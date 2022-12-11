عمر كمال إلى التحقيق بعد إيقافه عن الغناء.. ومصادر تكشف السبب!

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وطن– يواجه مطرب المهرجانات المصري، عمر كمال أزمة جديدة، بعد قرار إيقافه عن الغناء وتحويله إلى التحقيق.

حيث أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، والتي يرأسها الفنان مصطفى كامل، إيقاف عمر كمال عن الغناء.

تحقيق

وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية: “قررت نقابة المهن الموسيقية وقف العضو/ عمر محمد كمال محمود الشهير بـ عمر كمال لحين الانتهاء من التحقيق معه”.

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وكشف منصور الهندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة سبب صدور هذا القرار.

وقال الهندي في تصريح لصحيفة القاهرة 24، أن عمر كمال قام بالغناء بالخارج دون تصريح، وأحيا عددًا من الحفلات دون الالتزام بميثاق النقابة.

وهو الأمر الذي أكده كذلك أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية.

لم يحترم الاتفاق

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وقال أبو المجد: ” عمر كمال أنه لم يحترم اتفاقه مع نقابة المهن الموسيقية بعد تقنين أعماله ووضع ضوابط له، والتي وافق عليها المؤدي”.

وأضاف أبو المجد في تصريح للمصري اليوم: “أثناء وضع الضوابط لمؤدي الأغاني تم الاتفاق على عدم إحياء حفلات خارج مصر إلا بتواصلهم مع النقابة. وإعلامها بالسفر، ومكان الحفل، لأن كل هؤلاء الفنانين هم صورة مصر خارجها”.

وأردف: “لذلك تم إيقاف عمر كمال. لأنه لم يبلغ النقابة بسفره خارج مصر ولن يستطيع أحد إحياء الحفلات إلا بموافقة النقابة”.

أغاني محترمة فقط

وفي سياق متصل، وعد كمال مؤخراً جمهوره بأنه سيركز الفترة المقبلة في تقديم أغاني محترمة، وسيركز في العمل فقط دون الالتفات لشيء آخر.

وكتب كمال عبر على “فيسبوك”: “أنا عندي 11 مليون أخ وأخت على الصفحة دي، جمعتهم فعلا بتعب على مدار سنين بأغاني حلوة. وبأفراح وحفلات وسفر وحلمت إني أوصل لهم”.

وتابع: “فيه منهم كتير بيحبوني ومنهم كتير بينتقدوني في الكومنتات ويشتموني”.

وأردف مطرب المهرجانات: “أنا مش زعلان منهم وممكن يكون أنا السبب لأني عملت حاجات في أول طريقي المفروض معلمهاش. بس يمكن عملتها عشم فيكم إنكم تفرحوا معايا بيها، معرفش إنها ممكن تزعلكم”.

وختم: “فيه إشاعات طلعت أنا مليش ذنب فيها. بس بقالي فترة مركز في الشغل وبس. والأيام الجاية أو كل اللي جاي مش هتسمعونى أو هتشوفونى غير في شغل وبس. وأغانى كويسة محترمة تليق بيكم.. ربنا يعلم أنا بحبكم من قلبي ونفسي تحبوني زي ما أنا بحبكم.”