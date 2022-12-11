فيديو مؤثر جدا للعشرات من عناصر تأمين كأس العالم أثناء أدائهم صلاة جماعية

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وطن – انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بالمؤثرة جدا، للعشرات من عناصر التأمين في مونديال قطر وهم يؤدون صلاة جماعية.

وبيّن الفيديو، عناصر التأمين وهم في لحظة السجود، ثم يباشرون أداء الصلاة في مشهد مؤثر جدا.

اللاعبون العرب يسجدون بعد التسجيل أو الفوز، ورجال الأمن يصلون في الحدائق العامة، الرسائل العفوية التي أرسلها المسلمون في هذه البطولة رائعة وذات معنى عميق.#كأس_العالم_قطر2022 pic.twitter.com/J4powEVHXH — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 11, 2022

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حاز هذا الفيديو على تفاعل واسع بين النشطاء على موقع تويتر، فقال الشيخ أحمد سالم: “اللهم أعز الإسلام والمسلمين”.

اللهم أعز الإسلام والمسلمين — الشيخ أحمد سالم (@ahmadsalemmm) December 12, 2022

وكتب موسى: “لا إله الا الله”.

لا إله الا الله — موسى (@mwsy85154716) December 11, 2022

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وكتب ناشط: “اللهم تقبل وكن معنا”.

اللهم تقبل وكن معنا — waddah alshaar (@WaddahAlshaar) December 12, 2022

ودعا مغرد: “أقامها الله وأدامها”

أقامها الله وأدامها — الكلمة الطيبة (@kgsaogh) December 11, 2022

وكتب حسام: “الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين”.

الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين — Hussam Soub (@hussam_soub) December 11, 2022

قطر ترسم صورة الإسلام الحقيقية في كأس العالم

وشكل مونديال قطر، فرصة مواتية للتعريف بالإسلام ونشر تعاليه وقيمه أمام أعداد ضخمة من الجمهور الذي يحضرون المباريات.

وتعمل مؤسسات دينية حكومية وغير حكومية على اجتذاب بعض المشجعين الأجانب لتعرّف الإسلام خلال أوقات فراغهم عبر مساجد ومراكز قائمة بالفعل منذ سنين.

وبحسب مسؤول في وزارة الأوقاف القطرية، كان قد تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ الهدف الرئيسي ليس عدد الذين يعتنقون الإسلام بل عدد الذين يغيرون رأيهم عنه.

فرصة عظيمة للتخفيف من المفاهيم الخاطئة

وفي وقت سابق، صرح السفير القطري لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم فرصة عظيمة للتخفيف من المفاهيم الخاطئة والتحيز ضد قطر والثقافة العربية والإسلامية.

كما أكّد المتحدث باسم مكتب الاتصال الحكومي، محمد بن نويمي الهاجري، أن الحملات التي تستهدف بلاده تحولت إلى خطابات عنصرية وكراهية، مشددا على أنها لن تمنع قطر من مواصلة مسيرتها لتغيير الصورة السلبية التي يحاول البعض ترسيخها عن المنطقة.

وأطلقت الدوحة عدة مبادرات في هذا الصدد، بينها وضع الفنادق “باركود” في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة.

كما دشن مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، مبادرة أخرى للتعريف بالدين الإسلامي.

المبادرة كانت من خلال نشر رابط إلكتروني لكتيب ديني ترجم إلى 6 لغات رئيسية هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والبرتغالية، وخصص لكل لغة رابط محدد للتعريف بالدين الإسلامي تحت عنوان “فهم الإسلام”.

🎥| تعريفًا بدين الإسلام 🕌

لجماهير مونديال #قطر_2022 مركز عبدالله بن زيد آل محمود التابع لوزارة الأوقاف يدشّن رابطًا يحتوي على مجموعة من صور الباركود التي تُتيح التعريف بالإسلام بعدة لغات 🌍 حيث يمكنكم طباعتها وتوزيعهاhttps://t.co/qxyK28eFGJ#حياكم_قطر | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦 pic.twitter.com/ZF3Gy6li3E — نديب قطر (@NadeebQa) November 6, 2022

يُضاف إلى ذلك، العديد من الجداريات نُشرت في مواقع بارزة يستهدف زيارتها المشجعون، كُتب عليها أحاديث نبوية عن الأخلاق والأعمال الصالحة، وضرورة فعل الخير في الحياة الدنيا، بلغة عربية مرفقة بترجمة إنجليزية.