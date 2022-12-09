التلفزيون السعودي يقطع البث عن كلمة ملك البحرين في القمة الخليجية ويثير جدلاً(شاهد)

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وطن– قطعت قناة “الإخبارية” السعودية البث عن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أقل من دقيقة من البدء في إلقاء كلمته في أعمال القمة الخليجية الـ43 التي عقدت في الرياض.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التوصل الاجتماعي الواقعة، حيث أنه ما إن أعطى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العاهل البحريني الكلمة حتى سارعت لقناة السعودية إلى وقف بث الكلمة والتحول بالكاميرا إلى الخارج.

التلفزيون السعودي يقطع بث كلمة البحرين في القمة الخليجية التي تستضيفها الرياض. pic.twitter.com/DJxefp2Bi8 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) December 9, 2022

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وكثرت التساؤلات من قبل المغردين حول سبب قطع البث عن العاهل البحريني أثناء إلقائه الكلمة، وإن كان الامر متعمدا بقصد الإهانة أم لا.

من جانبهم، أوضح مغردون أن ما حدث في بث كلمة الملك حمد بن عيسى كان خطأ إخراجيا، مشيرين إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد طلب من وسائل الإعلام الخروج خارج القاعة، وتحويل الجلسة إلى سريا، وهو ما لم تقم به القناة الإخبارية السعودية والتي تنبهت للأمر لاحقا.

ليتك تكون شفاف وآمين يازيد بنقل المعلوم، قبل مقطعك بثواني طلب سمو الأمير من وسائل الإعلام مغادرة القاعة لأنها جلسة مغلقة، وتأخر التلفزيون السعودي في قطع البث أصلاً … — moh (@moh_sa200) December 9, 2022

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ونوه آخرون إلى أن هذا الأسلوب تبع في جميع القمم الخليجية، مشيرين إلى انه بمجرد إنهاء رئيس الجلسة كلمته، تتحول الجلسة إلى مغلقة.

كلمة ولي العهد السعودي الي بثت بعدها البث قطعوه لانه الجلسة سرية بين حكام الخليج

في كل قمة خليجية تنقطع بث الجلسة بعد كلمة المستضيف اذا كانت سرية — H (@xvv112) December 9, 2022

انعقاد القمة 43 لمجلس التعاون في الرياض

واستضافت العاصمة السعودية الرياض القمة الـ43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية التي سيشارك فيها القادة الخليجيون والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في افتتاح القمة إن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مصدرا موثوقا لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة.

وشدد على ضرورة الوصول إلى حل عاجل شامل للقضية الفلسطينية، ودعم بلاده الوصول لحل للأزمة اليمينة.

أبرز ما ورد في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون في دورته الـ43

وفي بيانه الختامي، أعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر، مشيدا بنجاحها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم.

دعم أوبك+

وشدد البيان على دعم دول المجلس لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط.

ووافقت القمة الخليجية على إعفاء أمين مجلس التعاون الخليجي وإبقاء حق بلاده الكويت في تسمية سلفه.

وعبر البيان عن رفض دول المجلس استمرار تدخلات إيران في شؤون اليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي.

كما دعا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور وتنفيذ بيروت إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة.

دعم تركيا في موجهة الإرهاب

وأكدت القمة الخليجية على أهمية استمرار “اتفاق إسطنبول” لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا وحل الأزمة بينهما عبر الحوار.

وعبر البيان عن استنكاره للعملية الإرهابية التي تعرضت لها مدينة إسطنبول التركية مؤخرا، مؤكدا على حق تركيا في مواجهة الإرهاب.