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ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تلتقط صوراً مثيرة مع مشجعي اليابان قبل المباراة (شاهد)

تعرضت إيفانا لانتقادات بسبب مخالفة القوانين بقطر

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تلتقط صوراً مثيرة مع مشجعي اليابان قبل المباراة (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول
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وطن– التقطت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول صور سيلفي مع جماهير اليابان قبل مباراة دور الـ16 لكأس العالم بين البلدين.

جماهير الخصم

لفتت عارضة الأزياء الألمانية المولد الأنظار بأزياءها المفعمة بالحيوية في قطر . والتي تعرضت أيضًا لانتقادات بسبب القوانين الصارمة في الدولة الشرق أوسطية.

لكن إيفانا نول لم تبد منزعجة قبل مباراة الإثنين على ملعب الجنوب ، حيث التقطت صورًا مع جماهير الخصم كما يظهر في الصور التي نشرتها “ديلي ستار“.

التقطت إيفانا نول صور سيلفي مع مشجعي اليابان قبل مباراتهم ضد كرواتيا
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كانت نول التي لديها 1.3 مليون متابع على انستقرام ، قد سخرت من اليابان في وقت سابق من اليوم. حيث قامت بتحميل سلسلة من الصور لنفسها وهي تتناول السوشي في مطعم.

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نحن مستعدون

إلى جانب الصور ، أضافت أيضًا تعليقًا نصه: “اليابان ، نحن مستعدون لك!”.

سخرت ملكة جمال كرواتيا من اليابان أثناء تناولها السوشي في وقت مبكر من اليوم

وكانت المباراة هي الرابعة بين الفريقين والأولى منذ التعادل السلبي في مونديال 2006 في ألمانيا.

ملكة جمال كرواتيا
كانت إيفانا محط الاهتمام قبل المباراة
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استمتع أتباعها جيدًا في الاستعداد لمباراة خروج المغلوب ، حيث تتجه إيفانا إلى الشاطئ لارتداء ملابس السباحة التي تحمل ألوان كرواتيا الشهيرة.

في إشارة إلى مسيرتهم إلى الدور نصف النهائي في كأس العالم الأولى لهم كدولة مستقلة ، لوحت بالعلم الكرواتي وكتبت: “دعونا نحتفل مثل عام 1998”.

كانت نول عنصراً بارزاً في مباريات Vatreni في البطولة. وتم مشاهدتها وهي تلفت انتباه السكان المحليين خلال مرحلة المجموعات.

محمد الجفيري يدافع

تم رصد العديد من المعجبين لالتقاط صور لها وهي تسير على الدرج . مما دفع رجل الأعمال القطري محمد حسن الجفيري إلى الادعاء بأنهم كانوا يلتقطون الصور لأنهم رفضوا ارتداء ملابسها.

طلب من زوار كأس العالم تغطية أكتافهم وتجنب ارتداء التنانير القصيرة من أجل احترام ثقافة قطر وقوانينها.

ملكة جمال كرواتيا
لفتت إيفانا الأنظار في زي آخر مفعم بالحيوية في قطر

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن الجفيري قوله: “لمعلوماتك فقط. فإنهم يلتقطون صورة ليس لأنهم يحبونها ولكن لأنهم لا يحبون الطريقة التي ترتدي بها ملابسها فيما يتعلق بثقافتنا. يمكنك تأكيد ذلك مع أي قطري محلي ، ربما للإبلاغ عنها “.

كرواتيا تفوز

ويشار إلى أنّ مباراة اليابان وكرواتيا على ملعب “الجنوب”، انتهت لصالح المنتخب الكرواتي الذي تخطّى نظيره الياباني بفضل حارس مرماه دومينيك ليفاكوفيتش، حيث قاد بلاده إلى دور الـ8، بعد هزيمة اليابان بركلات الترجيح، عقب انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

ونجح الحارس الكرواتي “ليفاكوفيتش” في التصدي لـ3 ركلات ترجيح من أصل 4، أمام منافسه اليابان (الساموراي الأرزق)، على عكس الحارس الياباني غوندا، الذي تصدّى لركلة واحدة فقط من أصل 3، لتنتهي المباراة بنتيجة 3/1.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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