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“بروس لي الصغير” .. قصة طفل ياباني لا يجرؤ أحد على تحديّه! (شاهد)

يقول الطفل "إيماي" إنه كان يشاهد مقاطع فيديو لـ"بروس لي" ويحاكي أسلوب فنان الدفاع عن النفس الشهير منذ أن كان صغيراً

كتب رفيف عبدالله
بروس لي الصغير watanserb.com
بروس لي الصغير
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وطن – يمتلك طفل ياباني يدعى “Ryusei Imai“، ويبلغ من العمر 12 عاماً، يطلقون عليه لقب “بروس لي الصغير“، جسداً رياضياً، وكأنه لاعب كمال أجسام كبير العمر، ما جعله لافتاً للأنظار .

يقول الطفل “إيماي” إنه كان يشاهد مقاطع فيديو لـ”بروس لي“، ويحاكي أسلوب فنان الدفاع عن النفس الشهير منذ أن كان صغيراً، ومنذ ذلك الحين أصبح نجمًا تلفزيونيًا .

بروس لي الصغير
بروس لي الصّغير

“بروس لي الصغير”

يمتلك الطفل “إيماي” نظام تدريب مكثف يتضمن تمارين ضغط مذهلة بإصبعين فقط. كما أنّه تدرب على الحصول على جسد رياضي مثل فنان الدفاع عن النفس الأسطوري “بروس لي“.

بروس لي الصغير
يتدرب إيماي للحصول على جسد مثل بطله
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لقد تحدث سابقًا عن مشاهدة أفلام “بروس لي” ويتطلع إلى محاكاة بطله.

قال ذات مرة: “أريد أن أكون رائعًا مثل بروس لي. أريد أن أتحرك بأسرع ما يمكن”.

وأضاف: “لقد شاهدت أفلامه منذ أن كان عمري عامًا واحدًا وحاولت أن أكون مثله.”بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانيّة

بروس لي الصغير
تابع “إيماي” أفلام “بروس لي” منذ كان طفلاً صغيراً
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يبقي “إيماي” المعجبين على اطلاع دائم على تدريباته، والتي تشمل تمارين الضغط، وتدريب العضلات، والجري في الهواء الطلق، وغيرها.

لقد أصبح “ايماي” نجمًا تلفزيونيًا في اليابان، واكتسب شهرة من خلال عروضه ذات القوة الهائلة.

 

يمارس تمارين الضغط بإصبعين! 

في حالة أخرى، يكمل الضغط بإصبعين متتاليين بسهولة.

قال “إيماي” أن الأطفال في المدرسة لاحظوا أنه مختلف.

وأوضح: “في فصل التربية البدنية ، كلما قمت بتغيير ملابسي ، يقول أصدقائي: عضلاتك رائعة “.

ويشكر “إيماي” والديه ، لأنهم أول من أطلعه على مقاطع “بروس لي” ولاحظوا أن ابنهم ينسخ المشاهد تمامًا.

ومع ذلك، قال: “لقد ارتكبت الكثير من الأخطاء في البداية. أحيانًا كنت سريعًا جدًا ، وأحيانًا بطيئًا جدًا ، لكني أتحسن بشكل أفضل. الآن يمكنني تقليد حركات بروس لي جنبًا إلى جنب مع الأفلام.”

“ريوجي” والد “ريوسي” هو أيضًا من أشد المعجبين بـ “بروس لي”. وقال إن الزوجين مرتبطان بإخلاصهما للنجم ، الذي توفي عن عمر يناهز 32 عامًا فقط في عام 1973.

المصدرديلي ستار - يوتيوب - وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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