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مونديال قطر 2022

تشكيلة الأرجنتين ضد هولندا في كأس العالم قطر 2022

منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد هولندا watanserb.com
تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد هولندا
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وطن- يستعد منتخب الأرجنتين للمواجهة الصعبة القادمة أمام منافسه هولندا، الجمعة، في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

وستنطلق مباراة الأرجنتين ضد هولندا، في منافسات كأس العالم 2022 لدور ال8 (الربع النهائي)، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) والسعودية.

توقيت مباراة الأرجنتين ضد هولندا

بينما ستكون المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دولة فلسطين ومصر، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

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ولكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد هولندا

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام منافسه هولندا، في منافسات دور ال8 كأس العالم قطر 2022، بتشكيلة كما يلي:

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حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع راقصو التانغو: ماركوس أكونيا، أوتامندي، كريستيان روميرو، ناهويل مولينا.

خط الوسط: أليكسيس ماك اليستير، فرنانديز، رودريغو دي بول.

مركز الهجوم: أليخاندرو غوميز، ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

تشكيلة منتخب هولندا ضد الأرجنتين

وسيلعب المدرب الهولندي لويس فان خال، بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره الأرجنتين، كما يلي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت.

دفاع طواحين هولندا: ناثان أكي، فان ديك، يوريان تيمبر.

خط الوسط: بيلند، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، دومفريس.

مركز الهجوم: دافي كلاسين، ممفيس ديباي، كودي جاكبو.

معلق مباراة الأرجنتين وهولندا في دور ال8 كأس العالم قطر 2022

ومن المتوقع أن يعلق على أحداث مباراة الأرجنتين ضد هولندا، على قنوات (بين سبورت ماكس)، المعلق الجزائري حفيظ دراجي أو التونسي عصام الشوالي.

يذكر بأن منتخب الأرجنتين تأهل إلى دور ال8 كأس العالم 2022 على حساب أستراليا، بينما تأهل منافسه هولندا إلى هذا الدور بعد فوزه على الولايات المتحدة الأمريكية بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

المصدروطن + صفحة منتخب الأرجنتين + صفحة منتخب هولندا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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