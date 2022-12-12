الإثنين, ديسمبر 12, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022صدام مصري .. نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 لدور المجموعات
مونديال قطر 2022

صدام مصري .. نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023 لدور المجموعات

بيراميدز سيواجه فيوتشر في منافسات دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
نتائج قرعة كأس الكونفدرالية 2023 watanserb.com
قرعة كأس الكونفدرالية 2022 لدور المجموعات
- Advertisement -

وطن- أسفرت نتائج قرعة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2023، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الإثنين، عن صدام مصري في منافسات دور المجموعات.

صدام مصري في كأس الكونفدرالية 2023 لدور المجموعات

وأوقعت قرعة كأس الكونفدرالية 2022-2033، عن صدام مصري بين بيراميدز وفيوتشر في منافسات دور المجموعات من البطولة القارية الأفريقية.

كما وسيتلقي اتحاد العاصمة الجزائري، في مواجهة قوية أمام الأخضر الليبي في منافسات دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2023.

قرعة كأس الكونفدرالية 2023 لدور المجموعات

- Advertisement -

كما ونرفق لكم، متابعو (وطن)، نتائج قرعة دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2023، التي أجراها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، على النحو الآتي:

المجموعة (A)

(1) اتحاد العاصمة (الجزائر)

(2) مارومو جالانتس (جنوب أفريقيا).

- Advertisement -

(3) الأخضر الليبي.

(4) سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو)

المجموعة (B)

(1) أسيك ميموزا (ساحل العاج).

(2) ديابل نوار (الكونغو).

(3) ريفرز يونايتد (نيجيريا).

(4) موتيما بيمبي (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة (C)

(1) بيراميدز (مصر).

(2) فيوتشر (مصر).

(3) الجيش الملكي (المغرب).

(4) أسكو كارا ( التوغولية).

المجموعة (D)

(1) مازيمبي ( الكونغو الديمقراطية).

(2) الاتحاد المنستيري (تونس).

(3) ريال باماكو (مالي).

(4) يانج أفريكانز (تنزانيا).

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية 2023 لدور المجموعات

ومن المقرر أن تنطلق منافسات مباريات دور مجموعات كأس الكونفدرالية 2022-2023، في ال12 من شهر فبراير العام القادم، كما وستنتهي في ال2 من شهر إبريل من العام ذاته.

يذكر بأن فريق نهضة بركان المغربي، كان قد توج ببطولة كأس الكونفدرالية 2020-2021، الموسم الماضي، وهو اللقب الثاني في تاريخه، ولا يزال يتربع  النادي الصفاقسي التونسي الأكثر تتويجاً بها في مشواره برصيد 3 ألقاب.

المصدروطن + الاتحاد الأفريقي لكرة القدم + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

بعد قرار إقصائه .. موسيماني يسخر من الكاف بتغريده مثيرة !

مونديال قطر 2022

رئيس الكاف: منتخب الجزائر سيكون في مونديال كأس العالم

مونديال قطر 2022

3 تغييرات جديدة من الكاف بشأن البطولات الأفريقية

مونديال قطر 2022

حسن شحاتة ينتقد أداء صلاح مع منتخب مصر.. هذا ما قال عنه!

مونديال قطر 2022

الوداد المغربي مهددٌ بالحرمان من دوري أبطال أفريقيا بقرار من ” الكاف”

مونديال قطر 2022

“الكاف” يحسم مصير تنظيم كأس أمم أفريقيا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

العراق.. ثلاث جثث “متفسخة” لمواطن وزوجته وطفله تكشف جريمة بشعة!

أمن السلطة يهدد نشطاء حماس: سنعتقلكم لو خرجتم في ذكرى الإنطلاقة

ابتسام المقرشية.. تطور لافت في قضية مقتل الطالبة بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية

كريم بنزيما يتوعد المنتخب المغربي برسالة نارية للاعبي منتخب فرنسا..ماذا قال؟

فيديو مؤثر جداً لوالد يوسف النصيري بعد تسجيله هدف الفوز على البرتغال

صحيفة بريطانية تمنح زوجة أشرف حكيمي هذا اللقب وتكشف فرق السن الصادم بينهما! (شاهد)

لقطات ساخرة تظهر متابعة رونالدو وجورجينا لبرنامج ياسمين عز وزفافهما

دراسة بريطانية تؤكّد أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة لمشاكل الدماغ بعد سن 65 عامًا

ضغوط ومناشدات مغربية للعماني المنحوس لتشجيع فرنسا في نصف نهائي المونديال (شاهد)

لا حياة فيه..البحر الميت يحتضر (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC