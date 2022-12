أمريكا تكذب السعودية والإمارات بشأن صفقة تبادل السجناء مع روسيا

- Advertisement -

وطن- أفرجت الولايات المتحدة عن فيكتور بوت، تاجر الأسلحة المدان الملقب بـ “تاجر الموت”، في صفقة تبادل سجناء أفرج بموجبها أيضا عن نجمة كرة السلة النسائية “بريتني غرينر“، التي كانت مسجونة في روسيا منذ فبراير الماضي.

وقال مصدر إماراتي لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وموسكو التي تمت بوساطة إماراتية وسعودية مشتركة، واشتملت على الإفراج عن “غرينر”، مقابل تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت تمت في مطار “البطين” في أبو ظبي.

وأضاف المصدر أن القرار نوقش عندما التقى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، في موسكو، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما تحدثا أيضا عن تلك الصفقة، وقضايا أخرى في مكالمة هاتفية بينهما، الأربعاء الماضي.

وأعلنت الإمارات والسعودية عن “نجاح الوساطة” التي قادها الشيخ محمد بن زايد، ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي، لتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إن وساطة “إماراتية سعودية” مشتركة، قادها محمد بن زايد ومحمد بن سلمان، أسفرت عن تبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة وروسيا.

كما ذكرت قناة “العربية” السعودية أن تبادل السجناء بين أمريكا وروسيا، تم بوساطة “سعودية إماراتية” مشتركة.

ولكن في إحراج ـ يبدو متعمدا ـ عقب إصدار السعودية والإمارات هذا البيان عن وساطتهم، أصدر البيت الأبيض تصريحات لاحقة، أكد فيها أن المفاوضات مع روسيا بشان تبادل السجناء كانت “مباشرة ولا دور لأطراف ثالثة فيها.”

بيان البيت الأبيض وفي ذات السياق قدم “الشكر لحكومات أجنبية ـ لم يسمها ـ انخرطت معنا بشكل بناء وعملت على تحسين ظروف احتجاز برتني غاينر وساعدت الجهود الحكومية الأمريكية للوصول إلى ما توصلت إليه.”

وفي الوقت ذاته أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المفاوضات كانت مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا ولا وساطة للسعودية والإمارات.

وأوضحت متحدثة البيت ألبيض في حديثها للصحفيين أن “دور الإمارات اقتصر على تسهيل التبادل على أراضيها فقط.”

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن مساء اليوم، الخميس، إطلاق سراح لاعبة كرة السلة الأمريكية “بريتني غرينر” المحتجزة بروسيا في صفقة تبادل أسرى.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022