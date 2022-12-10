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مونديال قطر 2022

مُشجع عارٍ يقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا في كأس العالم 2022 (صور)

الأرجنتين ستلتقي أمام الوصيف كرواتيا في دور النصف النهائي من مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
الأمن يمسك مشجع عاري اقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا watanserb.com
الأمن يمسك مشجع عاري اقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا
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وطن- اقتحم مشجع عارٍ أرضية ملعب (استاد لوسيل)، خلال مباراة الأرجنتين وهولندا، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، قبل أن يتمكن الأمن بالإمساك به وإخراجه من خارج أرضية ملعب المباراة.

وحصلت تلك الحادثة خلال مباراة الأرجنتين وهولندا، عند الدقيقة ال76. بعد إشهار الحكم الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز، البطاقة الصفراء في وجه المدافع الأرجنتيني ليساندور مارتينيز، ليقتحم المشجع العاري تماماً من ملابسه أرضية ملعب المباراة.

مشجع عارٍ يقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا

وقام الحكم الإسباني الذي دخل تاريح مونديال كأس العالم، بعد إشهارة 15 مباراة بطاقة صفراء وواحدة حمراء أخرى في وجه اللاعب الهولندي دينزل دومفريس. كأعلى عدد بطاقات في تاريخ البطولة العالمية، بتوقيف المباراة لدقيقة واحدة من أجل إخراج المشجع العاري.

مشجع عارٍ في مباراة الأرجنتين وهولندا يقتحم الملعب
مشجع عارٍ في مباراة الأرجنتين وهولندا يقتحم الملعب
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كما وتظهر في الصور المتداول من قبل النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمكن رجال أمن ملعب في مباراة الأرجنتين وهولندا، من الإمساك بالمشجع. وحمله خارج أرضية ملعب (استاد لوسيل) المونديالي بالعاصمة القطرية (الدوحة).

مباراة الأرجنتين وهولندا

ونجح منتخب الأرجنتين تحت قيادة ليونيل ميسي، من حجز بطاقة التأهل إلى منافسات دور النصف النهائي من مونديال كأس العالم 2022، بعد تمكنه من إقصاء طواحين هولندا بركلات الترجيح. بنتيجة 4-3، عقب انتهاء المباراة بالوقتي الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لكليهما.

مشجع عار يقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا
مشجع عار يقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا

كما وسيلتقي الأرجنتين (راقصو التانغو)، قمة كروية أخرى في دور النصف النهائي أمام الوصيف كرواتيا، الذي تمكن من الفوز على البرازيل (السيلسياو) بركلات الترجيح. بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي. بهدف لكليهما في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022.

مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في المربع الذهبي 

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وشهدت المباراة في أوقاتها الإضافية المشادات بين لاعبي الأرجنيتن وهولندا، التي انتهت بإشهار الحكم الإسباني أنتونيو ماتيو العديد من البطاقات الصفراء في وجه اللاعبين.

الأمن يمسك مشجع عار اقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا
الأمن يمسك مشجع عار اقتحم مباراة الأرجنتين وهولندا

يذكر بأن مباراة الأجنتين أمام كرواتيا في منافسات دور النصف النهائي كأس العالم 2022، الثلاثاء، على ملعب (استاد لوسيل)، من أجل حسم المتأهل منهما إلى نهائي البطولة للمنافسة على اللقب بنسخته ال22.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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