الشيخ أحمد الحواشي.. وصيته قالها وهو يبكي وهذا ما فعله ابن سلمان معه

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وطن- غيب الموت اليوم في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، إمام “الجامع الكبير” في خميس مشيط، الشيخ أحمد الحواشي عن عمر ناهز الـ 70 عاماً إثر إصابته بأزمة قلبية.

وفاة الشيخ أحمد الحواشي

وعُرف الشيخ “أحمد الحواشي” الذي يلقبه أتباعه ومحبوه بشيخ المصلين بتلاوته العذبة وإمامته الخاشعة ودعواته الندية.

وكانت الشوارع المحيطة بالمسجد تغلق بسبب الجموع الغفيرة التي تصلي خلفه.

من هو الشيخ الحواشي رحمه الله؟

– ٤٠ عامًا إمامًا للجامع الكبير بخميس مشيط.

– يصلي التراويح ٦ ساعات.

– يختم القرآن ١٠ مرات في رمضان.

– يتلو القرآن في الصلاة كل ٣ أيام.

– يقضي معظم وقته في العبادة والذكر.

اللهم أجعلها شاهدة له ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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#وفاة_الشيخ_أحمد_الحواشي pic.twitter.com/u5EkK7SJCW — عمر السبيعي #سبق (@om83ar) December 10, 2022

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وبحسب صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ستتم الصلاة عليه، في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العصر يوم غدٍ الأحد.

ونعى “عبد الرحيم بن أحمد الحواشي” والده في تغريدة على حسابه في “تويتر” قائلاً:”فاضت روح التقي-كما أحسبه إلى حبيبها، فضيلة الوالد العلامة العابد أحمد بن محمد الحواشي”.

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وأضاف داعيا:”اللهم قدم عليك وقد كان يحبك ويقضي كل أوقاته في الصلاة وذكرك ويبقى في بيتك أكثر من بقائه في بيته.. فاللهم اجعله في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واللهم جبرًا لقلوبنا “.

فاضت روح التقي-كما أحسبه-

إلى حبيبها،

فضيلة الوالد العلامة العابد:

أحمد بن محمد الحواش -اللهم قدم عليك وقد كان يحبك ويقضي كل أوقاته في الصلاة وذكرك ويبقى في بيتك أكثر من بقائه في بيته فاللهم اجعله في الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين واللهم جبرًا لقلوبنا. — عبدالرحيم بن أحمد الحَوَّاش (@_05aamw4) December 10, 2022

وبحسب معلومات متداولة على شبكة الإنترنت فإن أحمد بن محمد بن عبد الله بن معيض الحواشي، هو إمام وخطيب “الجامع الكبير” السابق في مدينة خميس مشيط جنوب المملكة العربية السعودية.

وينتسب “الحواشي” لأسرة محافظة في محافظة خميس مشيط جنوب المملكة، ولد في قرية (آل بحاث) بمركز الواديين التابع لمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير عام 1955.

حفظ وجوّد القرآن الكريم في سن مبكرة

كانت بداية ميوله الدينية منذ طفولته وذلك لحبه أهل الدعوة ومرافقته وملازمته لهم، فتأثر بهم وكثيرا وقد كان أبرز من أثّر على توجهه الديني هم الشيخ سليمان بن فايع، والداعية شاهر بن سعيد القحطاني، والشيخ محمد بن شايع، وغيرهم الكثير ولكنه كان متأثرا بهؤلاء الثلاثة كثيرا وملازما لهم.

وقد عرف عنه التقوى والورع وحب الدين وأهله، و حفظ القرآن الكريم كاملا مجودا في سنّ مبكرة ثم تلقى الشيخ أحمد الحواشي علوم الدين والقرآن الكريم على يد عدد من المقرئين والعلماء.

درس الشيخ الراحل في بداية دراسته بمدرسةِ الإمام أحمد بن حنبل الابتدائية بخميس مشيط السنة الأولى من دراسته، ثم انتقل إلى مدرسةِ الخالدية الابتدائية ودرس فيها سنتين، ثم انتقل إلى مدرسة الإمام البخاري الابتدائية التي أكمل فيها المرحلة الابتدائية، ثم انتقل إلى المعهد العلمي في أبها حيث التقى بعدد من المشايخ والعلماء وتلقى عنهم العلم الشرعي.

وصية الشيخ أحمد الحواشي

وضمن الوسم الذي تصدر باسم قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية، تداول النشطاء مقطعا مصورا لوصية الشيخ الحواشي والتي ظهر يبكي فيها.

الله يرحمة رحمة واسعة

وجميع موتانا وموتى المسلمين اجمعين 🤲🏻

وصية من الشيخ رحمه الله داومو على هذا الدعاء 🌱

#احمد_الحواشي pic.twitter.com/ReZ2KgugVe — أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 🌾 (@MBS_5110) December 10, 2022

وقال الشيخ الحواشي في الفيديو الذي رصدته (وطن) :” أوصيكم أن تداوموا على هذا الدعاء.. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.. فإن من كرر هذا الدعاء عاش بخير ومات بخير وأحسن الله خاتمته”.

وتابع :” انتبهوا لدعوة عظيمة ذكرها صاحب كتاب الترغيب جاءت في كتاب الترغيب والترهيب في الحاشية، بأن أشد الدعوة على إبليس ” اللهم إني أسألك حسن الخاتمة”.. إيش يقول إبليس؟.. يقول أظنه قد فطن.. دائمًا مع الله بطرق العين بنبض القلب.

مواقع التواصل تنعي الشيخ أحمد الحواشي

ورثى عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ الحواشي وعلق “بندر” :”رحم الله هذا الشيخ الجليل وضع بصمه في الصلاة لاتنسى، عُرف بالصلاة واشتهر بها أكثر من 40 سنة ولك أن تتخيل أن الصلاة وقراءة القرآن سبب شهرته.”

فيما غرد د. عائض القرني الداعية السعودي الشهير:”غفر الله للشيخ الجليل احمد الحواش وأسكنه الدرجات العلى من الجنّة ورحمه وأحسن مثواه وأنزله نزل الأبراروأحسن عزاء أهله وذويه إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

غفر الله للشيخ الجليل #احمد_الحواش وأسكنه الدرجات العلى من الجنّة ورحمه وأحسن مثواه وأنزله نزل الأبرار

وأحسن عزاء أهله وذويه إنّا لله وإنّا إليه راجعون pic.twitter.com/PTldt3OTBz — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) December 10, 2022

وقال د . سامي الحمود: “وداعاً يا شيخ المصلين نحسبه ولا نزكيه على الله رجلاً نشأ في طاعة الله وشهد الناس تعلقه بالمسجد وطول الصلاة كان مدرسة في الخشوع وطول القيام”.

هذِه تلاوة للشيخ -رحمة الله تغشاه-انشروها لـ نتشارك الأجر بارك الله فيكم .https://t.co/cAj6mN4yKZ — Taqwa | تَقــوَى (@taqwa_ajr) December 10, 2022

وعقب د. عبدالعزيز الشايع: “لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجلٍ مسمى.. توفي اليوم الشيخ العابد أحمد الحواشي صاحب القرآن والقيام خُفف عليه القرآن والتلاوة، وكان يختم في رمضان كل ثلاث”.

وقال “يحيى عوض”: “رحل عنها ولكن للأبد خميس مشيط تحزن مرةً أخرى قائم الليل ، العابد ترك كل شي ونسي الدنيا بما فيها ، من أجل ان يصلّي ويصلّي فقط”.

رحل عنها ولكن للأبد

خميس مشيط تحزن مرةً أخرى 💔 قائم الليل ، العابد ، التقي

من ترك كل شي ونسي الدنيا بما فيها ، من أجل ان يصلّي ويصلّي فقط #احمد_الحواشي

يغادر هكذا دون ان يودّعنا 💔 اللهم لا اعتراض على اقدارك ،

اسأل الله ان يجمعنا بك في الفردوس الاعلى من الجنة pic.twitter.com/lZRya5tuJv — يحيى عوض (@yahyaawad_) December 10, 2022

وبدورها علقت “روز فارس”: “خميس مشيط حزينة بعد فراقه حتى تكبيرات الأضحى رحلت برحيله كانت تصدح في أرجاء كل قريه وضاحية نستشعر الفرح بسماع التكبيرات ورمضان انطفأت فرحتنا بقيامنا وصيامنا منذ رحيله ورحيل تلاواته”.

خميس مشيط حزينه بعد فراقه حتى تكبيرات الأضحى رحلت برحيله كانت تصدح في أرجاء كل قريه وضاحيه نستشعر الفرح بسماع التكبيرات و رمضان انطفأت فرحتنا بقيامنا وصيامنا منذ رحيله ورحيل تلاواته — روز فارس (@AJAYa4BCkgtqHtr) December 10, 2022

همشه ابن سلمان وأصدر قرارا بإبعاده عن الخطابة

يذكر أن الشيخ الحواش أبعد عن الخطابة والإمامة في الجامع الكبير بمدينة خميس مشيط في نوفمبر 2017 بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان.

وذلك بزعم أن هذا التوجيه جاء بناء على مصلحة العمل، وتلقى الشيخ الحواشي قرار الإيقاف بالقبول والسمع والطاعة، وأن ما يراه ولي الأمر فيه المصلحة الراجحة على ما يراه الشخص لنفسه، بحسب ما نقل عنه نشطاء آنذاك.

وتحديدا في أواخر شهر نوفمبر من العام 2017، أوقفت وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية الشيخ أحمد الحواشي.

وقالت تقارير محلية وقتها “إن فرع وزارة الشؤون الإسلامية في منطقة عسير، أوقف إمام وخطيب الجامع الكبير في مدينة خميس مشيط، الشيخ أحمد الحواشي عن الإمامة الخطابة بعد سنوات طويلة من عمله في ذلك المسجد.”

ويبرز اسم الشيخ الحواشي كل عام في شهر رمضان، حيث كان يعرف بإمامته لصلاة التراويح في المسجد لنحو 6 ساعات يومياً وتلاوته القرآن الكريم كاملاً في الصلاة كل ثلاثة أيام، بحيث يختم مع المصلين خلفه قراءة القرآن عشر مرات في الشهر الفضيل.

وتسبب ذلك في شهرة واسعة للشيخ الحواشي ومسجده في المدينة، والذي ارتبط باسمه، بحيث يسميه كثير من أبناء خميس مشيط بـ “مسجد الحواشي”.

وأثار قرار إقالة الحواشي وقتها جدلاً بمواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وعلى موقع “تويتر” حيث تحول القرار الرسمي إلى وسم عنوانه ” “الشيخ احمد الحواشي” وسط انقسام بين من تفاجأ بالقرار بسبب مكانة وشهرة الحواشي، وبين مؤيد للقرار كون الحواشي يتبنى آراء وتفسيرات مخالفة للسياسة السعودية.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير، عبدالله الحكمي، قوله وقتها:” إن الشيخ الحواشي تلقى قرار الإيقاف بالقبول والسمع والطاعة، وأن ردة فعل الشيخ غير مستغربة، فهو يعتبر ذلك جزءًا من العبادة التي يلتزم بها المؤمن في السمع والطاعة لولي الأمر وأن ما يراه ولي الأمر فيه المصلحة الراجحة على ما يراه الشخص لنفسه”.