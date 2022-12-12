بلومبيرغ: السعودية تسعى للاستحواذ على بنك مصري مملوك للدولة

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وطن- قالت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية في تقرير لها إن صندوق الثروة السيادي السعودي، يجري الآن محادثات متقدمة للاستحواذ على “البنك المتحد” المملوك للدولة في مصر، بصفقة قد تصل قيمتها إلى حوالي 600 مليون دولار.

صندوق الثروة السيادي السعودي يسعى للاستحواذ على البنك المتحد

وجاء ذلك بحسب ما نقلته “بلومبيرغ” عن مصادر مطلعة على المحادثات، حيث تقدم السعودية دعمها للدولة المصرية التي تعاني أوضاعا اقتصادية صعبة.

الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم نظراً لخصوصية المناقشات، أفصحوا للوكالة الأمريكية أن صندوق الاستثمارات العامة، البالغ قيمته 620 مليار دولار، سيجري عملية الاستحواذ من خلال وحدته التابعة “الشركة السعودية المصرية للاستثمار“.

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وهي الوحدة التي أنشأها في وقتٍ سابق من هذا العام، لدارسة الفرص الاستثمارية بقطاعات متنوعة في الاقتصاد المصري.

وبحسب تقديرات ذات المصادر فقد يتم إنجاز الصفقة قبل نهاية العام الحالي، رغم أنه ما زال يجري الاتفاق على الشروط النهائية.

وامتنع ممثلو صندوق الاستثمارات العامة السعودية عن التعليق لـ”بلومبيرغ”، كما لم يتسنّ للوكالة الاتصال بمسؤولين في البنك المركزي المصري للتعليق على الأمر.

استثمارات السعودية في مصر

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ويشير التقرير إلى أن المملكة العربية السعودية، تتخذ العديد من الخطوات لتقديم الدعم المالي لدول المنطقة، فيما تتطلع لتعزيز تحالفاتها القائمة وتوطيد علاقات جديدة مع تلك الدول.

وبالنسبة لمصر تحديداً، تعهدت السعودية باستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة.

واستحوذت المملكة بالفعل، عبر “الشركة السعودية المصرية للاستثمار“، على حصص مملوكة للدولة في 4 شركات مصرية مدرجة في بورصة القاهرة مقابل 1.3 مليار دولار.

كما أودعت السعودية أيضا مبلغ ضخم بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي للبلاد.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أعلن مؤخراً أن المملكة باشرت “الاستثمار بقوة في مصر” وستواصل “النظر في فرص جديدة، وهذا أهم من الودائع، إذ إن الأخيرة يُمكن أن تُسحَب، لكن الاستثمارات تبقى”.

وتسعى مصر جاهدةً، وهي إحدى أكبر الدول المستوردة للقمح في العالم، لتأمين الدعم المالي من حلفائها في الخليج العربي، لدعم اقتصادها الذي يعاني من ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود.

ويشار إلى أن مصر خفضت قيمة عملتها مرتين هذا العام، بموازاة التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

ومن المرتقب الموافقة عليه بشكلٍ نهائي في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.

وبحسب موقعه على الإنترنت، فإن المصرف المتحد، الذي تأسس عام 2006 ، لديه 65 فرعاً على مستوى البلاد، وأكثر من 200 جهاز صراف آلي.

قطر تستحوذ على أصول مصرية

وليست السعودية الدولة الخليجية الوحيدة التي استحوذت على أصول مصرية مؤخرا، حيث استحوذت قطر والإمارات أيضا على أصول داخل الدولة المصرية.

ويتوقع خلال الأيام المقبلة أن ينهى جهاز قطر للاستثمار صفقة استحواذ على حصة من “فودافون مصر” تتبع المصرية للاتصالات فى الربع الأول من 2023، والتى كان من المقرر إنهائها قبل نهاية العام الجاري.

وكان تنظيم بطولة كأس العالم وإجازات الكريسماس وراء التأجيل للربع الأول من العام المقبل، خاصة وأن الصفقة اقتربت من المراحل النهائية.

جدير بالذكر أن التقييم المبدئي لحصة 25% التي من المقرر أن يستحوذ عليها جهاز قطر للاستثمار، تتراوح بين مليار و1.25 مليار دولار، والسعر النهائي سيتوقف على سعر الجنيه أمام الدولار عند التنفيذ.

وتلقت “فودافون مصر” عرضًا سابقًا من شركة الاتصالات السعودية stc، وتمّ التوصل لاتفاق مبدئى لاستحواذ على 55% من فودافون مصر مقابل 2.4 مليار دولار.

إلا أن المفاوضات توقفت في يناير من العام الماضي، بعد إعلان الشركتين عن انتهاء المحادثات دون التوصل لاتفاق، وكان التقييم حينها يوازي 870 مليون دولار.

وتمتلك المصرية للاتصالات نحو 45% من فودافون مصر، فيما باتت “فوداكوم الجنوب” تمتلك الحصة المتبقية بعد إتمام صفقة نقل أسهم فودافون العالمية في “فودافون مصر” إلى “فوداكوم الجنوب”.