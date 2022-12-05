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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب البرتغال ضد سويسرا في دور ال16 كأس العالم 2022

البرتغال أمام سويسرا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب البرتغال ضد سويسرا في دور ال16 كأس العالم 2022 watanserb.com
تشكيلة منتخب البرتغال ضد سويسرا في دور ال16 كأس العالم 2022
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وطن- يخوض منتخب البرتغال المواجهة القوية المرتقبة، أمام منافسه سويسرا، الثلاثاء، مع ختام منافسات دور ال16 كأس العالم 2022 قطر.

ويستضيف ملعب (استاد لوسيل)، مباراة البرتغال ضد سويسرا، في منافسات كأس العالم دور ال16، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة القطرية (الدوحة) ودولة السعودية.

موعد مباراة البرتغال ضد سويسرا

ولكن ستكون المواجهة الحاسمة بتوقيت القدس الشريف ومصر، في تمام الساعة التاسعة مساءً. كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا تونس والمغرب والجزائر، فستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

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أما بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، لنقل أحداث المباراة التي تحسم أحد المنتخبين بالعبور إلى دور ال8 (الربع النهائي).

تشكيلة منتخب البرتغال ضد سويسرا

وسيلعب المدرب البرتغالي المخضرم فرناندو سانتوس، المباراة الشاقة أمام سويسرا، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

دفاع البرتغال (الملاحون): نونو مينديز، روبن دياز، بيبي، جواو كانسيلو.

تشكيلة خط الوسط: روبن نيفيس، برناردو سيلفا. ويليام كارفاليو، برونو فيرنانديز.

كما وفي مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فليليكس (رفائيل لياو).

معلق مباراة البرتغال وسويسرا في دور ال16 كأس العالم 2022

ومن المقرر أن يعلق على مباراة البرتغال ضد سويسرا، على قناة (bein sport max 1) الرياضية القطرية، المعلق الجزائري المتألق حفيظ دراجي.

وكان منتخب البرتغال (الملاحون)، قد تلقى الخسارة أمام كوريا الجنوبية، في ختام منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد.

بينما حقق المنتخب المنافس سويسرا الفوز في المباراة الماضية على صربيا، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين، الأسبوع الماضي.

المصدروطن + صفحة منتخب البرتغال
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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