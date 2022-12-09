الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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التلفزيون السعودي يقطع البث عن كلمة ملك البحرين في القمة الخليجية ويثير جدلاً(شاهد)

محمد بن سلمان كان قد طالب وسائل الإعلام بإخلاء القاعة

كتب سالم حنفي
كلمة ملك البحرين watanserb.com
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
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وطن– قطعت قناة “الإخبارية” السعودية البث عن الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، بعد أقل من دقيقة من البدء في إلقاء كلمته في أعمال القمة الخليجية الـ43 التي عقدت في الرياض.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التوصل الاجتماعي الواقعة، حيث أنه ما إن أعطى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العاهل البحريني الكلمة حتى سارعت لقناة السعودية إلى وقف بث الكلمة والتحول بالكاميرا إلى الخارج.

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وكثرت التساؤلات من قبل المغردين حول سبب قطع البث عن العاهل البحريني أثناء إلقائه الكلمة، وإن كان الامر متعمدا بقصد الإهانة أم لا.

من جانبهم، أوضح مغردون أن ما حدث في بث كلمة الملك حمد بن عيسى كان خطأ إخراجيا، مشيرين إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد طلب من وسائل الإعلام الخروج خارج القاعة، وتحويل الجلسة إلى سريا، وهو ما لم تقم به القناة الإخبارية السعودية والتي تنبهت للأمر لاحقا.

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ونوه آخرون إلى أن هذا الأسلوب تبع في جميع القمم الخليجية، مشيرين إلى انه بمجرد إنهاء رئيس الجلسة كلمته، تتحول الجلسة إلى مغلقة.

انعقاد القمة 43 لمجلس التعاون في الرياض

واستضافت العاصمة السعودية الرياض القمة الـ43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب القمة الخليجية الصينية للتعاون والتنمية التي سيشارك فيها القادة الخليجيون والرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في افتتاح القمة إن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مصدرا موثوقا لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة.

وشدد على ضرورة الوصول إلى حل عاجل شامل للقضية الفلسطينية، ودعم بلاده الوصول لحل للأزمة اليمينة.

أبرز ما ورد في البيان الختامي لقمة مجلس التعاون في دورته الـ43

وفي بيانه الختامي، أعرب المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر، مشيدا بنجاحها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم.

دعم أوبك+

وشدد البيان على دعم دول المجلس لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط.

ووافقت القمة الخليجية على إعفاء أمين مجلس التعاون الخليجي وإبقاء حق بلاده الكويت في تسمية سلفه.

وعبر البيان عن رفض دول المجلس استمرار تدخلات إيران في شؤون اليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي.

كما دعا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور وتنفيذ بيروت إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة.

دعم تركيا في موجهة الإرهاب

وأكدت القمة الخليجية على أهمية استمرار “اتفاق إسطنبول” لتصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا وحل الأزمة بينهما عبر الحوار.

وعبر البيان عن استنكاره للعملية الإرهابية التي تعرضت لها مدينة إسطنبول التركية مؤخرا، مؤكدا على حق تركيا في مواجهة الإرهاب.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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