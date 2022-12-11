الإثنين, ديسمبر 12, 2022
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فيديو مؤثر جدا للعشرات من عناصر تأمين كأس العالم أثناء أدائهم صلاة جماعية

قطر استطاعت رسم صورة الإسلام الحقيقية خلال المونديال

كتب خالد السعدي
الإسلام في مونديال قطر watanserb.com
عناصر تأمين مونديال قطر بأدون صلاة جماعية
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وطن – انتشر مقطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي وُصفت بالمؤثرة جدا، للعشرات من عناصر التأمين في مونديال قطر وهم يؤدون صلاة جماعية.

وبيّن الفيديو، عناصر التأمين وهم في لحظة السجود، ثم يباشرون أداء الصلاة في مشهد مؤثر جدا.

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حاز هذا الفيديو على تفاعل واسع بين النشطاء على موقع تويتر، فقال الشيخ أحمد سالم: “اللهم أعز الإسلام والمسلمين”.

وكتب موسى: “لا إله الا الله”.

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وكتب ناشط: “اللهم تقبل وكن معنا”.

ودعا مغرد: “أقامها الله وأدامها”

وكتب حسام: “الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين”.

قطر ترسم صورة الإسلام الحقيقية في كأس العالم

وشكل مونديال قطر، فرصة مواتية للتعريف بالإسلام ونشر تعاليه وقيمه أمام أعداد ضخمة من الجمهور الذي يحضرون المباريات.

وتعمل مؤسسات دينية حكومية وغير حكومية على اجتذاب بعض المشجعين الأجانب لتعرّف الإسلام خلال أوقات فراغهم عبر مساجد ومراكز قائمة بالفعل منذ سنين.

وبحسب مسؤول في وزارة الأوقاف القطرية، كان قد تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ الهدف الرئيسي ليس عدد الذين يعتنقون الإسلام بل عدد الذين يغيرون رأيهم عنه.

فرصة عظيمة للتخفيف من المفاهيم الخاطئة

وفي وقت سابق، صرح السفير القطري لدى الولايات المتحدة، الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، بأن بطولة كأس العالم لكرة القدم فرصة عظيمة للتخفيف من المفاهيم الخاطئة والتحيز ضد قطر والثقافة العربية والإسلامية.

كما أكّد المتحدث باسم مكتب الاتصال الحكومي، محمد بن نويمي الهاجري، أن الحملات التي تستهدف بلاده تحولت إلى خطابات عنصرية وكراهية، مشددا على أنها لن تمنع قطر من مواصلة مسيرتها لتغيير الصورة السلبية التي يحاول البعض ترسيخها عن المنطقة.

وأطلقت الدوحة عدة مبادرات في هذا الصدد، بينها وضع الفنادق “باركود” في غرفها للتعريف بالإسلام بلغات عدة.

كما دشن مركز عبد الله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية، مبادرة أخرى للتعريف بالدين الإسلامي.

المبادرة كانت من خلال نشر رابط إلكتروني لكتيب ديني ترجم إلى 6 لغات رئيسية هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والروسية والبرتغالية، وخصص لكل لغة رابط محدد للتعريف بالدين الإسلامي تحت عنوان “فهم الإسلام”.

يُضاف إلى ذلك، العديد من الجداريات نُشرت في مواقع بارزة يستهدف زيارتها المشجعون، كُتب عليها أحاديث نبوية عن الأخلاق والأعمال الصالحة، وضرورة فعل الخير في الحياة الدنيا، بلغة عربية مرفقة بترجمة إنجليزية.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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