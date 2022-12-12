صدام مصري .. نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 لدور المجموعات

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وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الإثنين، عن صدام مصري في منافسات دور المجموعات.

صدام مصري في كأس الكونفدرالية 2023 لدور المجموعات

وأوقعت قرعة كأس الكونفدرالية 2022-2033، عن صدام مصري بين بيراميدز وفيوتشر في منافسات دور المجموعات من البطولة القارية الأفريقية.

كما وسيتلقي اتحاد العاصمة الجزائري، في مواجهة قوية أمام الأخضر الليبي في منافسات دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2023.

قرعة كأس الكونفدرالية 2023 لدور المجموعات

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كما ونرفق لكم، متابعو (وطن)، نتائج قرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2023، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، على النحو الآتي:

المجموعة (A)

(1) اتحاد العاصمة (الجزائر)

(2) مارومو جالانتس (جنوب أفريقيا).

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(3) الأخضر الليبي.

(4) سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو)

المجموعة (B)

(1) أسيك ميموزا (ساحل العاج).

(2) ديابل نوار (الكونغو).

(3) ريفرز يونايتد (نيجيريا).

(4) موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية).

قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية 🏆🌍 بيراميدز و فيوتشر في المجموعة الثالثة 🔥 pic.twitter.com/NCw4dEwant — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) December 12, 2022

المجموعة (C)

(1) بيراميدز (مصر).

(2) فيوتشر (مصر).

(3) الجيش الملكي (المغرب).

(4) أسكو كارا ( التوغولية).

المجموعة (D)

(1) مازيمبي ( الكونغو الديمقراطية).

(2) الاتحاد المنستيري (تونس).

الفرق المشاركة في كأس الكونفدرالية 2022/23. 🏆 أي فريق سيكون مفاجأة الموسم من تلك النسخة؟ 🧐#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/mvhwf2HquN — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 12, 2022

(3) ريال باماكو (مالي).

(4) يانج أفريكانز (تنزانيا).

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية 2023 لدور المجموعات

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2022-2023، في ال12 من شهر فبراير العام القادم، كما وستنتهي في ال2 من شهر إبريل من العام ذاته.

موسم جديد، مواجهات أقوى! 🔥 إليكم مجموعات كأس الكونفدرالية موسم 2022/23. 🏆#TotalEnergiesCAFCC pic.twitter.com/KtZFYVVJZP — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) December 12, 2022

يذكر بأن فريق نهضة بركان المغربي، كان قد توج ببطولة كأس الكونفدرالية 2020-2021، الموسم الماضي، وهو اللقب الثاني في تاريخه، ولا يزال يتربع النادي الصفاقسي التونسي الأكثر تتويجاً بها في مشواره برصيد 3 ألقاب.