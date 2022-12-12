صور زوجة حسين الجسمي وجنسيتها تتصدر محركات البحث

- Advertisement -

وطن- بمجرد إعلان الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي، الاثنين 12 ديسمبر 2022، عن زواجه وعقد قرانه اشتعلت محركات بحث جوجل بعمليات بحثية عن هوية زوجة الجسمي وصورها أيضا.

من هي زوجة حسين الجسمي؟

وفاجأ حسين الجسمي، الاثنين، جميع متابعيه ومحبيه في الوطن العربي بخبر زواجه وهو في عمر الـ 43 عاما.

وأعلن الجسمي ذلك عبر حسابه الرسمي بتويتر في تغريدة رصدتها (وطن) وجاء فيها:”أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة.. وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.”

أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد 🤲🏻🤍 بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) December 12, 2022

- Advertisement -

وتابع الفنان الإماراتي أنه “بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيم والأهل والأحبة.”

واشتعلت مواقع التواصل بسيل من التهنئة والمباركات للجسمي بمناسبة زواجه وعقد قرانه، وسط تساؤلات كثيرة عن هوية العروس التي أسرت قلب حسين الجسمي.

- Advertisement -

ولم يكشف الفنان الإماراتي عبدالله الوسمي، الذي كان أول من أعلن خبر زواج حسين الجسمي، عن هوية الزوجة التي ارتبط بها صديقه.

عقد قران حسين الجسمى مبروك … pic.twitter.com/GJ4ydT8XQl — EMAN RAFAT (@EMANRAF15769252) December 12, 2022

كما لم يصرح ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمي، بأى تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة أو جنسيتها كذلك.

حيث نشر مدير أعمال الفنان صورة تجمعه معه وكتب عليها:”أخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح”، دون كشف أي تفاصيل عن هوية الزوجة.

حسين الجسمي يخفي هوية زوجته

ويبدو أن حسين الجسمي حريص على إبقاء هوية زوجته سرا، وإبعادها عن الأضواء، حيث احتفل بعقد قرانه في نطاق ضيق.

ولم يشارك أي صور لزوجته أو لمراسم عقد القران على حساباته الرسمية بمواقع التواصل.

الصور الأولى من حفل عقد قران الفنان #حسين_الجسمي pic.twitter.com/40h3wPJbT1 — بوابة الوطن (@ElwatanNews) December 12, 2022

ويتكتم الفنان الإماراتي صاحب الشعبية الكبيرة دائما على حياته الخاصة، ولا يشارك خصوصياته مع جمهوره على خلاف العديد من نجوم الفن والغناء، الذين ينشرون كل صغيرة وكبيرة في حياتهم على الملأ.

تسريبات بسيطة نشرها بعض الحضور بحفل زواج حسين الجسمي، تمثلت في صور ومقاطع فيديو من الحفل، لكنها لم تظهر العروس أو أي تفاصيل عنها.

زواج حسين الجسمي وحضور الشيخ عبدالله بن زايد ولي العهد ام القيوين pic.twitter.com/NQQtKoTZpu — الخيااال (@ssss_2409) December 12, 2022

عبدالله بن زايد في حفل زفاف حسين الجسمي

وكان لافتا في بعض المقاطع المتداولة من حفل زفاف حسين الجسمي، حضور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، لمراسم عقد القران.

وظهر حسين الجسمي، يستقبل عبدالله بن زايد عند السيارة، ليدخلا بعدها إلى مقر عقد القران وسط ترحيب حار من الحضور بوزير خارجية الإمارات.

سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في مقدمة حضور عقد قران الفنان حسين الجسمي. pic.twitter.com/hU8mKCW6lK — Mohamed Sultan Mahmoud (@MSultanMahmoud) December 12, 2022

جدير بالذكر أن الفنان حسين الجسمي يبلغ من العمر 43 عاما، حيث أنه من مواليد عام 1979.

ولا يعرف إذا كانت هذه هي الزيجة الأولى للفنان الإماراتي أم لا، حيث يتكتم الجسمي بشكل كبير على حياته الخاصة.

شائعات الزواج لاحقت حسين الجسمي لسنوات

وسبق للجسمي أن علق في تصريحات تليفزيونية سابقة، على شائعات الزواج التي تلاحقه من آن لآخر على السوشيال ميديا.

وأكد في تصريحاته تلك أن شائعة زواجه من الشائعات المفرحة التي لا تُزعجه، ولكن أي شائعة حزينة تُثير اشمئزازه، حسب وصفه. موضحا وقتها أن “عدم زواجه حتى الآن يُعتبر نصيبًا لم يأت بعد.”

نجوم الفن يهنئون الجسمي وأحلام في المقدمة

من جانبها نشرت الفنانة الإماراتية أحلام تغريدة عبر حسابها بتويتر أرفقتها بصورة لحسين الجسمي، وهنأته فيها بزواجه.

الغالي اخويه الف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير ، بارك الله لك ، وبارك عليك ، وجمع بينك وبين أهلك على خير @7sainaljassmi وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة pic.twitter.com/qv4bko7s0k — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) December 12, 2022

وقالت:”الغالي اخويه الف مبروك وربي يتمم عليكم الفرح والسرور ويجمعكم على خير.”

وأضافت في تهنئتها:”بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينك وبين أهلك على خير.. وأسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة.”

كما غرد المايسترو وليد فايد مهنئا صديقه الفنان الإماراتي:”أخويا وحبيبي وعشرة العمر حسين الجسمي.. الف الف مبروك عقد القران، ربنا يتمم عليك بالخير والسعادة.”

اخويا وحبيبي وعشرة العمر #حسين_الجسمي الف الف مبروك عقد القران، ربنا يتمم عليك بالخير والسعاده 🌹❤️@7sainaljassmi pic.twitter.com/GoPbrG69ho — Walid Fayed وليد فايد (@walidfayed) December 12, 2022

وفي ذات السياق كتب سعود الكعبي:”أبارك لأخي الغالي وصديق العمر الفنان الإماراتي حسين الجسمي بمناسبة عقد قرانه اليوم.”

وأضاف:”نسأل الله أن يبارك لهم ويجعل ديارهم عامرة بالافراح والمسرات.”

أبارك لأخي الغالي وصديق العمر الفنان الإماراتي #حسين_الجسمي بمناسبة عقد قرانه اليوم.

نسأل الله أن يبارك لهم ويجعل ديارهم عامرة بالافراح والمسرات @7sainaljassmi pic.twitter.com/ZRCzLi1i4F — سعود الكعبي (@SaoudAlkaabi) December 12, 2022

وكان حسين الجسمي قد أحيا خلال الأيام الماضية، الأمسية الاحتفالية بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الـ51، في حفل كبير بأبوظبي شهد حضورا جماهيريا غفيرا.