شبان يتناوبون على تبادل القبل الحميمية مع فتاة في ميدل بيست الرياض(شاهد)

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وطن – على الرغم من إعلان الأمن السعودي رصد المتحرشين وتحديد هوية كل من قام بتصرف خادش للحياء ومخالف للذوق العام، شهد مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى واقعة جديدة وصادمة تندرج في إطار الجنس الجماعي.

وفي هذ السياق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي يحتضن فتاة ويقومان بتبادل القبلات الحميمية أمام الجميع وعلى أنغام الـ دي جي الصاخبة، في حين كان شابا آخر يقف بجانبهم.

ولم تمر ثواني حتى انتقل الشاب الآخر وقام يتبادل معها القبلات الحميمية وهي في أحضان الأول، دون خشية أو مراعاة للدين أو العادات والتقاليد.

شباب يتناوبون على تقبيل وعناق بنت في #مدل_بيست

هنيئاً لك يا تركي آل الشيخ على إنجازاتك الكبيرة في #موسم_الرياض pic.twitter.com/ZMRrODEvpe — بلادنا على وين؟ (@wain2030) December 5, 2022

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كما أظهر مقطع آخر شابا بـ”شوارب” مرتديا زيا نسائيا كاملا مفتوح الصدر، وهو يتجول بين الحضور مبتسما ويلقي التحية على كل من يقوم بتصويره، دون خجل أو خوف.

شاب يرقص متشبها بالنساء

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كما تم تداول مقطع فيديو آخر لشاب متشبه بالنساء بشكل كامل، حيث ظهر بشعر طويل، مرتديا “تي شيرت” شفاف كاشفا منطقتي الظهر والصدر، ويقوم بالرقص على أنغام الـ”دي جي” وسط ذهول واستهجان من حوله من الحضور.

قبلة حميمية بين شاب وفتاة في ميدل بيست

وكانت قبلة حميمية لشاب وفتاة أول أمس، وثقها مقطع، خلال حضورهما إحدى فاعليات مهرجان “ميدل بيست“، قد أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهر أحد الشباب ممسكاً بفتاة يتحسّس جسدها ويُقبّلها في فعلٍ مُخِلّ وفاضح

الامن العام يعلن رصد المتحرشين في ميدل بيست

وجاء حدوث هذه الوقائع المخلة بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الأمنية عن كشف هوية جميع الأشخاص المشاركين في هذه الممارسات، مؤكدة استكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له عبر “تويتر” إن “شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم.”

وأكد البيان على أن الجهات الأمنية “تمكنت من تحديد هوية عدد من الأشخاص ظهروا بمحتوى مرئي متداول تضمن مخالفات لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة”.

وأضاف المتحدث الأمني أنه “جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقهم”.

شرطة منطقة الرياض تحدد هوية مخالفين لنظام مكافحة التحرش ولائحة الذوق العام والأنظمة المرعية في المملكة، وتستكمل الإجراءات النظامية بحقهم. pic.twitter.com/hLJJ6XKcto — الأمن العام (@security_gov) December 4, 2022

ممارسات وتجاوزات شاذة في ميدل بيست الرياض

وشهدت الأيام الماضية تداول العديد من الفيديوهات التي توثق حدوث ممارسات شاذة بين حضور مهرجان ميدل بيست الرياض للموسيقى.

وأظهر مقطع التُقط ليلاً أجواءً صاخبة وشخصين يضعان شخصاً ثالثاً في منتصفهما، ويتحسسانه في حركات جنسية فاضحة.

فتاة محمولة على الأكتاف

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة بين حشد كبير من الشبان والفتيات، وهي تعتلي كتف شاب وتتمايل وتلوح بيديها على إيقاع موسيقى غربية.

ولاقى الفيديو مثل غيره من مقاطع الانحلال التي باتت ظاهرة في موسم الرياض موجة من الإستياء والغضب.