الأربعاء, ديسمبر 7, 2022
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الهدهد

جزائرية تفاجئ ابنها العامل في تأمين مونديال قطر ورد فعله مذهل (فيديو)

المشهد أثار تفاعلا واسعا

كتب خالد السعدي
جزائرية تفاجئ ابنها في مونديال قطر watanserb.com
جزائرية تفاجئ ابنها الذي يعمل ضمن عناصر تأمين بطولة كأس العالم في قطر
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وطن – انتشر مقطع فيديو، يُوثق تصرفا وُصف بأنه مؤثر جدا، أظهر سيدة جزائرية فاجأت ابنها الذي يعمل ضمن عناصر تأمين بطولة كأس العالم في دولة قطر.

وبيّن الفيديو، السيدة وهي تتجول حتى عثرت على ابنها، الذي ظل مذهولا بعد رؤية والدته، ثم احضنته وانخرطا سويا في البكاء، في مشهد مؤثر جدا، بعدما سافرت خصيصا للدوحة للقاء ابنها.

وحرصت الأم على مسح دموع ابنها، الذي قبل رأسها ثم عاد ليحتضنها ثانية.

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تفاعل واسع

حاز هذا الفيديو على تفاعل واسع بين النشطاء على موقع تويتر، تجاه هذا المشهد المؤثر.

فكتب أبو فايز: “ردة فعله وعفويه.. حين أسافر أحاول أن أستمتع في كل لحظة وأنسى كل شيء إلا لحظة الأشتياق وليس أي شوق وهو شوقي لرؤية وجه أمي كل يوم وتقبيل يديها ورجليها ولكن عدت هذه المرة ولم تكن في إنتظاري بعد رحيلها إلى أكرم الأكرمين اللهم أرحمها .. وأرحم موتى المسلمين”.

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وكتبت رهف: “ده مش كأس عالم ابدا ده كأس مشاعر خليط من كل شيء حلو ❤️🇶🇦 عاشت قطر”.

وتفاعل نايف: “مؤلمه لمن فقد والدته .. فقدتها وأنا عمري 40 عام فكيف بمن فقدها وهو صغير.. الأم شمس .. إن غابت ، بدأت حياة الظلام الأبدية .. من أنعم الله عليها بوجودها .. فلا يفارقها ابداً.. استغل كل ايامها .. فهي نعمة الله التي لا تقدر بثمن”.

وروى مغرد قصة قائلا: “جاري توفيت أمه و هي قد قاربت المئة عام و هو في الثمانين من عمره يبكيها بكاء الطفل.. عندما حاولنا إسكاته على أساس أنها كبيرة جدا قال أنا اليوم فقدت أمي. لو عمرها 20 هي أمي لو عمرها ألف هي أمي.”.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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