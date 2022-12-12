سيول مكة المكرمة تغرق الشوارع وتعطل الدراسة وتمنع الصلاة في المساجد (شاهد)

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وطن – تعرضت منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، لهطول أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول في بعض أنحائها.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات للسيول العنيفة التي ضربت منطقة الشرائع بمكة المكرمة.

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ودعا الدفاع المدني السعودي، للأخذ بالتعليمات عند هطول الأمطار، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع أخذ الحيطة.

أكثروا عباد الله من الاستغفار والصدقة والأحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة #الحالة_الممطرة_السابعة سيول الوادي الاخضر المتجهة لعرفة

منطقة مكة طلال الزهراني مساء اليوم الاحد 17 جماد أول 1444هـ pic.twitter.com/XvCWn4JNGq — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) December 11, 2022

وبالتزامن مع السيول العنيفة في مكة المكرمة، طلب أئمة المساجد من المصلين أن يصلوا في بيوتهم، وأذاعت المساجد عبر مكبرات الصوت “صلوا في رحالكم فجر الاثنين”.

مع سيول شمال #مكه_الان

المساجد 🕌 تعلن في الاذان

صلو في رحالكم

فجر الاثنين ١٨ جمادأول ١٤٤٤ #امطار_مكه #امطار_جده #جده_الان

عضو المجموعة محب الخير سند السلمي pic.twitter.com/jvi5Ajh73r — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) December 12, 2022

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وكان المركز السعودي للأرصاد قد حذر من تعرض العديد من مناطق المملكة لهطول أمطار عنيفة، في حالة جوية تستمر حتى يوم الخميس المقبل.

ونبه المركز، لهطول أمطار غزيرة ورعدية على منطقة مكة المكرمة وجدة، ويصاحب الأمطار الغزيرة الرياح النشطة وارتفاع في الأمواج، وتساقط البرد والثلوج.

تعليق الدراسة بسبب سيول مكة

بدورها، أعلنت جامعة الطائف عن تعليق الدراسة حضوريا في الطائف وفروع الجامعة، اليوم الاثنين، بسبب حالة الطقس، على أن يكون الحضور عبر الإنترنت، وتقرر كذلك تعليق الدراسة، اليوم الاثنين، في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.

فيما أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة حضوريًا في الطائف وفروع الجامعة، جراء حالة الطقس، على أن يكون حضور المُحاضرات والدروس عبر الإنترنت، وهو ما تم الإعلان عنه كذلك في كلية ومعهد الحرم المكي الشريف.#سيول_مكة pic.twitter.com/TXcmmV5QS8 — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) December 12, 2022

إغلاق الأنفاق في مكة

في الغضون، قال مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، إن هناك إغلاقا للأنفاق احترازيا نظير الأمطار التي تشهدها جدة، داعيا الجميع وحفاظا على سلامتهم استخدام الطرق البديلة.

مطرنا بفضل الله ورحمته سيول عين شمس شمال مكة بعد صلاة الفجر ولله الحمد pic.twitter.com/FTO5Sh4ynM — عبدالرحمن السلمي (@ksa201326) December 12, 2022

وأهاب المركز بأخذ الحيطة والحذر، وقال: “حفاظا على سلامتكم نرجو البقاء في منازلكم حتى انتهاء الحالة المطرية التي تشهدها محافظات المنطقة وعدم التعرض لمواقع تجمعات الأمطار”، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

سيول مكة تعقب أمطار جدة الكارثية

تأتي هذا الأمطار العنيفة، بعد أيام من تعرُّض محافظة جدة لسيول ضخمة عجزت السلطات عن التعامل معها بشكل كبير، كما أظهرت العديد من اللقطات.

ما عذرك يا تارك الصلاة !!

هذا الرجل الكبير أحاطت به السيول من كل جانب في أمطار جدة اليوم وظن أنه هالك، فلجأ إلى الله يصلي إليه ويدعوه حتى فرج الله عنه وأنقذه مما كان فيه !!

اللهم ارزقنا الهدى والتقى والثبات على دينك حتى الممات !! pic.twitter.com/Wcmvr5Sl7n — جهاد حِلِّس (@jhelles) November 25, 2022

وأدت الأمطار الغزيرة في جدة، إلى وفاة شخصين، وتعليق الدراسة، وتأخير رحلات جوية، وإغلاق الطريق المؤدية إلى مكة لساعات.

معقول هذا المنظر في شوارع جدة؟#جده_تغرق pic.twitter.com/z5Lyi7vNNn — المعمار الأنيق | م. عبدالرحمن (@EA_ARCH) November 24, 2022

وفي محاولة لامتصاص حالة الغضب من حجم الأضرار التي نجمت عن أمطار جدة، أعلنت أمانة جدة، أن كل المشروعات المتعلّقة بتصريف مياه الأمطار ستخضع للتقييم.