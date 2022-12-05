الإثنين, ديسمبر 5, 2022
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الهدهد

شبان يتناوبون على تبادل القبل الحميمية مع فتاة في ميدل بيست الرياض(شاهد)

مهرجان ميدل بيست شهد عشرات الحالات المخلة

كتب سالم حنفي
مهرجان ميدل بيست watanserb.com
شبان يحتضنون فتاة ويتادلون معها القبلات الحميمية في مهرجان ميدل بيست
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وطن – على الرغم من إعلان الأمن السعودي رصد المتحرشين وتحديد هوية كل من قام بتصرف خادش للحياء ومخالف للذوق العام، شهد مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى واقعة جديدة وصادمة تندرج في إطار الجنس الجماعي.

وفي هذ السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي يحتضن فتاة ويقومان بتبادل القبلات الحميمية أمام الجميع وعلى أنغام الـ دي جي الصاخبة، في حين كان شابا آخر يقف بجانبهم.

ولم تمر ثواني حتى انتقل الشاب الآخر وقام يتبادل معها القبلات الحميمية وهي في أحضان الأول، دون خشية أو مراعاة للدين أو العادات والتقاليد.

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كما أظهر مقطع آخر شابا بـ”شوارب” مرتديا زيا نسائيا كاملا مفتوح الصدر، وهو يتجول بين الحضور مبتسما ويلقي التحية على كل من يقوم بتصويره، دون خجل أو خوف.

شاب يرقص متشبها بالنساء

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كما تم تداول مقطع فيديو آخر لشاب متشبه بالنساء بشكل كامل، حيث ظهر بشعر طويل، مرتديا “تي شيرت” شفاف كاشفا منطقتي الظهر والصدر، ويقوم بالرقص على أنغام الـ”دي جي” وسط ذهول واستهجان من حوله من الحضور.

قبلة حميمية بين شاب وفتاة في ميدل بيست

وكانت قبلة حميمية لشاب وفتاة أول أمس، وثقها مقطع، خلال حضورهما إحدى فاعليات مهرجان “ميدل بيست“، قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهر أحد الشباب ممسكاً بفتاة يتحسّس جسدها ويُقبّلها في فعلٍ مُخِلّ وفاضح

الامن العام يعلن رصد المتحرشين في ميدل بيست

وجاء حدوث هذه الوقائع المخلة بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الأمنية عن كشف هوية جميع الأشخاص المشاركين في هذه الممارسات، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له عبر “تويتر” إن “شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم.”

وأكد البيان على أن الجهات الأمنية “تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة”.

وأضاف المتحدث الأمني أنه “جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

ممارسات وتجاوزات شاذة في ميدل بيست الرياض

وشهدت الأيام الماضية تداول العديد من الفيديوهات التي توثق حدوث ممارسات شاذة بين حضور مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى.

وأظهر مقطع التُقط ليلاً أجواءً صاخبة وشخصين يضعان شخصاً ثالثاً في منتصفهما، ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.

فتاة محمولة على الأكتاف

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة بين حشد كبير من الشبان والفتيات، وهي تعتلي كتف شاب وتتمايل وتلوح بيديها على إيقاع موسيقى غربية.

ولاقى الفيديو مثل غيره من مقاطع الانحلال التي باتت ظاهرة في موسم الرياض موجة من الإستياء والغضب.

المصدروطن - رصد تويتر
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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