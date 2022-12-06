شبان عُمانيون يُهينون رجلاً كبيراً في السن ومغردون يرفضون التعاطف معه..لماذا؟!(شاهد)

- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، مقطعَ فيديو لعدد من الشبان وهم يسخرون ويستهزؤون برجل كبير في السن، وسط مطالبات باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن“، رجلاً في الخمسينات من عمره ويحيط به مجموعة من الشبان، قبل أن يهجموا عليه ويقومون بإغراقه بالصابون.

كما أظهر الفيديو قيام الشبان وهم يرفعون ملابسه محاولينَ إغراق جسده بالصابون، وهو ما اثار غضبه عليهم.

- Advertisement -

وتحت وسم “أنقذوا دردميس“، نشر المترجم القانوني أحمد السعدي، الفيديو، معلّقاً عليه بالقول: “محروووووز يا دردميس. ماعاش اللي يهينك”.

وعقب نشر الفيديو وتداوله، أكد مغردون بأنّ الفيديو لا علاقة له بالتنمر والإهانة، موضحين أنه معروف بمواقفه الساخرة، ويقوم دوماً بمرافقة الشبان والمراهقين لتصوير فيديوهات ساخرة ومضحكة.

المغردون يرفضون التعاطف مع دردميس

- Advertisement -

كما عبّر عدد كبير من المغردين عن عدم تعاطفهم معه، لافتين إلى أنّه يفعل ذلك بمحض إرادته، وهو من يقوم بإهانة نفسه على الرغم من كبر سنه.

وفي هذ السياق، قال المغرد محمد بن غابش السنيدي: “اولآ الشخص المفروض يبتعد عن هذي التجمعات هيش مودنه ثانيآ هذا الشخص الناس متعودين عليه انه فكاهي ومزوح ومحبوب”.

اولآ الشخص المفروض يبتعد عن هذي التجمعات هيش مودنه ثانيآ هذا الشخص الناس متعودين عليه انه فكاهي ومزوح ومحبوب — محمد بن غابش السنيدي (@vip84m) December 5, 2022

وقال مغرد آخر: “للاسف من فتره ظهر مدافعين عن كوتش ليمون واليوم شخصيه اخرى وباكر اخرى صحيح ليست من اخلاقنا او اخلاق غيرنا التهجم والتنمر لكن شو السبب كذا من فراغ كل من يصغر نفسه سوف يكون صغير بعين الاخرين والمقطع فيه اطفال تلعب مع شخص مقاطعه كلها تدل على ضحك وغشمره ومقالب”.

للاسف من فتره ظهر مدافعين عن كوتش ليمون

واليوم شخصيه اخرى وباكر اخرى

صحيح ليست من اخلاقنا او اخلاق غيرنا التهجم والتنمر

لكن شو السبب

كذا

من فراغ

كل من يصغر نفسه سوف يكون صغير بعين الاخرين

والمقطع فيه اطفال تلعب مع شخص مقاطعه كلها تدل على ضحك وغشمره ومقالب — AL-Abri(CL2) (@ilovemoon1983) December 5, 2022

أما المغرد محمد السكيتي، فقال: “هذه ضريبة انك تعطى روحك حق الصغيرين معهم عشان تشتهر ..! هذا جزاء انك تصغر من نفسك مع الي دونك .. انسان كبير وشايب خلك عاقل وعايش حياتك بعيد عن تفاهات سوشل ميديا”.

هذه ضريبة انك تعطى روحك حق الصغيرين معهم عشان تشتهر ..! هذا جزاء انك تصغر من نفسك مع الي دونك .. انسان كبير وشايب خلك عاقل وعايش حياتك بعيد عن تفاهات سوشل ميديا — Mohammed AL-sakiti (@AlarabAL) December 5, 2022

وعبّر المغرد “أسعد” عن عدم تضامنه معه بالقول: “ياخي ترا وحده راضي وهم سناباتهم كلها كذا باختصار محتواهم كذا خلي عنك شايب ما شايب هو عاقل وهذا اختياره.. أنا من سمعت الموسيقى غسلت ايدي”.

ياخي ترا وحده راضي وهم سناباتهم كلها كذا باختصار محتواهم كذا خلي عنك شايب ما شايب هو عاقل وهذا اختياره.. أنا من سمعت الموسيقى غسلت ايدي — أسعد 🇫🇷 (@_0man) December 5, 2022

وكذلك المغرد “عدنان” رفض التعاطف مع الرجل قائلاً: “من خلى نفسه سبوس لعبت فيه الديااااي من ذل نفسه وماشى يهالوه توقع يجيه اكثر عن هذا المجتمع فيه الصاحي والخبل والصالح والطالح والزين والشين وعقلياات متنوعه عشان كذا صون نفسك الناس بتصونك اما انك مخلي عمرك سبال ومن يتمصخربك شوية صيع ونذوول جيت تستنجد بالحكومه انا اقول قر مكانك”.

من خلى نفسه سبوس لعبت فيه الديااااي

من ذل نفسه وماشى يهالوه توقع يجيه اكثر عن هذا المجتمع فيه الصاحي والخبل والصالح والطالح والزين والشين وعقلياات متنوعه عشان كذا صون نفسك الناس بتصونك اما انك مخلي عمرك سبال ومن يتمصخربك شوية صيع ونذوول جيت تستنجد بالحكومه انا اقول قر مكانك — عدنان 🇴🇲 (@adnansari009) December 5, 2022

وكشف مغردون بأنّ مَن ظهر في الفيديو يُدعى حسن الزعابي، ويتخذ من “دردميس” اسماً للشهرة.