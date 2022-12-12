بفستان مفتوح وصدر منفوخ.. رانيا يوسف تثير الجدل في سلطنة عمان بملامح مختلفة (شاهد)

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وطن- أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل في ظهورها الأخير الذي كان في سلطنة عمان.

عرض أزياء

حيث شاركت رانيا يوسف في عرض أزياء في سلطنة عمان، وظهرت بفستان جريء وملامح جديدة.

ارتدت الفنانة رانيا يوسف، فستاناً أبيض طويلاً تميّز بفتحة صدر جريئة، ووجود “كاب” شفاف مطرز.

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واعتمدت رانيا تسريحة الشعر المرفوع، ونسّقت إطلالتها بـ”كلاتش فضي”، وحذاء فضي أيضاً.

وفستان رانيا يوسف الجريء، من توقيع دار لابورجوازي لمجموعة 2021.

تعديلات

المفاجأة أنّ رانيا أجرت تعديلات على الفستان غير متوقعة.

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حيث قامت بإغلاق فتحة الصدر ليصبح أكثر احتشاماً، وأغلقت أيضاً الفتحة الجانبية التي تكشف ساقها بطريقة مثيرة.

وما لفت الأنظار أيضاً، هو ظهور رانيا يوسف بملامح جعلتها تبدو أصغر سناً، الأمر الذي أثار الشك حول خضوعها لعمليات تجميل جديدة.

رانيا يوسف

أحدث ظهور لها pic.twitter.com/YqdLjwk0lm — 🅂🅃🅰️🅁🄻🄴🅃🅂 ★ النجمات (@karimah119) December 10, 2022

وشاركت رانيا عبر حسابها على “انستجرام”، صوراً من الحدث، مشيدة بجمال البلد الخليجي. وكتبت: “شرفت جدا بزيارة سلطنة عمان بلد جميلة وراقية ونضيفة وشعب راقي محترم و هادي و أتمني طبعا أزورها في أقرب فرصة تاني”.

زفاف سعيد وبطة

وفي سياق آخر، استذكرت رانيا يوسف دورها في مسلسل “الحاج متولي”، بمقطع فيديو من كواليس المسلسل الشهير.

ونشرت الفنانة المصرية فيديواً لزفاف شخصية “بطة” التي كانت تجسّدها، على “سعيد” نجل الحاج متولي الأكبر.

View this post on Instagram A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)

وعلقت رانيا: “زي النهاردة من 21 سنة كان فرح سعيد وبطة، أشهر فرح في مصر، الحاج متولي”.

تم عرض مسلسل “عائلة الحاج متولي” عام 2001. وهو من بطولة الفنان الراحل نور الشريف، ماجدة زكي، فادية عبد الغني، غادة عبد الرازق، سمية الخشاب، مونيا.

المسلسل من تأليف مصطفى محرم، وإخراج محمد النقلي.

أعمال رانيا يوسف

أما أحدث أعمال رانيا، فهو مسلسل “المماليك”. من بطولة بيومي فؤاد، فيدرا، نانسي صلاح، محمد لطفي، ورامي وحيد وغيرهم.

وهو تأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.

كما شاركت رانيا في مسلسل “الآنسة فرح” بجزئه الخامس. وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، تامر فرج، هبة عبدالعزيز، مريم الخشت، وعارفة عبد الرسول.