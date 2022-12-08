الاتحاد الألماني يحسم مصير المدرب هانسي فليك مع “المانشافت”

- Advertisement -

وطن- حسم الاتحاد الألماني لكرة القدم، مصير بقاء المدرب هانسي فليك 57 عاماً، بعد فضيحة خروج منتخب ألمانيا مبكراً من منافسات دور مجموعات كأس العالم قطر 2022.

وقال الاتحاد الألماني في بيان نشره ، الأربعاء، حسم فيه مصير المدرب الألماني فليك مع مكاكين ألمانيا، ” هانسي فليك مستمر في منصبه حتى بطولة كأس أمم أوروبا لعام 2024، التي تستضيفها البلاد”.

مصير هانسي فليك مع منتخب ألمانيا

وأضاف الاتحاد، ” الجميع يثق في قدرات المدرب هانسي فليك، على قيادة المانشافت، من أجل تحقيق النجاح والأهداف المطلوبة منه”.

DFB President Bernd Neuendorf, DFB Vice President Hans-Joachim Watzke and Germany national team head coach Hansi Flick held a friendly and constructive conversation about the situation and future of the team. Read the outcome of these discussions here:

➡️ https://t.co/XCmfJUE2hW pic.twitter.com/IT2BOgvigb — Germany (@DFB_Team_EN) December 7, 2022

- Advertisement -

كما وأردف البيان، ” المدرب فليك سيقود هذا التحدي معنا، ونحن نؤمن بوجود فرصة أخرى لمنتخبنا الوطني في البطولة الأوروبية”.

خروج منتخب ألمانيا من كأس العالم قطر 2022

وكان منتخب ألمانيا “المانشافت”، قد ودع بطولة مونديال كأس العالم قطر 2022، من منافسات دور المجموعات، للمرة الثانية على التوالي، بعد مونديال 2018 روسيا الماضي. بفارق هدف وحيد مع اليابان الذي خرج من منافسات دور ال16، أمام الوصيف كرواتيا بركلات الترجيح.

DFB president Bernd Neuendorf: "We are all convinced that the 2024 European Championship in our country represents a great opportunity for football in Germany. Our goal is to make this tournament a sporting success." pic.twitter.com/YooaDJ5TxG — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 7, 2022

- Advertisement -

كما وتلقى منتخب ألمانيا (المكاكين)، الخسارة في مستهل مشواره ببطولة العالمية، أمام اليابان. بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، وتعادل بعدها أمام إسبانيا. والفوز على كوستاريكا برباعية ثمينة مقابل هدفين مع ختام منافسات دور المجموعات.

وشهدت خروج ألمانيا من مونديال كأس العالم قطر 2022، اعتزال النجم الألماني توماس مولر. لاعب نادي بايرن ميونخ، في تغريده نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام).

يذكر بأن مباراة نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر، ستكون في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، على ميدان ملعب (لوسيل).