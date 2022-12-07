أيقونة الفوز المغربي.. سجود “أسود الأطلس” يبرز على السوشيال ميديا

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وطن- تصدرت صور سجود لاعبي المنتخب المغربي عقب فوزهم التاريخي على إسبانيا، الثلاثاء، منصات التواصل الاجتماعي، وأثارت هذه الصور الكثير من التفاعل والإعجاب.

وأظهرت الصور المتداولة على نطاق واسع، سجود لاعبي المنتخب المغربي شكرا لله بعد فوزهم على إسبانيا وتأهلهم لربع نهائي مونديال قطر.

وحقق منتخب المغرب فوزًا تاريخيًا على إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022، وصعد للدور ربع النهائي.

افتتحوها ب السجود ف اكرمهم الله من عنده… وان شكرتم لازيدنكم ♥️🇲🇦 pic.twitter.com/hZSgZcu9oQ — Ahmed Talaat (@ahmedafandina74) December 6, 2022

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وبفوزه أصبح المغرب أول بلد عربي يصعد ربع نهائي كأس العالم في التاريخ، ورابع فريق أفريقي يحقق هذا الإنجاز.

وتعد هذه أفضل نتيجة لمنتخب عربي في تاريخ المونديال، بعد بلوغ المغرب (1986)، والسعودية (1994) والجزائر (2014) ثمن النهائي سابقا.

مشهد تكرر في استاد الثمامة

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وكان لاعبو المنتخب المغربي قد ظهروا عقب الانتصار الكبير على الفريق البلجيكي في دور الـ16، وهم يعانقون أرضية استاد “الثمامة”، ويسجدون لله رافعين الشكر إليه وحازت هذه اللقطة ثناءَ الكثير من المغردين عبر مواقع التواصل.

كما تفاعل النشطاء مع صور سجود منتخب أسود الأطلس بعد فوزهم على إسبانيا.

حيث وصف الكاتب المصري أدهم الشرقاوي السجود الذي يقوم به لاعبي الفريق المغربي بـ “اللغة التي نفهمها جميعا”.

وعلق”محبوب”:”السجود اقوى لقطة في المباراة”

بينما رأى ” تركي الشلهوب أن “السجود.. الأيقونة الثابتة في كلِّ فوز”

وقالت “ميلا ” :” اعظم وأجمل وابهى منظر السجود والشكر لله”.

وعقب حسا باسم “السيف”: “ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة.. فاستكثروا من السجود.. والف مبروك.”

#المغرب_اسبانيا. ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود). الف مليون ترليوووون مبرررووووك pic.twitter.com/RODaDwuy2R — Alseef (@Alseef64755656) December 6, 2022

وقال “أحمد طلعت” : “افتتحوها بالسجود فاكرمهم الله من عنده… وان شكرتم لازيدنكم”.

ويشار إلى أن “سجدة الشكر”، هي سجدة مستحبة يمكن أن يأتي بها الإنسان في كل وقت، و تتأكد بصورة خاصة عند تجدد النعمة أو عند دفع البلاء.

السُّجود

اللغة التي نفهمها جميعاً ❤️ pic.twitter.com/cOWkgRptGk — أدهم شرقاوي (@adhamsharkawi) November 29, 2022

وقال “أحمد حنفوش “:” انجاز كبير كبير بالزاف اسجدوا لمن يستحق السجود.”

وأضاف :”وما النصر الا من عند الله مونديال قطر يغير خارطة كرة القدم في العالم”.

انجاز كبير كبير بالزاف

اسجدوا لمن يستحق السجود

وما النصر الا من عند الله #مونديال_قطر يغير خارطة كرة القدم في العالم pic.twitter.com/NmIp0Ovj5j — Ahmad Hanafoosh (@Ahmadhanfoosh) December 6, 2022

وتابع المنتخب المغربي نتائجه الرائعة في النسخة الحالية وحافظ على سجله خالياً من الخسارة.

كما أن شباكه اهتزت مرة واحدة عندما تغلب على كندا 2-1 في الجولة الثالثة الأخيرة التي ضمنت له التأهل إلى ثمن النهائي للمرة الثانية بعد الأولى منذ عام 1986.

وضرب المغرب بعد هذا الفوز التاريخي، موعداً في ربع النهائي، السبت المقبل، على ملعب الثمامة مع نظيره البرتغالي، في مواجهة حاسمة من أجل دخول المربع الذهبي.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل إلى منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بعد فوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد، ومتصدراً لمجموعته السادسة. برصيد 7 نقاط، متفوفاً بذلك على وصيف النسخة الماضية كرواتيا الذي فرض التعادل السلبي معه في أولى مواجهات دور المجموعات الماضية.