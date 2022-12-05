مشجع إنجليزي يصدم مراسل إسرائيلي ويهتف لفلسطين على الهواء مباشرة(شاهد)

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وطن – تعرض مراسل قناة إسرائيلية لموقف محرج وصادم على الهواء مباشرة من قبل مشجعين إنجليز، بعد أن فاجأوه بالهتاف لفلسطين.

ووفقا لمقطع فيديو متداول رصدته “وطن“، فبينما كان مراسل إحدى القنوات الإسرائيلية يستطلع آراء المشجعين الإنجليز بعد فوز المنتخب الإنجليزي على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم صدمه مشجع إنجليزي وصرخ: “Free Palestine”.

الفيديو أظهر كذلك صدمة المراسل الذي بدت على ملامحه علامات الاستياء مما حدث، حيث لم يتوقع ان يحدث ذلك معه من قبل المشجعين غير العرب.

تأثير اقامة كاس العالم في قطر بيطلع على الصهاينة اكثر من بيع السوق 😂😂😂 pic.twitter.com/D0JdJxSiH4 — Fahad 🇶🇦⚔️🇶🇦 (@Alkuwari2030) December 5, 2022

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احتفاء عربي واسع بموقف المشجع الإنجليزي

وأثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بإعادة نشر الفيديو، إضافة إلى تعليقات تؤكد على أن مونديال قطر جعل من إسرائيل دولة منبوذة أكثر مما مضى.

وفي هذا السياق، قال المغرد سعيد الهاجري:” الانكليزي بعد الفوز قاموا يسبون اسرائيل ويهتفون باسم فلسطين”.

الانكليزي بعد الفوز قاموا يسبون اسرائيل ويهتفون باسم فلسطين 😁👏👏 https://t.co/HNdF3rNT9p — سعيد الهاجري (@saeed_hajri911) December 5, 2022

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وقال المغرد أسامة عبدالله:” كاس العالم ده طلعنا بحاجة متفقين عليها كلنا وهي كره إسرائيل وعدم تقبل وجودهم”.

كاس العالم ده طلعنا بحاجة متفقين عليها كلنا وهي كره إسرائيل وعدم تقبل وجودهم❤ https://t.co/AoCF6eUawQ — Osama (@OsamaAbdullah28) December 5, 2022

أما المغرد جابري لفهيم فقال:” حتي اهل صاحب الوعد المشئوم”.

حتي اهل صاحب الوعد المشئوم https://t.co/ExNN3wAMh8 — gabrielfahim (@gabrielfahim) December 5, 2022

وسخرت مغردة بالقول:” هما مبينتحروش ليه بعد كل الكبسات دي بجد”.

هما مبينتحروش ليه بعد كل الكبسات دي بجد 🤣🤣🤣 https://t.co/KD9qRUlgpZ — يالهوك يا مصر (@loliifree) December 5, 2022

كما سخرت المغردة “نورهان” من المراسل بالقول:” ياااااه على الكسفة اللي إنت فيها يا حازم”.

ياااااه على الكسفة اللي إنت فيها يا حازم https://t.co/U6gpUz4ryD — Nouni (@N_ourhan_) December 5, 2022

مقاطعة إسرائيل في كأس العالم 2022

وأظهرت مقاطع مصورة منذ انطلاق المونديال محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل، وهو ما يؤكد أن إسرائيل فشلت في التغلغل في الشعور الشعبي والثقافي العربي.

وتداول نشطاء، لقطات لتجمع مشجعين عرب، حول أحد المراسلين الإسرائيليين، خلال محاولته عمل تقرير مصور، عن المونديال، وحملهم الأعلام الفلسطينية، والطلب منه مغادرة المكان.

وأحاط المشجعون بالمراسل، ورددوا هتافات “يلا يلا يلا.. إسرائيلي برة”.

تجمهر مجموعة من العرب حول مراسل ومصور قناة إسرائيلية كانت تبث من خارج استاد البيت بعد انتهاء مباراة #قطر_الاكوادور وهم يرفعون أعلام #فلسطين ويرددون :

( #إسرائيلي بررا .. يله يله بررا )😂

كفو عليكم .. اطردوهم لا بارك الله فيهم #كأس_العالم_قطر_2022 #قطر_رفعتوا_الراس #قطر_تبدع pic.twitter.com/Jl8CdXRQnO — ابتســام آل سعــد 🇶🇦 (@Ebtesam777) November 20, 2022

كما فشلت محاولات مراسل إسرائيلي، لقناة كان الرسمية، في إجراء مقابلات مع قطريين، وظهر مواطن قطري يدعى محسن بن عمير المري، في إحدى المقابلات، ولدى سؤاله عن هوية القناة، ومعرفته أنها إسرائيلية، أبلغ المراسل برفضه الحديث معه، كما قام بتركه وحيدا وغادر المكان، رغم إلحاح مراسل الاحتلال لمحاورته.

وخلال لقاءات مع المشاركين في المونديال، حاول المراسل ذاته، إجراء لقاء مع مشجعين من السعودية، لكنهم ولدى سؤالهم عن هوية القناة، ومعرفتهم أنها إسرائيلية، رفضوا على الفور.

#افتتاح_كاس_العالم

مشجع سعودي يرفض إجراء مقابلة إعلامية بعد معرفته بأن القناة "إسرائيلية"

هذا الشاب يمثلني ❤#يحدث_الان pic.twitter.com/OQa6AL7npj — ثائر حجازي2 (@hijazyhur) November 20, 2022

وتم تداول العشرات من الفيديوهات على مدى الأيام الماضية تثبت أن اتفاقيات التطبيع مع الحكومات العربية لم تؤثر إطلاقا على موقف الشعوب العربية من القضية الفلسطينية وشعبها.