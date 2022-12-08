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مونديال قطر 2022

الاتحاد الألماني يحسم مصير المدرب هانسي فليك مع “المانشافت”

المدرب هانسي فليك سيبقى مع منتخب ألمانيا حتى بطولة أمم أوروبا 2024

كتب فارس أبو شيحة
هانسي فليك سيبقى مع منتخب ألمانيا حتى 2024 watanserb.com
هانسي فليك سيبقى مع منتخب ألمانيا حتى 2024
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وطن- حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، مصير بقاء المدرب هانسي فليك 57 عاماً، بعد فضيحة خروج منتخب ألمانيا مبكراً من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وقال الاتحاد الألماني في بيان نشره ، الأربعاء، حسم فيه مصير المدرب الألماني فليك مع مكاكين ألمانيا، ” هانسي فليك مستمر في منصبه حتى بطولة كأس أمم أوروبا لعام 2024، التي تستضيفها البلاد”.

مصير هانسي فليك مع منتخب ألمانيا

وأضاف الاتحاد، ” الجميع يثق في قدرات المدرب هانسي فليك، على قيادة المانشافت، من أجل تحقيق النجاح والأهداف المطلوبة منه”.

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كما وأردف البيان، ” المدرب فليك سيقود هذا التحدي معنا، ونحن نؤمن بوجود فرصة أخرى لمنتخبنا الوطني في البطولة الأوروبية”.

خروج منتخب ألمانيا من كأس العالم قطر 2022

وكان منتخب ألمانيا “المانشافت”، قد ودع بطولة مونديال كأس العالم قطر 2022، من منافسات دور المجموعات، للمرة الثانية على التوالي، بعد مونديال 2018 روسيا الماضي. بفارق هدف وحيد مع اليابان الذي خرج من منافسات دور ال16، أمام الوصيف كرواتيا بركلات الترجيح.

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كما وتلقى منتخب ألمانيا (المكاكين)، الخسارة في مستهل مشواره ببطولة العالمية، أمام اليابان. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وتعادل بعدها أمام إسبانيا. والفوز على كوستاريكا برباعية ثمينة مقابل هدفين مع ختام منافسات دور المجموعات.

وشهدت خروج ألمانيا من مونديال كأس العالم قطر 2022، اعتزال النجم الألماني توماس مولر. لاعب نادي بايرن ميونخ، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام).

يذكر بأن مباراة نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ميدان ملعب (لوسيل).

المصدروطن + الاتحاد الألماني لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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