا بحب الحمير!.

تمت مشاركة هذا الفيديو قبل 4 ايام فقط، على قناته في يوتيوب، وحظي بأكثر من مئة ألف مشاهدة حتّى الآن.

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كما تباينت آراء المعلقين على الفيديو .

وشارك العريس الباكستاني، على حسابه في انستغرام، أيضاً مجموعة من الصور، من أجواء حفل الزفاف، والهدية الغريبة، التي قابلتها العروس بكلّ سرور وسعادة، كما يظهر في الصور .