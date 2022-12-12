الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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حياتنا

بفستان مفتوح وصدر منفوخ.. رانيا يوسف تثير الجدل في سلطنة عمان بملامح مختلفة (شاهد)

المفاجأة أن رانيا أجرت تعديلات على الفستان غير متوقعة

كتب رفيف عبدالله
بفستان مفتوح وصدر منفوخ.. رانيا يوسف تثير الجدل في سلطنة عمان بملامح مختلفة وعمر أصغر (شاهد) watanserb.com
رانيا يوسف
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وطن- أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل في ظهورها الأخير الذي كان في سلطنة عمان.

عرض أزياء

حيث شاركت رانيا يوسف في عرض أزياء في سلطنة عمان، وظهرت بفستان جريء وملامح جديدة.

رانيا يوسف
شاركت الفنانة المصرية في عرض أزياء
رانيا يوسف
أشادت رانيا بمعاملة شعب سلطنة عمان

ارتدت الفنانة رانيا يوسف، فستاناً أبيض طويلاً تميّز بفتحة صدر جريئة، ووجود “كاب” شفاف مطرز.

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واعتمدت رانيا تسريحة الشعر المرفوع، ونسّقت إطلالتها بـ”كلاتش فضي”، وحذاء فضي أيضاً.

رانيا يوسف
أبرزت رانيا مفاتنها كالعادة
رانيا يوسف
كان صدر رانيا منفوخ بشكل واضح

وفستان رانيا يوسف الجريء، من توقيع دار لابورجوازي لمجموعة 2021.

تعديلات

المفاجأة أنّ رانيا أجرت تعديلات على الفستان غير متوقعة.

أجرت الفنانة المصرية تعديلات على الموديل الأصلي
فستان رانيا يوسف الجريء من توقيع دار لابورجوازي لمجموعة 2021
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حيث قامت بإغلاق فتحة الصدر ليصبح أكثر احتشاماً، وأغلقت أيضاً الفتحة الجانبية التي تكشف ساقها بطريقة مثيرة.

الفستان الأصلي

وما لفت الأنظار أيضاً، هو ظهور رانيا يوسف بملامح جعلتها تبدو أصغر سناً، الأمر الذي أثار الشك حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

وشاركت رانيا عبر حسابها على “انستجرام”، صوراً من الحدث، مشيدة بجمال البلد الخليجي. وكتبت: “شرفت جدا بزيارة سلطنة عمان بلد جميلة وراقية ونضيفة وشعب راقي محترم و هادي و أتمني طبعا أزورها في أقرب فرصة تاني”.

زفاف سعيد وبطة

وفي سياق آخر، استذكرت رانيا يوسف دورها في مسلسل “الحاج متولي”، بمقطع فيديو من كواليس المسلسل الشهير.

ونشرت الفنانة المصرية فيديواً لزفاف شخصية “بطة” التي كانت تجسّدها، على “سعيد” نجل الحاج متولي الأكبر.

 

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وعلقت رانيا: “زي النهاردة من 21 سنة كان فرح سعيد وبطة، أشهر فرح في مصر، الحاج متولي”.

تم عرض مسلسل “عائلة الحاج متولي” عام 2001. وهو من بطولة الفنان الراحل نور الشريف، ماجدة زكي، فادية عبد الغني، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مونيا.

المسلسل من تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.

أعمال رانيا يوسف

أما أحدث أعمال رانيا، فهو مسلسل “المماليك”. من بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

وهو تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

كما شاركت رانيا في مسلسل “الآنسة فرح” بجزئه الخامس. وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبد الرسول.

المصدرمواقع التواصل الاجتماعي ، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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