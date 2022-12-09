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راهن على فوز المغرب… شاب أمريكي يفوز بجائزة مالية كبيرة ..هذه قيمتها

تمكن مدرس شاب أمريكي في ولاية نيويورك من الفوز بجائزة مالية بلغت قيمتها مليون دولار بعد مراهنة ناجحة على مرور المغرب إلى دور ربع نهائي كأس العالم.

كتب فهمي الورغمي
امريكي يفوز بجائزة مالية watanserb.com
شاب امريكي يفوز بجائزة مالية كبيرة
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وطن– بعد مُراهنة ناجحة على فوز المنتخب المغربي في دور الـ 16، فاز مُدرس كرة طائرة، أمريكي في ولاية نيويورك بمبلغ مالي ضخم، مؤكدا أنه شخص محظوظ وأنه لا دراية له أبدأ بعالم كرة القدم.

شاب أمريكي يفوز برهان رياضي قيمته مليون دولار

حيث ذكرت “منصة آكشن” الأمريكية أن مدرسا للكرة الطائرة في ولاية نيويورك، أصبح بين عشية وضحاها مليونيرا بعد فوزه بجائزة مالية قيمتها أكثر من مليون دولار بفضل رهانه على بلوغ المنتخب المغربي دور ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

وذكرت المنصة الأمريكية إن المدرس فاز بمبلغ قدره مليون دولار أمريكي، بعدما توقع وصول المغرب لربع نهائي مونديال “قطر 2022″، وهو ما حدث بالفعل بعدما تغلب “أسود الأطلس” على إسبانيا في الدور ثمن النهائي الثلاثاء الماضي.

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وأضاف ذات المصدر، أن الفائز هو مدرس في العشرينيات من عمره ويشتغل كـ مدرس للكرة الطائرة في مدينة نيويورك، وقد راهن بمبلغ بلغ 90 ألف دولار على تخطي منتخب المغرب لإسبانيا، ليربح مبلغ يفوق المليون دولار بسبب توقعه الصحيح.

وفي تعليقه على فوزه بالمبلغ المالي الكبير قال لـ منصة آكشن: “أنا لا أعرف اسم لاعب واحد في المنتخب المغربي.. لن أكذب وأقول إنني أعرف ما كنت أفعله”.

وأكمل المدرس الشاب الأمريكي: “في نهاية اليوم كان رهانا محظوظا… أنا رجل عادي”.

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المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم

وحقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا مفاجئا بوصوله إلى دور ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، كما بات أول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور.

حيث تمكن لاعبي أسود الأطلس من التغلب بركلات الترجيح على المنتخب الإسباني المعروف بتاريخه الكروي الحافل وأنه أحد الفائزين باللقب العالمي.

حيث تُوج المنتخب الإسباني بكأس العالم جنوب إفريقيا 2010.

لكن عزيمة أسود الأطلس تمكنت من هزيمة الماتادور الإسباني.

وتألق حارس مرمى أسود الأطلس ياسين بونو في حماية شباك المنتخب المغربي.

ويلاقي المنتخب المغربي في مباراة قوية بدور ربع النهائي، نظيره البرتغالي أحد المرشحين للفوز باللقب العالمي.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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