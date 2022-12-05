هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الشوكولاتة يوميا!

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وطن– تعد الشوكولاتة من أكثر الأطعمة المحبوبة في جميع أنحاء العالم.

والشوكولاتة لها نكهات وأشكال مختلفة مثل الشوكولاتة الداكنة الشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب. وجميعها لها مكونات مختلفة. ونتيجة لذلك، تختلف خصائصها الغذائية.

تم إجراء الكثير من الأبحاث على شوكولاتة الحليب والشوكولاتة الداكنة لأنها تحتوي على مواد صلبة من الكاكاو، وهي أجزاء من نبات الكاكاو.

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ترتبط العديد من الفوائد الصحية المزعومة للشوكولاتة بمكونات مواد الكاكاو الصلبة. لكن الشوكولاتة البيضاء لا تحتوي في الواقع على مواد صلبة من الكاكاو، تحتوي فقط على زبدة الكاكاو.

وفي هذا السياق، نشر موقع “eatingwell” تقريرا تحدث فيه عن لآثار الصحية لتناول الشوكولاتة بصفة يومية.

تحسين صحة القلب

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تحتوي الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الحليب على مواد صلبة من الكاكاو، وأجزاء من نبات الكاكاو.

يحتوي الكاكاو على مركبات الفلافونويد وهي مركبات توجد في بعض الأطعمة مثل الشاي والتوت والخضروات الورقية والنبيذ.

تتمتع مركبات الفلافونويد بفوائد صحية مختلفة، بما في ذلك تحسين صحة القلب. ونظرًا لأن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة عالية من مواد الكاكاو الصلبة، فهي أيضًا غنية بالفلافونويد.

تقلل من آلام الدورة الشهرية

تحتوي الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب على سمات غذائية مختلفة. الفرق هو أن الشوكولاتة الداكنة غنية بالمغنيسيوم. وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي 50 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة على 114 ملليجرام من المغنيسيوم، وهو ما يمثل حوالي 35 ٪ من البدل اليومي الموصى به للإناث البالغات (RDA) كما تحتوي شوكولاتة الحليب على حوالي 31 ملليجرامًا من المغنيسيوم في 50 جرامًا، أي حوالي 16٪ من RDA.

وقد ثبت أن المغنيسيوم يساعد في الحفاظ على أداء سليم للعضلات، بما في ذلك عضلات الرحم وهذا بدوره يمكن أن يساعد في تخفيف تقلصات الدورة الشهرية.

تعزز مستوى الحديد في الجسم

وفقًا لدراسة أجريت عام 2021، فإن فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يمكن أن يؤدي إلى أعراض تشمل التعب والضعف وهشاشة الأظافر.

ويمكن أن يساعد تناول الشوكولاتة في تخفيف هذه الأعراض، حيث أن خمسون جرامًا من الشوكولاتة الداكنة تحتوي على 6 ملليجرام من الحديد.

تحتاج الإناث اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و 50 عامًا إلى 18 ملليجرام من الحديد يوميًا، ويحتاج الذكور البالغون إلى 8 ملليجرام يوميًا.

من ناحية أخرى، تحتوي شوكولاتة الحليب على حوالي مليغرام واحد من الحديد في 50 جرامًا. لذا، إذا كانت مستويات الحديد لديك منخفضة، فعليك بالشوكولاتة الداكنة.

تحسن وظائف الدماغ

كشفت تجربة أجريت عام 2019، أن تناول الشوكولاتة الداكنة يوميًا لمدة 30 يومًا أدى إلى تحسين الأداء الإدراكي لدى المشاركين. يعزو الباحثون ذلك إلى الميثيل زانثين الموجود في الشوكولاتة الداكنة.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذه النتائج وفهم الآليات التي أدت إلى التحسينات المعرفية.

تزيد من مخاطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

في حين أن هناك بعض الفوائد الصحية المحتملة للشوكولاتة، إلا أن هناك أيضًا بعض العواقب المحتملة. الشوكولاتة البيضاء وشوكولاتة الحليب غنية كل واحدة منها بالدهون المشبعة والسكريات المضافة.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يرتبط الاستهلاك المفرط للدهون المشبعة والسكريات المضافة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي قطعة واحدة من شوكولاتة الحليب (1.5 أونصة) على حوالي 22 جرامًا من السكريات المضافة و 8 جرامات من الدهون المشبعة، بينما تحتوي قطعة واحدة من الشوكولاتة البيضاء (1.5 أونصة) على 25 جرامًا من السكريات المضافة و 16.5 جرامًا من الدهون المشبعة.

ما تقوله الأبحاث..

تظهر الأبحاث أن الشوكولاتة الداكنة لها فوائد محتملة لصحة القلب والوظيفة الإدراكية ونقص الحديد، لأنها تحتوي على الفلافونويد والميثيل زانتين والمغنيسيوم والحديد. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم الفوائد الصحية للشوكولاتة بشكل أكبر.