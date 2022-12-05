شبان يتناوبون على تبادل القبل الحميمية مع فتاة في ميدل بيست الرياض(شاهد)

وطن – على الرغم من إعلان الأمن السعودي رصد المتحرشين وتحديد هوية كل من قام بتصرف خادش للحياء ومخالف للذوق العام، شهد مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى واقعة جديدة وصادمة تندرج في إطار الجنس الجماعي.
وفي هذ السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي يحتضن فتاة ويقومان بتبادل القبلات الحميمية أمام الجميع وعلى أنغام الـ دي جي الصاخبة، في حين كان شابا آخر يقف بجانبهم.
ولم تمر ثواني حتى انتقل الشاب الآخر وقام يتبادل معها القبلات الحميمية وهي في أحضان الأول، دون خشية أو مراعاة للدين أو العادات والتقاليد.
شباب يتناوبون على تقبيل وعناق بنت في #مدل_بيست
هنيئاً لك يا تركي آل الشيخ على إنجازاتك الكبيرة في #موسم_الرياض pic.twitter.com/ZMRrODEvpe
— بلادنا على وين؟ (@wain2030) December 5, 2022
كما أظهر مقطع آخر شابا بـ”شوارب” مرتديا زيا نسائيا كاملا مفتوح الصدر، وهو يتجول بين الحضور مبتسما ويلقي التحية على كل من يقوم بتصويره، دون خجل أو خوف.
(وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا)#مدل_بيست#موسم_الرياض pic.twitter.com/nwuZj1ZKDs
— بلادنا على وين؟ (@wain2030) December 5, 2022
شاب يرقص متشبها بالنساء
كما تم تداول مقطع فيديو آخر لشاب متشبه بالنساء بشكل كامل، حيث ظهر بشعر طويل، مرتديا “تي شيرت” شفاف كاشفا منطقتي الظهر والصدر، ويقوم بالرقص على أنغام الـ”دي جي” وسط ذهول واستهجان من حوله من الحضور.
😎#ميدل_بيست #مدل_بيست https://t.co/HtB3VD9ile pic.twitter.com/VQXE4MrYQy
— ترند سناب المشاهير (@lmshhyr) December 6, 2022
قبلة حميمية بين شاب وفتاة في ميدل بيست
وكانت قبلة حميمية لشاب وفتاة أول أمس، وثقها مقطع، خلال حضورهما إحدى فاعليات مهرجان “ميدل بيست“، قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهر أحد الشباب ممسكاً بفتاة يتحسّس جسدها ويُقبّلها في فعلٍ مُخِلّ وفاضح
✋شُكـراً @Turki_alalshikh على هذه القذارة #ميدل_بيست
١- pic.twitter.com/OmmM3gUlue
— ميـرو رياكشن🥇 (@Mee_Ro07) December 3, 2022
الامن العام يعلن رصد المتحرشين في ميدل بيست
وجاء حدوث هذه الوقائع المخلة بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الأمنية عن كشف هوية جميع الأشخاص المشاركين في هذه الممارسات، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وقال الأمن العام السعودي في بيان له عبر “تويتر” إن “شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم.”
وأكد البيان على أن الجهات الأمنية “تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة”.
وأضاف المتحدث الأمني أنه “جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.
شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/hLJJ6XKcto
— الأمن العام (@security_gov) December 4, 2022
ممارسات وتجاوزات شاذة في ميدل بيست الرياض
وشهدت الأيام الماضية تداول العديد من الفيديوهات التي توثق حدوث ممارسات شاذة بين حضور مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى.
وأظهر مقطع التُقط ليلاً أجواءً صاخبة وشخصين يضعان شخصاً ثالثاً في منتصفهما، ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.
اعوذ بالله.. مالذي يحصل في أرض الحرمين؟#مدل_بيست pic.twitter.com/WLJnQ5J2Hl
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 3, 2022
فتاة محمولة على الأكتاف
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة بين حشد كبير من الشبان والفتيات، وهي تعتلي كتف شاب وتتمايل وتلوح بيديها على إيقاع موسيقى غربية.
هذه بضاعة ابن سلمان!
#الميدل_بيست pic.twitter.com/V2Uc8Dgcei
— تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) December 4, 2022
ولاقى الفيديو مثل غيره من مقاطع الانحلال التي باتت ظاهرة في موسم الرياض موجة من الإستياء والغضب.