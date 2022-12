الاتحاد الألماني يحسم مصير المدرب هانسي فليك مع “المانشافت”

- Advertisement -

وطن- حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، مصير بقاء المدرب هانسي فليك 57 عاماً، بعد فضيحة خروج منتخب ألمانيا مبكراً من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وقال الاتحاد الألماني في بيان نشره ، الأربعاء، حسم فيه مصير المدرب الألماني فليك مع مكاكين ألمانيا، ” هانسي فليك مستمر في منصبه حتى بطولة كأس أمم أوروبا لعام 2024، التي تستضيفها البلاد”.

وأضاف الاتحاد، ” الجميع يثق في قدرات المدرب هانسي فليك، على قيادة المانشافت، من أجل تحقيق النجاح والأهداف المطلوبة منه”.

DFB President Bernd Neuendorf, DFB Vice President Hans-Joachim Watzke and Germany national team head coach Hansi Flick held a friendly and constructive conversation about the situation and future of the team.

Read the outcome of these discussions here:

➡️ https://t.co/XCmfJUE2hW pic.twitter.com/IT2BOgvigb

— Germany (@DFB_Team_EN) December 7, 2022