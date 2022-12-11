الأحد, ديسمبر 11, 2022
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فاطمة زهرة العين وابنتها تشعلان مهرجان صحار بالغناء والرقص (فيديو)

الفنانة الإماراتية فاطمة زهرة العين وابنتها روضة أحيتا حفلة غنائية ضخمة على مسرح مهرجان صحار

كتب باسل النجار
مهرجان صحار watanserb.com
الفنانة الإماراتية فاطمة زهرة العين
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وطن – اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بمقاطع فيديو وصور وثقت مقتطفات من حفل الفنانة الإماراتية فاطمة زهرة العين، وابنتها روضة، على مسرح مهرجان صحار.

حفل فاطمة زهرة العين في مهـرجان صحار

ويشار إلى أن مـهرجان صحار السنوي، كان قد افتتح موسمه الأول منذ يوم 18 نوفمبر الماضي، ويستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

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ووثقت صور متداولة حضور جماهيري حافل لاحتفالية اليوم في مـهرجان صحار، في ليلة فنية عذبة أحيتها الفنانة فاطمة زهرة العين وابنتها الفنانة روضة.

وبينت مقاطع فيديو أخرى إشعال الفنانة الإماراتية للحفل الذي شهد حضورا جماهيريا غفيرا، عبر أغانيها الشهيرة.

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كما ظهرت فاطمة زهرة العين، تتراقص على أنغام الموسيقى وأغانيها وسط تشجيع الجمهور لها.

ورحبت الفنانة الإماراتية رفقة ابنتها بالجماهير العمانية الكبيرة التي حرصت على حضور حفلها، وشكرت إدارة مـهرجان صحار على توجيهه هذه الدعوة لها.

حضور جماهيري كبير لحفلة الفنانة الإماراتية فاطمة زهرة العين

ووثق أحد الحضور أيضا عبر كاميرا هاتفه، الحضور الكبير الذي شهده مهرجان صحار تزامناً مع حفلة فاطمة زهرة العين وروضة.

وظهر الشاب العماني وهو يصور الجماهير الغفيرة الحاضرة ويعلق: “يا جماعة حضور كبير جدا هنا في مركز صحار الترفيهي.”

وتابع: “حضور لا يوصف أتوقع إن العدد خارج المسرح أكبر من الموجود داخل المسرح.. حقيقة مهـرجان صحار يحقق نجاح كبير في موسمه الأول.”

وبينما أشاد الكثيرون بحفل الفنانة الإماراتية فاطمة زهرة العين في سلطنة عمان، استنكر آخرون مثل هذه الحفلات وقالوا إنها مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع العماني المحافظ.

وفي هذا السياق دون ناصر بن عبدالله الصوافي: “نسأل الله السلامة والعافية.. من جانب نشتكي قلة الرزق والبركة والديون والمعيشة الصعبة، ثم نتدافع على الأبواب وتمتلىء المدرجات للاستماع للمغنيات والراقصات.”

واستطرد مستشهدا بآية قرآنية:”قال تعالى (وماظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)”.

فيما رفض مغرد هذا التفسير للحفل وقال مستنكرا تغريدة الصوافي: “ماله دخل قلة الرزق بالوناسة.. لا تسوي فيها تعرف كل شي خلك في محاضراتك.”

وكانت الفنانة فاطمة زهرة العين قد أعلنت عن حفلها هذا في مهرجان صحار قبل أيام، عبر حساباتها بمواقع التواصل وتقدمت بالشكر لإدارة المهرجان على الدعوة.

كما بثت الفنانة الإماراتية الشهيرة فيديو رفقة ابنتها روضة في السيارة أثناء توجههم للسلطنة عبر المنفذ البري.

وظهرت فاطمة وهي تغني رفقة ابنتها روضة بأسلوب “الدويتو”، موجهة التحية لأهالي صحار وللشعب العماني.

فاعليات مهرجان صحار

ويشار إلى أن رئيس لجنة إدارة المسرح والإخراج لمهرجان صحار، كان قد أعلن، السبت، عن حفلة غنائية للفنانة فاطمة زهرة العين والفنانة روضة على مسرح مهرجان صحار.

وتشمل فاعليات مهرجان صحار: القرية التراثية، ركن الأسر المنتجة، مسرح فالي للطفل، شاشة عرض كأس العالم، معرض استهلاكي، ركن مطاعم، ركن الأسر المنتجة الذي يضم أكلات لذيذة وكماليات.

وأعلنت إدارة المهرجان أنه يوم غدا الاثنين، سيكون هناك موعدا ضمن أمسيات مهرجان صحار الشعرية والإنشادية مع النجوم الشاعر فهد الشهراني، والمنشد نادر الشراري.

بالإضافة إلى المنشد حسين آل لبيد، وذلك في تمام الساعة 8 م، على المسرح الرئيسي بمقر مهرجان صحار.

ويشار إلى أن مهرجان صحار قد شهد إقبالًا كبيرًا من الزوار خلال الأيام الماضية، حيث تجاوز 145 ألف زائر منذ انطلاقه يوم 18 نوفمبر 2022، مع تنوع في الفعاليات العامة للمهرجان المتوزعة في أماكن مختلفة بمركز صحار الترفيهي.

وكان محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، رئيس اللجنة الرئيسية لمهرجان صحار، قد صرح وفق وسائل إعلام محلية، بأن المهرجان المقام بولاية صحار يسعى ليكون ضمن خارطة المهرجانات في سلطنة عُمان وتسليط الضوء عليها.

وربط ذلك لاحقا بالاستثمارات المحلية والترويج لها من ضمن مناطق وفرص الاستثمار الحيوية والجاذبة في السلطنة، إلى جانب تقديم صورة ذهنية ابتكارية للمهرجان وجاذبة للزوار والأسر والأفراد من داخل وخارج سلطنة عُمان، بحسب “الكندي”.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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