الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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صور زوجة حسين الجسمي وجنسيتها تتصدر محركات البحث

الفنان الإماراتي حسين الجسمي فاجأ جمهوره بإعلان زواجه وعقد قرانه دون الكشف عن هوية زوجته

كتب باسل النجار
زوجة حسين الجسمي watanserb.com
حسين الجسمي
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وطن- بمجرد إعلان الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، الاثنين 12 ديسمبر 2022، عن زواجه وعقد قرانه اشتعلت محركات بحث جوجل بعمليات بحثية عن هوية زوجة الجسمي وصورها أيضا.

من هي زوجة حسين الجسمي؟

وفاجأ حسين الجسمي، الاثنين، جميع متابعيه ومحبيه في الوطن العربي بخبر زواجه وهو في عمر الـ 43 عاما.

وأعلن الجسمي ذلك عبر حسابه الرسمي بتويتر في تغريدة رصدتها (وطن) وجاء فيها:”أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة.. وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.”

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وتابع الفنان الإماراتي أنه “بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة.”

واشتعلت مواقع التواصل بسيل من التهنئة والمباركات للجسمي بمناسبة زواجه وعقد قرانه، وسط تساؤلات كثيرة عن هوية العروس التي أسرت قلب حسين الجسمي.

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ولم يكشف الفنان الإماراتي عبدالله الوسمي، الذي كان أول من أعلن خبر زواج حسين الجسمي، عن هوية الزوجة التي ارتبط بها صديقه.

كما لم يصرح ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمي، بأى تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها كذلك.

حيث نشر مدير أعمال الفنان صورة تجمعه معه وكتب عليها:”أخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح”، دون كشف أي تفاصيل عن هوية الزوجة.

حسين الجسمي يخفي هوية زوجته

ويبدو أن حسين الجسمي حريص على إبقاء هوية زوجته سرا، وإبعادها عن الأضواء، حيث احتفل بعقد قرانه في نطاق ضيق.

ولم يشارك أي صور لزوجته أو لمراسم عقد القران على حساباته الرسمية بمواقع التواصل.

ويتكتم الفنان الإماراتي صاحب الشعبية الكبيرة دائما على حياته الخاصة، ولا يشارك خصوصياته مع جمهوره على خلاف العديد من نجوم الفن والغناء، الذين ينشرون كل صغيرة وكبيرة في حياتهم على الملأ.

تسريبات بسيطة نشرها بعض الحضور بحفل زواج حسين الجسمي، تمثلت في صور ومقاطع فيديو من الحفل، لكنها لم تظهر العروس أو أي تفاصيل عنها.

عبدالله بن زايد في حفل زفاف حسين الجسمي

وكان لافتا في بعض المقاطع المتداولة من حفل زفاف حسين الجسمي، حضور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، لمراسم عقد القران.

وظهر حسين الجسمي، يستقبل عبدالله بن زايد عند السيارة، ليدخلا بعدها إلى مقر عقد القران وسط ترحيب حار من الحضور بوزير خارجية الإمارات.

جدير بالذكر أن الفنان حسين الجسمي يبلغ من العمر 43 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1979.

ولا يعرف إذا كانت هذه هي الزيجة الأولى للفنان الإماراتي أم لا، حيث يتكتم الجسمي بشكل كبير على حياته الخاصة.

شائعات الزواج لاحقت حسين الجسمي لسنوات

وسبق للجسمي أن علق في تصريحات تليفزيونية سابقة، على شائعات الزواج التي تلاحقه من آن لآخر على السوشيال ميديا.

وأكد في تصريحاته تلك أن شائعة زواجه من الشائعات المفرحة التي لا تُزعجه، ولكن أي شائعة حزينة تُثير اشمئزازه، حسب وصفه. موضحا وقتها أن “عدم زواجه حتى الآن يُعتبر نصيبًا لم يأت بعد.”

نجوم الفن يهنئون الجسمي وأحلام في المقدمة

من جانبها نشرت الفنانة الإماراتية أحلام تغريدة عبر حسابها بتويتر أرفقتها بصورة لحسين الجسمي، وهنأته فيها بزواجه.

وقالت:”الغالي اخويه الف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير.”

وأضافت في تهنئتها:”بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينك وبين أهلك على خير.. وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة.”

كما غرد المايسترو وليد فايد مهنئا صديقه الفنان الإماراتي:”أخويا وحبيبي وعشرة العمر حسين الجسمي.. الف الف مبروك عقد القران، ربنا يتمم عليك بالخير والسعادة.”

وفي ذات السياق كتب سعود الكعبي:”أبارك لأخي الغالي وصديق العمر الفنان الإماراتي حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه اليوم.”

وأضاف:”نسأل الله أن يبارك لهم ويجعل ديارهم عامرة بالافراح والمسرات.”

وكان حسين الجسمي قد أحيا خلال الأيام الماضية، الأمسية الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، في حفل كبير بأبوظبي شهد حضورا جماهيريا غفيرا.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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