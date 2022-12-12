“أبو كيان” أغبى تاجر مخدرات في قبضة الأمن بعد إعلان ترويجي لمخدراته

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وطن- في واقعة وُصفت بالغريبة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خبر إلقاء القبض الأجهزة الأمنية على مُروج مخدرات يدعى “أبو كيان“، مباشرة بعد مشاركته عبر السوشيال ميديا، إعلانه الخاص عن ترويج للمخدرات بجميع أنواعها وتخصيص أرقام هاتفية لراغبي الشراء.

القبض على أبو كيان في مصر

وكشفت وزارة الداخلية المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تفاصيل هذه الحادثة التي أثارت سخرية النشطاء.

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حيث أشارت الداخلية، أنه بعد ورود أنباء عن شخص يدعى “أبو كيان”، كان قد أعلن عن ترويج المخدرات بجميع أنواعها وتخصيص أرقام هاتفية لراغبي الشراء، تحركت الاجهزة الأمنية في الغرض.

وأستطاعت الأجهزة الأمنية المصرية بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد العناصر الإجرامية الخطرة ويقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة “أبو كيان” 6 كيلوغرامات من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيروين، و2 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار. بالإضافة لمبلغ مالي وهاتف محمول.

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كما ضبط بحوزته عدد من المطبوعات الورقية مختلفة الأحجام مُدون عليها “أبو كيان لجميع أنواع المكيفات (أيس – حشيش – مادة – بانغو – تامول ورقمي هاتفين مُحددين).

سخرية السوشيال ميديا من أبو كيان

أثارت هذه الواقعة سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الكثيرون مع الطريقة التي قرر بها مروج المخدرات بيع “الممنوعات” إلى المصريين.

وفي هذا السياق كتب الناشط “كمال الخولي” بنبرة ساخرة عبر فيسبوك أن “الموضوع اي بقي ابو كيان عمل شغل ماركتنج للشغل بتاعه الي هو اي مخدرات.. عبر مواقع التواصل الإجتماعى…وكمان عمال رقم الشكاوي خدمة ما بعد البيع يعني”.

أغبى تاجر مخدرات

وقال آخر: “‏اهو جبت لكم اول صوره لأغبي تاجر مخدرات فى التاري أبو كيان بذات نفسه.”

واستطرد:”ابو كيان ده تاجر مخدرات نشر نشاطه ورقم تليفونه على مطبوعات ورقيه و اول اتصال جاله من مكتب مباحث المخدرات وقبضت عليه فعلا”.

وسخر آخر من تفاصيل الحادثة قائلا “أبو كيان عمل إعلان لمنتجاته من المخدرات بوجود رقم لتلقي الطلبات والشكاوي كخدمة 5 نجوم.”

وأوضح:”لكن مجرد ما الصورة انتشرت الشرطة المصرية قبضت على أبو كيان في المنوفية”.

يذكر أن الشرطة المصرية قد فتحت تحقيقا في الغرض ومن المنتظر أن تأخذ العدالة مجراها في هذه القضية.

جدير بالذكر أن تجارة المخدرات تجارة راجئة جدا في مصر، ويتم تهريبها إلى الداخل عبر الحدود البرية والبحرية، ومنها أيضا ما يتم تصنيعه داخل مصر.

ورغم محاربة الدولة لانتشار هذه المخدرات إلا أنه ينتشر في البلاد العديد من المدمنين خاصة في الأماكن الشعبية والعشوائيات.