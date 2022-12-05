محمد أبو الغيط يخسر معركته مع السرطان.. الطبيب الصحفي في ذمة الله!

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وطن– توفي الطبيب والكاتب الصحفي المصري محمد أبو الغيط، بعد معاناة قصيرة مع مرض السرطان عن عمر يناهز الـ34 عاماً.

وأعلنت زوجة محمد أبو الغيط وفاته في لندن، بعد معركة شرسة خاضها مع السرطان.

سرطان المعدة

أصيب أبو الغيط بسرطان المعدة في أغسطس العام الماضي. وأعلن حينها عبر “فيسبوك” أن المرض انتشر إلى عقد لمفاوية في أماكن أخرى من جسده.

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وثق أبو الغيط رحلته مع السرطان عبر تدوينات طويلة ومفصلة على “فيسبوك“.

على فراش المرض بجسده وعلى منصات التكريم بعمله..

محمد أبو الغيط صحفي مصاب بالسرطان تحول إلى مصدر إلهام للآلاف من متابعيه وأصدقائه pic.twitter.com/p3pl2qbLMx — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 30, 2022

انتهى كل ذلك بإعلان زوجته إسراء شهاب وفاته، تاركاً إياها وطفلهما في لندن حيث تقيم الأسرة الصغيرة.

نقابة الأطباء تنعى

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ونعت نقابة الأطباء في مصر الطبيب الشاب محمد أبو الغيط وقالت عنه: “شاب في أوائل الثلاثينات من عمره، الهدوء سمة تلاحظها فيه عند لقاءه. وعندما تتبادل الحديث معه تكتشف الحماس والأمل الممزوجين بالأوجاع والألم”.

وتابع بيان النقابة: “في النهاية تشعر نحوه بالألفة ويحتل مكانه في قلبك، نفس الألفة وسكن القلب تكون لكلماته في مقالاته وتحقيقاته المتعددة. التي مهما استرسل فيها يأخذك الشغف لأخر كلمة”.

وختمت النقابة نعيها: “الفارق أن الكلمات تبدو لكهل عاش دهراً بينما كاتبها شاب بقلب طفل..حقاً العمر بقدر التجارب وليس بعدد السنوات”.

أنا قادم أيها الضوء

كما نعى عدد من المشاهير والصحفيين والمدونين، أبو الغيط الذي ألهم الآلاف بإنجازاته وهو على فراش المرض.

لله ما أعطى و لله ما أخذ فلنصبر ولنحتسب

فاضت روح الملهم في حياته بقلمه و في مماته بصبره الدكتور محمد أبو الغيط.

طبيب أحب الحق فعمل في مجال الصحافة الاستقصائية و حصل على جوائز عالمية رغم مرضه الشديد الذي استغله كي يشعر بآلام المكلومين.

مات و ترك زوجة و طفل و هو ابن ٣٤ عاما أسأل pic.twitter.com/yrFOKqNc8g — Fadel Soliman (@FadelSoliman) December 5, 2022

يا الله شو حزين هالصباح

رحيل الصحافي محمد أبو الغيط… pic.twitter.com/p5JxzdycMP — layal h (ليال حداد) (@layalhaddad) December 5, 2022

السما خدته مننا…

محمد أبو الغيط راح لربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون.

العالم انهارده ضلم شوية… pic.twitter.com/qTiZ3vBH0y — Abdelrahman ElGendy (@El_Gendy_95) December 5, 2022

جاء رحيل أبو الغيط قبل أيام قليلة من صدور كتابه “أنا قادم أيها الضوء”، الذي يروي فيه تجربته مع المرض.

الصحفي النابه النبيل الشاب

محمد أبوالغيط ( 34 عام)

في ذمة الله

أدعوا الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/j5x1YO6oqV — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) December 5, 2022

مؤلم رحيل #محمد_أبو_الغيط

رحمه الله وغفر له وصبر عائلته — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) December 5, 2022

ربنا يرحمك، وينتقم من اللي غربك وظلمك.

رحل الإنسان النبيل الموهوب، محمد ابو الغيط.

مع السلامة يا محمد.. pic.twitter.com/pDeVAFpO1T — Gamal Eid (@gamaleid) December 5, 2022

كتب أبو الغيط عن الكتاب: “وجدتني لا أكتب يوميات مريض، بل أكتب أحداثًا ومشاعر، ما جربته وما تعلمته. سيرة ذاتية لي ولجيلي أيضًا، ودونما أشعر عبرت كتابتي من الخاص إلى العام، وهكذا تنقلت بين شرح علمي إلى أخبار التطورات السياسية، ومن تفنيد خرافات حول ما يسمى بـ (الطب البديل) إلى متابعة وفاة الملكة إليزابيث، أتأمل في الموت والحياة”.

الجدير بالذكر أن محمد أبو الغيط هو طبيب وصحفي. ويعتبر واحدا من أبرز الكتاب الصحفيين في مجال الصحافة الاستقصائية على مستوى مصر والوطن العربي.

من هو أبو الغيط؟

ولد أبو الغيط في قلب الصعيد بمحافظة أسيوط. درس بها الطب وتخرج فيها ثم عمل بمستشفيات القاهرة.

أصبح أبو الغيط كاتباً وصحفياً يحكي ويناقش مشكلات الطب ومآسي المرضى.

بدأ أبو الغيط عمله الصحافي في مصر في عدة مؤسسات منها تلفزيون “أون” وجريدة “الشروق”.

عمل الصحفي الراحل بعدها في قناة “الحرة” الأميركية ثم انتقل إلى التلفزيون “العربي”.

كما عمل مع شبكة “أريج” للصحافة الاستقصائية، وفاز بجوائز عدة، نتيجة عمله الاستقصائي.