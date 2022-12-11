الأحد, ديسمبر 11, 2022
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هذا ما فعله الشباب مع إيفانا نول بسوق واقف.. ظهرت عارية أمامهم فجأة

ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول بملابس مثيرة في الدوحة وسط عشرات المشجعين

كتب فهمي الورغمي
إيفانا نول عارية في قطر watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول في قطر
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وطن – وسط التفاف المشجعين حولها، شاركت ملكة الجمال الكرواتية السابقة “إيفانا نول” مع متابعيها على إنستغرام، جولتها بملابسها المثيرة في شوارع قطر، بعد يومين فقط من تأهل منتخب بلادها بقيادة “لوكا مودريتش” إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

إيفانا نول في قطر

وظهرت ملكة الجمال الكرواتية السابقة “إيفانا نول” في أحد أسواق العاصمة القطرية “الدوحة” بينما كانت في جولة سياحية مسائية، بملابسها المثيرة.

 

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وشاركت إيفانا نول، عبر حسابها الرسمي على إنستغرام مقطع فيديو لها بينما كانت وسط حشد من المشجعين في سوق واقف التاريخي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتهافت المشجعون على الحسناء الكرواتية من أجل التقاط الصور معها بينما كانت تبدو عليها مظاهر السعادة.

وأطلت ملكة الجمال الكرواتية السابقة “إيفانا نول” هذه المرة، كعادتها بملابس غير محتشمة ومثيرة، تحمل ألوان علم بلادها : اللون الأبيض واللون الأحمر.

 

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وتفتخر ‘إيفانا نول” بـ شعبيتها الواسعة التي حظيت بها في صفوف المشجعين بينما هي في قطر من أجل متابعة ما تبقى من مباريات كأس العالم.

ودأبت نول على الظهور في إطلالات عارية وغير محتشمة في شوراع قطر أو في الملاعب المونديالية وكذلك في البث المباشر.

 

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إيفانا نول عارية في قطر

ولا تُخفي إيفانا نول إعجابها بالأجواء التي أوجدتها قطر بمناسبة احتضانها فعاليات كأس العالم فيفا 2022.

ولاتنكر أيضا، أن هذه النسخة من كأس العالم قد جعلت منها نجما لامعا في صفوف ملايين المشجعين في قطر.

 

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وتواصل ملكة الجمال الكرواتية السابقة “إيفانا نول”، تقديم عروضها الجسدية العارية في مدرجات استادات كأس العالم، خاصة خلال تشجيعها منتخب بلادها، لأجل لفت الأنظار إليها وزيادة شعبيتها ومتابعيها.

 

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يذكر هنا، أن المنتخب الكرواتي ترشح للمرة الثانية على التوالي إلى دور نصف النهائي من نهائيات كأس العالم.

ويلاقي مودريتش وزملاؤه في مواجهة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، المنتخب الأرجنتيني في مباراة ستحدد المتأهل إلى النهائي.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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