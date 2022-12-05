الإثنين, ديسمبر 5, 2022
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الهدهد

مشجع إنجليزي يصدم مراسل إسرائيلي ويهتف لفلسطين على الهواء مباشرة(شاهد)

المشجعون العرب رفضوا بتاتا التعامل مع المراسلين الإسرائيليين

كتب سالم حنفي
مشجعين إنجليز يهتفون لفلسطين watanserb.com
مشجعون إنجليز يحرجون مراسلا إسرائيليا ويهتفون "الحرية لفلسطين"
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وطن – تعرض مراسل قناة إسرائيلية لموقف محرج وصادم على الهواء مباشرة من قبل مشجعين إنجليز، بعد أن فاجأوه بالهتاف لفلسطين.

ووفقا لمقطع فيديو متداول رصدته “وطن“، فبينما كان مراسل إحدى القنوات الإسرائيلية يستطلع آراء المشجعين الإنجليز بعد فوز المنتخب الإنجليزي على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم صدمه مشجع إنجليزي وصرخ: “Free Palestine”.

الفيديو أظهر كذلك صدمة المراسل الذي بدت على ملامحه علامات الاستياء مما حدث، حيث لم يتوقع ان يحدث ذلك معه من قبل المشجعين غير العرب.

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احتفاء عربي واسع بموقف المشجع الإنجليزي

وأثار الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بإعادة نشر الفيديو، إضافة إلى تعليقات تؤكد على أن مونديال قطر جعل من إسرائيل دولة منبوذة أكثر مما مضى.

وفي هذا السياق، قال المغرد سعيد الهاجري:” الانكليزي بعد الفوز قاموا يسبون اسرائيل ويهتفون باسم فلسطين”.

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وقال المغرد أسامة عبدالله:” كاس العالم ده طلعنا بحاجة متفقين عليها كلنا وهي كره إسرائيل وعدم تقبل وجودهم”.

أما المغرد جابري لفهيم فقال:” حتي اهل صاحب الوعد المشئوم”.

وسخرت مغردة بالقول:” هما مبينتحروش ليه بعد كل الكبسات دي بجد”.

كما سخرت المغردة “نورهان” من المراسل بالقول:” ياااااه على الكسفة اللي إنت فيها يا حازم”.

مقاطعة إسرائيل في كأس العالم 2022

وأظهرت مقاطع مصورة منذ انطلاق المونديال محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل، وهو ما يؤكد أن إسرائيل فشلت في التغلغل في الشعور الشعبي والثقافي العربي.

وتداول نشطاء، لقطات لتجمع مشجعين عرب، حول أحد المراسلين الإسرائيليين، خلال محاولته عمل تقرير مصور، عن المونديال، وحملهم الأعلام الفلسطينية، والطلب منه مغادرة المكان.

وأحاط المشجعون بالمراسل، ورددوا هتافات “يلا يلا يلا.. إسرائيلي برة”.

كما فشلت محاولات مراسل إسرائيلي، لقناة كان الرسمية، في إجراء مقابلات مع قطريين، وظهر مواطن قطري يدعى محسن بن عمير المري، في إحدى المقابلات، ولدى سؤاله عن هوية القناة، ومعرفته أنها إسرائيلية، أبلغ المراسل برفضه الحديث معه، كما قام بتركه وحيدا وغادر المكان، رغم إلحاح مراسل الاحتلال لمحاورته.

وخلال لقاءات مع المشاركين في المونديال، حاول المراسل ذاته، إجراء لقاء مع مشجعين من السعودية، لكنهم ولدى سؤالهم عن هوية القناة، ومعرفتهم أنها إسرائيلية، رفضوا على الفور.

وتم تداول العشرات من الفيديوهات على مدى الأيام الماضية تثبت أن اتفاقيات التطبيع مع الحكومات العربية لم تؤثر إطلاقا على موقف الشعوب العربية من القضية الفلسطينية وشعبها.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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