تشكيلة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم قطر 2022

وطن- يستعد منتخب الأرجنتين للمواجهة الصعبة القادمة أمام منافسه هولندا، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

وستنطلق مباراة الأرجنتين ضد هولندا، في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال8 (الربع النهائي)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دولة فلسطين ومصر، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه هولندا، في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022، بتشكيلة كما يلي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع راقصو التانغو: ماركوس أكونيا، أوتامندي، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك اليستير، فرنانديز، رودريغو دي بول.

مركز الهجوم: أليخاندرو غوميز، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

وسيلعب المدرب الهولندي لويس فان خال، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره الأرجنتين، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع طواحين هولندا: ناثان أكي، فان ديك، يوريان تيمبر.

⚽️ = all you need to have fun 😁#NothingLikeOranje #WorldCup pic.twitter.com/W5YA6NIkYA

— OnsOranje (@OnsOranje) December 6, 2022