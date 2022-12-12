الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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عريس يهدي عروسه حماراً ليلة الزفاف .. السبب لا يُصدّق! (فيديو)

يمكنك رؤية العريس وهو يحضر حمارًا إلى حفل الزفاف ويهديه لزوجته السعيدة بتلك الهدية!

كتب شيراز ماضي
عريس باكستاني يهدي عروسه يوم الزفاف حماراً watanserb.com
عريس باكستاني يهدي عروسه يوم الزفاف حماراً
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وطن – يحاول العروس والعريس دائمًا التخطيط لبعض المفاجآت لبعضهما البعض في حفل الزفاف، فقد يجلب البعض الهدايا؛ بينما قد يكون لدى الآخرين شيئًا أكثر خصوصية لمشاركته.

عريس يهدي عروسه حماراً

ومع ذلك، في تحول للأحداث، أهدى عريس باكستاني زوجته حمارًا يوم زفافهما. بحسب ما ترجمت وطن عن موقع “hindustantimes

في مقطع فيديو شاركه مستخدم YouTube الباكستاني “أزلان شاه“، يمكنك رؤيته وهو يحضر حمارًا إلى حفل الزفاف ويهديه لزوجته.

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كان السبب الذي قدمه لهذه الهدية بسيطًا جدًا، يقول إن زوجته تحب الحمير، وهي في الواقع “حيوانات مجتهدة ومحبة”، مضيفاً أنه أيضًا بحب الحمير!.

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تمت مشاركة هذا الفيديو قبل 4 ايام فقط، على قناته في يوتيوب، وحظي بأكثر من مئة ألف مشاهدة حتّى الآن.

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كما تباينت آراء المعلقين على الفيديو .

وشارك العريس الباكستاني، على حسابه في انستغرام، أيضاً مجموعة من الصور، من أجواء حفل الزفاف، والهدية الغريبة، التي قابلتها العروس بكلّ سرور وسعادة، كما يظهر في الصور .

 

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A post shared by Azlan Shah (@azlanshahofficial)

المصدرhindustantimes - انستغرام - رصد وترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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